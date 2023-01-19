 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 21.01.2023
12:09  Последняя битва падающего гегемона, - Андрей Фурсов
12:03  Болгария и Северная Македония скатываются в бездну украинского сценария
11:02  Новым 41-м главой Новой Зеландии станет Крис Хипкинс
10:20  Защитники демократии и новоявленные Рэмбо: добровольцы-иностранцы на службе Украины
10:14  Казахстан: украинские уроки не проходят даром, - А.Уваров
10:11  Американцы лезут в Турецкие выборы, - "Haber7"
10:03  США боятся, что русская армия повторит операцию "Багратион" - но на левом берегу Днепра

09:55  Туркменский транзит. Михаил Мишустин вовлекает Ашхабад в сотрудничество с РФ
08:59  В Сирии неизвестные беспилотники атаковали базу США Эт-Танф - двое "груз 200"
08:56  Куда будет "крутить педали" Россия. Чего ждать от новой Концепции внешней политики, - Юрий Паниев
08:53  Казахстан и Узбекистан станут странами – транзитерами российского топлива, - Виктория Панфилова
01:08  Турцию хотят превратить в "Украину-2", - С.Тарасов
00:25  Почему Душанбе назвали будущей столицей всей Азии?
00:04  Украину погонят в наступление до весны – решение принято
Пятница, 20.01.2023
21:38  Почти 30 тыс. поддельных долларов пытались ввезти из Турции в Казахстан
21:35  Итоги Рамштайна. Запад не решился на поставки УкрАрмии новейшего оружия
20:21  Сроки вышли: почему ЕС не хочет покупать газ по "длинным" контрактам
20:19  Сезон распродаж: инвесторы избавляются от акций США
18:58  Министра внутренних дел Украины убили свои из ПЗРК. Причем не по ошибке, а сознательно
18:50  После года войны Росвласти отважились отнять у укр-экс-премьера Яценюка главный кинотеатр Ялты
18:35  Война кыр-спецслужб. В здание ГКНБ Оша пытались зайти бойцы спецназа МВД, но их не пустили
18:29  Успешно провалившего украинское и казахстанское направление г-на Козака пересаживают из АП в СчетПалату РФ
17:26  Разлимонило Лиму. Уличные бои в Перу не стихают
16:59  "Казахстан сегодня... Новая Оттоманская Порта строится на наших границах", - Е.Сатановский
14:57  КазКолония. В Алматы десантировалась Комиссия по расследованию январского восстания... Британского парламента
13:36  Nihon Keizai: в 2023 году мировой спрос на нефть достигнет рекордного уровня
13:35  Смерть новорожденных детей вызвала вопросы к таджикской медицине
13:27  Грузом 200. ЧВК "Вагнер" отправляет наемника французского легиона домой
13:23  Почему сокращение китайского населения - большая проблема и для Китая, и для всего мира? - К.Юришич
12:20  СЭЗ "Бишкек" возглавил многократно судимый кыргызский мырка-политикан Шыкмаматов
12:13  КырВласти продолжают махинации с конфискованными землями семьи бывшего президента Бакиева
11:54  Вокруг узбекских ГЭС построят ветро-солнечные электростанции
11:48  Спрос россиян на жилье в Турции вырос на 90%
10:30  Запад и Мир. События на Украине все больше поляризуют мир , - Святослав Князев
09:19  РосОбщественность требует быстрейшего принятия закона о лишении имущества нацпредателей
08:27  Назарбаев госпитализирован в Астане - операция на сердце
07:11  Париж в огне. Таких массовых забастовок и беспорядков не было 10 лет
07:07  Стена плача на Украине. Зреет революция вдов, - В.Бурт
06:51  За что Укро-ПВО сбили гвинтокрил с руководством МВД Украины, - СП
00:48  Света нет, но вы держитесь: что не так с отменой энерголимита в Таджикистане
00:32  Иран решил не признавать новые регионы частью России
00:27  Прибалты готовы включить заднюю: а если Украина проиграет? - П.Игнатавичюс
00:05  У депутата КазПарламента Азамата Абильдаева отнимают мандат за поддержку России
00:04  Чемпионскую корону по шахматам разыграют в Астане
Четверг, 19.01.2023
19:32  Роспремьер Мишустин прибыл в Туркмению для участия в бизнес-форуме
17:05  В Таджикистане новый начальник Миграционной службы - Иматшо Нодирзода и другие назначения
16:53  Отражать... рожать... ржать. Песков продолжает сотрясать воздух пустыми угрозами
16:17  Европарламент проголосовал за создание трибунала для высшего руководства России
15:54  Определена дата 6-го саморазгона Казахского Парламента - 19 марта
15:50  Путин окунулся в крещенскую прорубь. Где-то в секретном месте
15:29  В Таджикистане начали производить мобильные телефоны - кнопочные Virа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Американцы лезут в Турецкие выборы, - "Haber7"
10:11 21.01.2023

Haber7
Турция

За скандальным призывом к НАТО относительно выборов в Турции последовала жесткая реакция со стороны Анкары!
Читателей Haber7 возмутили призывы экс-советника Трампа вмешаться в выборы в Турции

Экс-советник Трампа Джон Болтон в соцсетях призвал вмешаться в президентские выборы в Турции, сообщает Haber7. Читатели портала возмущены подобными постами американского политика. Но они не отчаиваются: такое поведение США означает гарантированную победу Эрдогана.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын резко отреагировал на слова бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын (İbrahim Kalın), комментируя заявления бывшего советника США по национальной безопасности Джона Болтона (John Bolton) по поводу выборов в Турции, отметил: "Это тщетная попытка поставить под контроль демократическую волю турецкого народа. Прошли те времена, когда вы играли в управление колониями".

Калын на своей странице в социальных сетях напомнил, что Болтон, ранее признавшийся в поддержке переворотов, призвал НАТО вмешаться в выборы в Турции.

Комментарии читателей

ТУРОК
США - террорист.

Саим чакыр.
США - убийца, организатор переворотов, захватчик, пособник терроризма - являются главным врагом Турции. США не нужна сильная Турция. Поэтому это государство неверных поддерживает шестистороннюю оппозиционную коалицию в Турции, особенно Республиканскую народную партию (РНП). Они знают, что РНП - это удобное орудие. РНП сотрудничает с врагами Турции.

Гость
Хорошо сказано, Ибрагим Калын.

патриот
Прекрасный ответ для тупого американца, мои поздравления.

Красное яблоко
США - последняя страна, которой следовало бы говорить об этом.

ссссс
Нужно закупить другие самолеты вместо F-16. США всегда были врагом турок. Давайте не забывать о тех временах, когда нашим военным надели мешки на головы.

Свежая рыба
Эти выборы выиграют или США, или Турция.

Омер
Трамп неслучайно называл Болтона дураком.

Фуркан
Опасный человек, нужно быть осторожными.

Аладаг
США путают Турцию с Украиной. Это во главе Украины еврей, который играет то, что от него хотят.

Лаз
Если эти псы против Эрдогана, значит, Эрдоган - великий человек.

Пассажир
Судя по тому что выборы в США не могут состояться в справедливой, демократической обстановке, мы обеспокоены не меньше, чем рукопожатием Байдена с пустотой.

Алпер
Если нет НАТО, есть Россия, есть Китай. Отдадим базу Инджирлик дуэту Китай - Россия. Даже позовем Ким Чен Ына ))

САРЫЧИЧЕК
В мире есть единственное террористическое государство, и это США...

Мехмет Али Озлю
Эта новость вновь сделает Эрдогана президентом. Давайте ее распространим и объявим во всеуслышание. Браво, Болтон.

Дженгиз
Похоже, они положили глаз на природный газ, который мы недавно обнаружили...

Асым
Были времена, когда США платили дань Османской империи.

Назми
Этому человеку непременно нужно запретить въезд в Турцию.

из мерсина
Пусть каждый занимается своим делом. Турция уже не та, что раньше.

СМЕЛЫЙ
У нас есть прекрасная пословица: скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Друг США - шестисторонняя коалиция. Когда проснутся спящие турки.

Гость
Это значит, что США вмешиваются в выборы во всех странах Европы и НАТО и при этом говорят о демократии и правах человека.

Доган
Мы до конца на стороне нашего президента.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674285060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 января 2023 года №104
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 января 2023 года №105
- Сенаторы рассмотрели законы о майнинге
- От "управления средствами" к "управлению результатами"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2023 года №19
- Роман Скляр провел переговоры с главой "Газпрома"
- Кадровые перестановки
- Постановление ЦИК РК от 19 января 2023 года №15/666
- Роста тарифов не избежать
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  