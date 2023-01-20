США боятся, что русская армия повторит операцию "Багратион" - но на левом берегу Днепра

10:03 21.01.2023

Звездно-полосатые эксперты и их жовто-блакитные коллеги уже сбились со счета наших возможных наступлений

Александр Ситников 20.01.23



"На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области. В районе населенного пункта Каменское Запорожской области уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ.



Также в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37″, - об этом говорится в сводке Минобороны РФ за 20 января.



Как иронизирует админ телеграм-канала "Старше Эдды", "я вообще против переименований населенных пунктов, если только речь не идет о возвращении исторических названий (Днепр обратно в Екатеринослав и т. д.). Но вот освобожденное сегодня село Лобковое в Запорожской области можно переименовать в Кларо-Цеткинск, тут я даже спорить не буду".



На волонтерских картах ВСУ и картах западных мозговых центров Лобковое находится в красном (российском) окрасе, а в районе соседнего села Степовое идет встречный бой. Наши также атакуют Малую Токмачку и наносят удары по городу Орехов.



Кстати, буквально накануне глава администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал: "Результатом сегодняшней разведки боем стало взятие под оперативный контроль четырех населенных пунктов, находящихся на юго-западе и юго-востоке от Орехова", который "пока находится под контролем украинских войск".



Разведка боем обычно проводится малыми силами и осуществляется, как сказано в уставе, для получения актуальной информации о противнике. Отсюда напрашивается вывод, что ВСУ, как минимум, ослабили оборону на линии Каменка-Малая Токмачка. Похоже, не соврали те укро-эксперты, которые сообщили о переброске с этого участка наиболее боеспособных частей в "бахмутскую мясорубку" и предрекли серьезные проблемы ВСУшникам на Запорожском направлении.



Раньше здесь было относительно тихо, хотя враг не скрывал попыток захватить Энергодар ударом вдоль левого берега Днепра. Вроде бы весь 2022 год наши войска в Запорожской области находились в обороне, а ВСУ, напротив, копили силы в районе Гуляйполя (35 км на восток от Орехова). Именно поэтому оставление укро-вояками ряда позиций можно рассматривать как смену инициативы вблизи Каховского водохранилища.



Известный в неньке блогер рассказал, что директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе неожиданно появился в Киеве, чтобы лично предупредить офис президента [Украины] и бандеровский Генштаб о возможных военных планах России на ближайший период. Одним из направлений нашего удара, по мнению этого янки, может быть движение войск РФ по автошляху М18 в сторону Малокатериновки.



Инсайдеры, вхожие в бандеровский Генштаб, уже строчат на своих телеграм-каналах, что наступление российских войск к столице Запорожской области не встретит таких мощных укрепрайонов, какие созданы на востоке. Они отдельно поясняют, почему удар вдоль Днепра выглядит для нашей армии более предпочтительным.



"После рубежа Бахмут-Соледар, ВСУ спокойно перейдут на следующий подготовленный участок Славянск-Краматорск-Константиновка, а за ним в тылу будет еще один рубеж: Александровка-Доброполье-Покровское. Как показал опыт Северодонецка и Соледара, грызть эшелонированную оборону можно, но долго и хлопотно", - комментирует новость визита Бернса в неньку вполне адекватный киевский паблик.



Зеленский, по сути, попал в бахмутскую ловушку, когда оказался одержим идеей не сдавать ни "метра самостийной" земли в Артемовске. Теперь же в полный рост нарисовалась угроза для ВСУшников именно в Запорожской области. "Главное преимущество этого плана русских заключается в прикрытии левого фланга рекой Днепр, что значительно облегчит жизнь наступающей группировке", - говорится в аналитике жовто-блакитных правдорубов, которые сейчас показывают пальцем на клоуна и говорят ему "фи".



Причем русским даже не надо брать штурмом город Запорожье. Наверняка, мосты через Днепр будут уничтожены, а ширина реки в здешних местах (в районе вантового моста) составляет как минимум 500 метров, что сделает невозможным снабжение гарнизона ВСУ. Даже по Днепрогэсу не получится перевозить грузы с правого берега на левый, поскольку автомобильный мост ответвляется от плотины и тоже является легкой целью нашей авиации.



Далее защищенные от ударов во фланг широким Днепром российские войска, по мнению западных аналитиков, двинутся в сторону экс-Днепропетровска. Именно здесь и произойдут главные события лета 2023 года, если русские начнут реализовывать обозначенный сценарий.



В свою очередь пентагоновцы во главе с главным штабистом США Марком Милли советуют Залужному форсировать Днепр в районе Херсона и ударить нашим наступающим силам в спину. Правда, сделать это очень сложно и затратно. Да, можно услышать от самостийных диванных аналитиков, что ВСУ умеют держать плацдармы. Типа, есть пример Давыдова Брода, где захисники незалежностi держались под ударами нашей арты и авиации больше месяца.



Однако, аналогия с "Андреевским мешком" хромает на обе ноги. В районе Сухого Ставка, в котором и разворачивались тогда основные события, речка Ингулец местами составляет ширину 10 метров и имеет глубину до метра. Разница с Днепром просто колоссальная. Даже если кто и прорвется из ВСУшников на левый берег, то будет разгромлен.



Ну, а как на самом деле будут разворачиваться события, покажет время. Но в свете январского "Рамштайна", на котором янки выделили ВСУ беспрецедентную по объему военную помощь, решение об уничтожении мостов через Днепр наверняка уже принято.