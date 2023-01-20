Туркменский транзит. Михаил Мишустин вовлекает Ашхабад в сотрудничество с РФ

09:55 21.01.2023

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Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг прибыл с рабочим визитом в Ашхабад, где в рамках Туркмено-российского форума наметил основные направления двустороннего сотрудничества - в частности, расширение товарооборота, который сейчас оценивается в $1 млрд. Для этого упор и в Москве, и в Ашхабаде планируют сделать на развитии логистики с учетом транзитного потенциала Туркмении. В частности, власти готовятся к выводу восточного маршрута транспортного коридора Север-Юг на полную пропускную мощность, а также к диверсификации экономического сотрудничества за счет новых направлений и промышленной кооперации.



У визитов премьер-министра Михаила Мишустина в страны постсоветского пространства, как показали начавшаяся в четверг поездка в Туркмению и прошлогодние визиты в Азербайджан и Узбекистан, наметился устойчивый формат - видимо, для акцентирования внимания бизнеса на экономическом сотрудничестве с Россией двусторонняя повестка на уровне глав правительств сопровождается их участием в межстрановых форумах. Такой сценарий был выбран и 19 января: прибыв в Ашхабад, Михаил Мишустин вместе с зампредом кабмина Туркменистана Рашидом Мередовым выступил на пленарном заседании Туркмено-российского бизнес-форума.



В пятницу программа будет уже более официальной: запланированы беседа с председателем верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедовым и встреча с президентом и премьером Туркмении Сердаром Бердымухамедовым тет-а-тет.



Как отметил Михаил Мишустин, в наращивании сотрудничества между Москвой и Ашхабадом в текущих "нестандартных условиях" есть новые возможности: туркменский бизнес может занять некоторые "освободившиеся" ниши на российском рынке из-за ухода западных компаний (для упрощения этого процесса, заверил российский премьер, власти РФ готовы облегчить таможенный контроль и визовый режим для представителей бизнеса из Туркмении). По словам же заместителя главы Минпромторга Алексея Груздева, российские компании весьма заинтересованы в туркменском рынке. По данным Минэкономики, сейчас российский бизнес участвует в 20 инвестпроектах в Туркмении на сумму около $3,5 млрд.



Впрочем, товарооборот двух стран пока выглядит довольно скромно - как сообщил Михаил Мишустин, около $1 млрд (по итогам 2021 года $856 млн), но "потенциал намного выше".



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Основным направлением работы Москвы и Ашхабада является энергетика, в связи с чем уже говорилось о необходимости диверсификации сотрудничества, российский премьер упомянул в четверг в качестве целей АПК и текстильную промышленность. Для увеличения объемов взаимной торговли, отметил глава Минэкономики Максим Решетников, необходимо также развивать транспорт и логистику - ключевым для них является восточный маршрут международного транспортного коридора Север-Юг. Тестовый запуск движения по нему показал, что грузы доставляются на три дня быстрее, чем традиционным морским маршрутом. Сейчас проект выводится на полную пропускную мощность. Важность этого направления 19 января упоминалась и в связи с транзитными возможностями Туркменистана - как сообщил Рашид Мередов, транзит через страну вырос втрое, не уточнив, впрочем, объемов.



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РФ заинтересована в вовлечении Туркмении и в многосторонние форматы, в частности Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Представители туркменских властей уже не раз приглашались на заседания "пятерки" в качестве гостей - по словам российского премьера, в Москве видят заинтересованность Ашхабада в "изучении сотрудничества с ЕАЭС" и полагают, что оно "окажет позитивное влияние на экономику страны и будет полезно для всех стран "пятерки"". Как уточнил Максим Решетников, Туркмения могла бы получить в ЕАЭС статус наблюдателя (сейчас в этом качестве выступают Узбекистан, Молдавия и Куба). Впрочем, подобные заявления российской стороны публичными заявлениями Ашхабада не сопровождаются.



Евгения Крючкова, Ашхабад

Газета "Коммерсантъ" №10 от 20.01.2023, стр. 2