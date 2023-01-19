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Казахстан: украинские уроки не проходят даром, - А.УваровКазахстан: украинские уроки не проходят даром, - А.Уваров
10:14 21.01.2023

АНДРЕЙ УВАРОВ

Казахстан: украинские уроки не проходят даром
Тема доминирования языка титульной нации заиграла снова

Заглавное фото: Куат Ахметов – создатель языковых патрулей и символ казахской русофобии

Действующие по украинскому лекалу казахские нацпаты циклично обостряют в стране тему непременного господства языка титульной нации. И делают это по-восточному изощренно, не торопясь, не отвлекаясь на остывающую рефлексию пассивных русских и русскоязычных.

Отрабатываются новые информационные методики и формы воздействия на аудиторию. Например, агрессивно насаждается утверждение о том, что казахи и даже русские отвергают русскоязычие и переходят на казахский. Твердят, что якобы востребован перевод голливудских блокбастеров на казахский язык, чего давно требуют нацпаты и для чего выделены деньги. И вот читаем: "Последняя кинолента Кэмерона, переведенная на казахский язык, собрала рекордную сумму, превышающую 69 миллионов тенге. Суммарно сеансы на казахском языке посетило более 42 тысяч зрителей... Только в Казахстане количество зрителей превысило миллион". Хотя 42 тысячи из миллиона – это, считай, ничто.

Казахстанские СМИ, пишущие на эту тему, утверждают, что даже казахоязычный зритель постоянно выбирает русскоязычные версии, а казахские версии предпочитают не более 1% зрителей. С 2009 года через кинотеатры страны прошли всего 42 фильма на казахском. Это серьезно беспокоит казахских свидомитов и над этим работают. Есть уже предложение калькировать Украину и просто запретить показы на русском. У украинских скакунов, правда, это обрушило всю сеть кинотеатров, зато оставшиеся "балакают".

В декабре СМИ Казахстана запестрели заголовками: "В Казахстане – взрывной спрос на курсы казахского языка", доказывая тезис тем, что отныне незнание казахского языка может стать причиной для отказа в получении гражданства РК, хотя очередей за гражданством, даже после приезда огромного количества трусливых уклонистов, не наблюдается.

При этом не афишируется то, что с 2023 года экзамен по казахскому языку предстоит сдавать не только выпускным, но и всем средним и старшим классам общеобразовательных школ. В республике, кроме языковых центров, появились репетиторы казахского, якобы стремительно увеличивается число авторских каналов и разговорных клубов по изучению казахского. Рекламировали даже лингвистические лагеря для обучения языку методом погружения в языковую среду.

Исполнительный директор языкового центра "ELC Қазақша сөйле" Гульназым Мукаш уверяет: "Среди молодых стало модным говорить на казахском языке, чтобы чувствовать себя полноценным членом общества".

Так что, русскоязычные – неполноценные?

Больнее всего это бьет по русскоязычным казахам, которых все чаще обвиняют в манкуртизме и предательстве нации. Всем известно, как нацпаты травили популярную певицу Мадину Садвокасову за то, что она отдала сына в русскую школу. "Почему отдали в русскую школу?", "В русский класс пошел, значит, родители приветствуют другой язык. Сами восхищаете песнями на казахском языке, почему такой интерес к чужим знаниям?", "Вы свой язык не уважаете?" – прессовали певицу соцсети.

Кстати, популяризацией казахского занимается русскоязычная, но однозначно русофобская желтая газета "Караван".

Казахизация от шовинизма до маразма

Информационная кампания по казахизации приносит результаты, но те же казахские СМИ уныло констатируют: "Курсы по изучению государственного языка в основном посещают госслужащие и бюджетники. Рядовые граждане пока не спешат бесплатно осваивать казахский язык". А перегибы с ликвидацией образования и выдавливание русских преподавателей привели к тому, что сегодня в дефиците знающие учителя русского языка.

Дефицит преподавателей русского даже в элитных школах

В последнее время весьма популярен еще один ход. Это демонстрация "декоративных русских", которые перешли на казахский или даже преподают его, как некая Оксана Набиева-Драчева со своей частной школой казахского. Весьма популярен в этом плане депутат Геннадий Шиповских, который русскоязычной казашке-журналистке принципиально отвечает на казахском. Этакая засланная в парламент кукла с функцией показывать, какими должны быть русские Казахстана. В Европе так раскручивают ЛГБТ, Шиповских еще может европейцам свой опыт передать.

Характерный пример возмущенности "декоративных русских"

Главная задача "декоративных" – убеждать, что русскому языку в Казахстане ничего не угрожает. Мол, даже Токаев не прекращает говорить о значении русского языка в масштабах СНГ.

Однако ни позиции русского языка, ни позиция Токаева абсолютно не мешают разгулу казахской русофобии, выдавливанию русского языка из системы образования. И это действенный прием: русские уезжают. Нет русских – нет проблемы русскоязычия.

Пресловутые "языковые патрули" трансформировались в элемент быта, и сегодня фиксируются десятки фактов проявления вражды к русским и русскоязычным по языковому признаку. Фиксируются, но не наказываются – титульным можно. Другое дело, если ты нетитульный.

19 января в Казахстане закрыли уголовное дело на бизнесмена из топ-50 казахстанского Forbes, основателя и совладельца Chocofamily Holding Рамиля Мухоряпова.

Крутой бизнесмен, выпускник Московской финансовой академии, судя по всему, татарин, которых нацпаты (в Казахстане это не секрет) презирают, как русских, уйгуров и дунган, на встрече с прибывшими в октябре россиянами, которых он брал на работу, объяснял нюансы общения с местным населением. В разговоре Мухоряпов заметил, что посетители не всегда в разговоре могут ответить на русском языке, а будут отвечать на казахском. Он сказал: "На самом деле, если такое происходит, я буду лично крайне опечален. Но кроме ситуации, когда человек реально не знает русского. Потому что мне кажется, это все равно чуть-чуть странно. Чуть-чуть какое-то проявление такого национализма. Это можно принять, но это не от большой культуры".

Вежливых слов Мухоряпова стало достаточно для истерии, для возбуждения против него уголовного дела "за разжигание" и публичных извинений. Украинские уроки не проходят даром.

Так что, когда водитель маршрутки, изматерив пассажира, требует разговаривать с ним на казахском, это "не проявление национализма". Кстати, пусть это запомнят российские уклонисты, которые понаехали в Казахстан. Если, конечно, они не собираются ассимилироваться и делать себе сундет (обрезание).

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674285240


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