Защитники демократии и новоявленные Рэмбо: добровольцы-иностранцы на службе Украины

10:20 21.01.2023 The Washington Post

США



WP: многие ветераны западных армий не смогли вернуться к мирной жизни, они жаждут насилия



Многие ветераны не смогли вернуться к гражданской жизни, и ужасы кровопролития за границей все равно оказались им милее мирного неба, пишет WP. "Одна часть меня хочет помочь благому делу, а другая - жаждет насилия", - признался бывший капитан британской армии, воюющий на стороне киевского режима.



Джефф Штайн (Jeff Stein)



Харьков, Украина- За несколько месяцев до начала боевых действий на Украине 30-летний бывший капитан британской армии оказался на распутье: он вел досужие разговоры с сестрами и матерью в родном городке на юго-востоке Англии и подумывал об офисной работе в охранном бюро.



Он никак не мог свыкнуться с рутиной гражданской жизни, и вдруг ему представилась альтернатива: пойти добровольцем на защиту Украины. И вот бывший офицер (его имя не называется по соображениям безопасности) чуть не погиб при артобстреле Бахмута, но говорит, что никогда не был так счастлив.



Украинская борьба дала ему новую цель в жизни, а опасность дарит ему острые ощущения. "Для Украины этот конфликт стал катастрофой, - сказал он в прошлом месяце по телефону. - Но последние десять месяцев стали самыми приятными в моей жизни. Не могу же я все оставшиеся мне полвека сидеть в конторе и клепать презентации в PowerPoint".



"Одна часть меня хочет помочь благому делу, а другая - жаждет насилия, - признается британский ветеран. - Есть и то, и другое".



Этот противоречивый мотив объединил тысячи добровольцев, откликнувшихся на прошлогодний призыв президент Зеленского и отправившихся в залитые кровью окопы Украины. Одни пошли защищать демократию, другие - спасаться от внутренних демонов.



По приблизительным оценкам аналитиков и ученых, всего на Украине служит от тысячи до трех тысяч иностранных бойцов, причем большинство из них сосредоточились в трех батальонах Международного легиона. Украинские военные на просьбу прокомментировать численность добровольцев не откликнулись.



По сравнению c сотнями тысяч военнослужащих регулярной украинской армии вклад добровольцев сравнительно невелик. Однако иностранные боевики привлекают огромное внимание на Западе - особенно когда их убивают или берут в плен. Кроме того, они ставят перед Украиной и собственными правительствами ряд неудобных вопросов - юридических, политических и нравственных.



Готовность, с которой десятки тысяч откликнулись на призыв Зеленского, говорит о широкой поддержке Украины: эта страна стремилась к свободе и демократии и хотела влиться в Европейский союз, но вынуждена бороться за выживание против тоталитарного режима, который привык нарушать суверенитет соседей.



Однако, отправившись на Украину, некоторые бойцы нарушили законы собственных стран. Так, знатоки говорят, что американские добровольцы могли преступить Закон о нейтралитете - он был принят еще в 1794 году и не позволяет американцам втягивать страну в чужие войны.



Но даже если это совершенно законно, присутствие западных боевиков на Украине препятствует согласованным усилиям администрации Байдена и ее союзников по НАТО с целью избежать прямого участия в конфликте. Неясно и кто несет ответственность за этих солдат-добровольцев во время их опасной боевой службы и по ее окончании.



По словам экспертов, решение многих отягощенными проблемами ветеранов податься на фронт добровольцами говорит о том, что их правительства не в силах облегчить пережитую ими травму и помочь им вписаться в гражданскую жизнь. А непрофессионалы создают проблемы ВСУ, принося больше неудобств, чем пользы.



Прошлой весной украинские чиновники заявили, что всего прибыло 20 000 добровольцев из более чем полсотни стран. Но подавляющее их большинство, по-видимому, вернулось домой уже к лету, говорят ученые на основе исследований и опросов иностранных боевиков.



Такое чувство, что многие хотели скорее попозировать для Instagram* и оказались не готовы к тяжелой окопной войне. Другие же, наоборот, чересчур ретиво бежали в бой в надежде воплотить в жизнь свои фантазии из игры Call of Duty. Третьи запятнали себя серьезными обвинениями в грабеже и сексуальном насилии дома и бежали прочь от уголовных дел.



Суровая реальность выбила многих из них из колеи. Кровопролитные бои, где тебя могут убить в любой момент, ошеломили даже опытных западных бойцов, когда те столкнулись с артиллерийскими дуэлями без поддержки с воздуха, на которую привыкли рассчитывать в Ираке и Афганистане.



Но многие ветераны никак не могли вернуться к гражданской жизни, и ужасы кровопролития за границей все равно оказались им милее унылой мирной жизни.



Сотни лучших из добровольцев влились в небольшие подразделения, которые работают независимо от Международного легиона. Некоторые из этих групп возглавляют давние региональные противники Москвы - например, Грузинский легион и Чеченский батальон. Другими командуют западные специалисты - "Альфа", "Фаланга" и Нормандская бригада.



Квебекский командир добровольческой Нормандской бригады с позывным "Хрульф" сказал, что помимо американцев, канадцев и британцев в его подразделении воюют бойцы из Швеции, Дании, Германии, Испании, Португалии, Италии, Иордании, Египта и Норвегии.



До конфликта "Хрульф", чье имя мы не называем по соображениям безопасности, считал русских и украинцев одним народом - "братьями и сестрами". Теперь у него украинская жена и дочь, и он всецело на стороне Киева. "Обратного пути нет", - сказал он.



33-летний Джозеф Хильдебранд пахал семейный надел на полях Саскачевана, сеял чечевицу и пшеницу и ухаживал за коровами. Он отслужил два срока в Афганистане и уверял жену, что со службой завязал. Но все вышло иначе.



"Он не мог ничего с собой поделать, - сказала вдова Хильдебранда Карисса. - Он пообщался с друзьями, которые уже там побывали, и решил, что тоже должен… Это разбередило ему душу".



Мотивы могут быть разные, но жертвы иностранных бойцов совершенно реальны: по подсчетам Качпера Рекавека из Центра исследований экстремизма при Университете Осло, примерно 100 из них погибли, а более 1 000 получили ранения.



Хильдебранд был убит в бою за Бахмут, и его семья получила его останки только через пять недель. Бывший канадский десантник и близкий друг Хильдебранда сказал, что его отправили на верную смерть. Десантник, говоря на условиях анонимности из опасений возмездия со стороны Киева, посетовал на плохую подготовку украинских сил.



"Есть действительно большие проблемы, потому что многие из этих парней не прошли должной подготовки, - сказал он в прошлом месяце, покидая Украину после четырех месяцев боевых действий. - Мне действительно больно на это смотреть. Много паники. Подготовка просто ужасная".



Другие добровольцы сочли критику украинцев несправедливой.



"Больше всего меня расстраивают иностранные бойцы, которые хнычут: "Они посылают нас на верную смерть!". Да, братан: а ты как думал? Это же война", - сказал 37-летний американец Джейсон Манн из "Фаланги". Манн отслужил в Афганистане, получил степень по информатике в Колумбийском университете и работал инженером-программистом в Google, после чего отправился на Украину.



Доброволец с позывным "Свомпи" сказал, что его тоже ждали взлеты и падения. Раньше он бросил британскую армию из-за травмы колена, потом воевал под Краматорском близ Донецка, а сейчас он в увольнительной. Конфликт на Украине дал ему цель в жизни, говорит он.



"Ты точно знаешь, зачем встаешь по утрам", - сказал 38-летний "Свомпи", чье имя мы не называем по соображениям безопасности.



Один 28-летний американец, прослуживший на Украине почти полгода, сказал, что это довольно типичный сценарий.



"Многие парни сюда ехали, словно в Вальгаллу - они хотели умереть на поле боя, забрав с собой как можно больше русских, - сказал американец на условиях анонимности из соображений безопасности. - Я не хочу никого оскорблять, но они словно жили в своем мире, и ничего другое им бы попросту не подошло".



Он добавил: "Приезжают сюда в каком-то смысле романтики, люди с разбитым сердцем. А еще они в каком-то смысле идеалисты, потому что хотят стать частью чего-то большего".



Поскольку конфликт идет уже одиннадцаный месяц, оставшиеся на Украине добровольцы оказались по-настоящему преданы ей, не боятся суровой зимы и готовы преодолевать языковые барьеры и культурную напряженность.



Для некоторых боевые действия оказались редкой возможностью испытать свои навыки на практике.



23-летний солдат пять лет изучал в Королевском инженерном корпусе британской армии разминирование и строительство траншей и мостов, но воспользоваться этими знаниями ему было негде. Какое-то время он обучал солдат в Восточной Европе, но это занятие показалось ему утомительным и бессмысленным.



"Честно говоря, сюда меня привлекла возможность пострелять в других - ну или пусть меня самого застрелят, - сказал британский солдат на условиях анонимности. - Я не хочу выйти на пенсию, так и не сделав ничего полезного". Теперь же он всецело на стороне Украины.



Не у всех добровольцев отсутствовали иные варианты. Когда начались боевые действия, бывший рейнджер армии США 28-летний Закари Джейнс, недавний выпускник Дартмутского колледжа и бывший рейнджер армии США, собирался в Гималаи медитировать.



Его мать умерла, а последний год в колледже пришелся на карантин из-за коронавируса, и, как и многие другие западные ветераны на Украине, он глубоко разочаровался в войне в Афганистане. Он подумывал о том, чтобы пойти в консультанты, хотя это его не привлекало.



"У меня внутри была пустота и экзистенциальный ужас, я не мог порвать со своим военным прошлым, оно продолжало меня преследовать", - сказал Джейнс за беседой в Киеве, куда прибыл в увольнительную после боевых действий на юге.



Когда начался конфликт, возникло ощущение, что это переломный момент, сказал он. "Я мог либо наплевать на происходящее на Украине и пропустить ее мольбу о помощи, либо нырнуть в бездну с головой, чтобы найти свет".



Статья написана при участии Константина Худова из Киева и Евгения Сиворки из Днепропетровска



Комментарии читателей:



RationalThinkerFromEurope

Разве не все наемники одинаковы? А как насчет пацанов из "Блэкуотер"? Рубаха-парень, мухи не обидит?



Rick Tope

Наемники там из-за денег, эти бойцы - из-за убеждений. Будь я на 40 лет моложе, я бы тоже поехал - и от денег бы отказался.



IB2SMOOTH

Чтобы вы знали: каждый день с собой кончает 21 ветеран боевых действий.



Hopeemch

У все-таки у меня вопрос: почему западные демократии и альянсы не вложатся в этот экзистенциальный конфликт по полной?



Bessie Bee

Идеальная возможность для белых американских парней, что любят пострелять, пойти и потрудиться на благо демократии.



BlueCarcal

Э-э-э, эти скорее за Россию будут.



VerumVeritas

Прискорбно, что мирной жизни эти люди предпочли насилие и кровопролитие.



DrHaze

И ни слова о том, что на Украину едут открытые нацики. Это потому, что они уже все мертвы? Или вам просто все равно?



Prognosticist

А счета за лечение Зеленскому на стол, пожалуйста.



Pga6

В 1930-х американцы воевали в Испании - причем за обе стороны.



