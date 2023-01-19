Американцы лезут в Турецкие выборы, - "Haber7"

10:11 21.01.2023

Haber7

Турция



За скандальным призывом к НАТО относительно выборов в Турции последовала жесткая реакция со стороны Анкары!

Читателей Haber7 возмутили призывы экс-советника Трампа вмешаться в выборы в Турции



Экс-советник Трампа Джон Болтон в соцсетях призвал вмешаться в президентские выборы в Турции, сообщает Haber7. Читатели портала возмущены подобными постами американского политика. Но они не отчаиваются: такое поведение США означает гарантированную победу Эрдогана.



Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын резко отреагировал на слова бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона.



Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын (İbrahim Kalın), комментируя заявления бывшего советника США по национальной безопасности Джона Болтона (John Bolton) по поводу выборов в Турции, отметил: "Это тщетная попытка поставить под контроль демократическую волю турецкого народа. Прошли те времена, когда вы играли в управление колониями".



Калын на своей странице в социальных сетях напомнил, что Болтон, ранее признавшийся в поддержке переворотов, призвал НАТО вмешаться в выборы в Турции.



Комментарии читателей



ТУРОК

США - террорист.



Саим чакыр.

США - убийца, организатор переворотов, захватчик, пособник терроризма - являются главным врагом Турции. США не нужна сильная Турция. Поэтому это государство неверных поддерживает шестистороннюю оппозиционную коалицию в Турции, особенно Республиканскую народную партию (РНП). Они знают, что РНП - это удобное орудие. РНП сотрудничает с врагами Турции.



Гость

Хорошо сказано, Ибрагим Калын.



патриот

Прекрасный ответ для тупого американца, мои поздравления.



Красное яблоко

США - последняя страна, которой следовало бы говорить об этом.



ссссс

Нужно закупить другие самолеты вместо F-16. США всегда были врагом турок. Давайте не забывать о тех временах, когда нашим военным надели мешки на головы.



Свежая рыба

Эти выборы выиграют или США, или Турция.



Омер

Трамп неслучайно называл Болтона дураком.



Фуркан

Опасный человек, нужно быть осторожными.



Аладаг

США путают Турцию с Украиной. Это во главе Украины еврей, который играет то, что от него хотят.



Лаз

Если эти псы против Эрдогана, значит, Эрдоган - великий человек.



Пассажир

Судя по тому что выборы в США не могут состояться в справедливой, демократической обстановке, мы обеспокоены не меньше, чем рукопожатием Байдена с пустотой.



Алпер

Если нет НАТО, есть Россия, есть Китай. Отдадим базу Инджирлик дуэту Китай - Россия. Даже позовем Ким Чен Ына ))



САРЫЧИЧЕК

В мире есть единственное террористическое государство, и это США...



Мехмет Али Озлю

Эта новость вновь сделает Эрдогана президентом. Давайте ее распространим и объявим во всеуслышание. Браво, Болтон.



Дженгиз

Похоже, они положили глаз на природный газ, который мы недавно обнаружили...



Асым

Были времена, когда США платили дань Османской империи.



Назми

Этому человеку непременно нужно запретить въезд в Турцию.



из мерсина

Пусть каждый занимается своим делом. Турция уже не та, что раньше.



СМЕЛЫЙ

У нас есть прекрасная пословица: скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Друг США - шестисторонняя коалиция. Когда проснутся спящие турки.



Гость

Это значит, что США вмешиваются в выборы во всех странах Европы и НАТО и при этом говорят о демократии и правах человека.



Доган

Мы до конца на стороне нашего президента.