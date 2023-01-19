Новым 41-м главой Новой Зеландии станет Крис Хипкинс

11:02 21.01.2023

Новым премьер-министром Новой Зеландии после отставки действующего премьера страны Джасинды Ардерн станет министр образования и полиции Крис Хипкинс. Его имя назвала правящая Лейбористская партия. Об этом сообщает Radio New Zeland.



Отмечается, что Хипкинс является единственным кандидатом на пост премьера, поэтому голосование будет формальным. Выборы пройдут в воскресенье, 22 января.



19 января премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что уйдет в отставку в феврале. По словам Ардерн, нельзя занимать данную должность, если нет энергии на выполнение всех задач. "Поразмыслив над этим летом, я знаю, что у меня больше нет того лишнего в баке, чтобы выполнять работу должным образом", - подчеркнула она.



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Кристофер Джон Хипкинс (англ. Christopher John Hipkins; род. 5 сентября 1978, Веллингтон) - новозеландский политический и государственный деятель, избранный премьер-министр Новой Зеландии, член Парламента Новой Зеландии от округа Ремутака (с 2008 года), министр образования (с 2017 года), министр полиции (с 2022 года). С июля по ноябрь 2020 года, во время пандемии COVID-19, занимал пост министра здравоохранения. С ноября 2020 по июнь 2022 года был министром, ответственным за меры против коронавируса.



20 января 2023 года, после отставки Джасинды Ардерн, Хипкинс стал единственным кандидатом на пост лидера Лейбористской партии. Он станет партийным лидером и 41-м премьер-министром Новой Зеландии 7 февраля 2023 года