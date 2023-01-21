Болгария и Северная Македония скатываются в бездну украинского сценария

12:03 21.01.2023

Игорь Перминов. 21.01.2023



Вновь обострились отношения между Болгарией и Северной Македонией. Широко разрекламированный "план Макрона" декларировался как попытка примирения позиций двух стран, но реальная цель инициативы французского президента была понятна изначально.



Руководство Северной Македонии настойчиво стучало в двери ЕС, желая стать членом союза, а София неуклонно противилась этому процессу, считая (не без оснований) македонцев теми же болгарами, в результате глобальных мировых катаклизмов, отколовшимися от своей исторической родины.



Летом минувшего года Макрону удалось в рамках своего "плана" сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Болгария согласилась не препятствовать вхождению соседей в ЕС и попыталась наладить диалог со Скопье. При этом болгары выдвинули несколько своих требований и условий, которые были благополучно проигнорированы. София, не желая сердить своих кураторов из Брюсселя, старалась не замечать выпады македонских лидеров и многочисленные провокации, происходившие на территории соседнего государства.



На этот раз, похоже, терпение болгар лопнуло. Секретарь Болгарского культурного клуба "Царь Борис третий" в Охриде (Северная Македония) Християн Пендиков был избит до полусмерти в четверг вечером тремя нападавшими.



Пендиков изначально подвергся словесным оскорблениям из-за того, что он – болгарин, и "ему нет места в Северной Македонии". В результате последовавшего избиения мужчина получил тяжелые травмы – сломаны ребра, челюсть, шейный позвонок, диагностирована серьезная черепно-мозговая травма… Сейчас пострадавший уже доставлен правительственным воздушным транспортом в Болгарию и находится в больнице. Предстоит операция.



Представить инцидент как рядовую хулиганскую выходку не получится. Двоих из нападавших Христиан Пендиков опознал и заявил, что это были "публичные личности", хорошо известные своими антиболгарскими высказываниями.



Это нападение далеко не первое за последнее время. Однако оно стало последней каплей для Болгарии. Мгновенно отреагировали и государственные структуры.



"В Министерство иностранных дел вызван посол Республики Северная Македония в Болгарии, ему будет вручена нота протеста в связи с тяжким уголовным преступлением, совершенным против гражданина Республики Северная Македония с болгарским самосознанием (происхождением) и секретаря организации "Царь Борис III", – говорится в сообщении.



Вот еще одна цитата из заявления Болгарского МИДа:



"В течение нескольких месяцев Болгарское государство настойчиво подчеркивало ожидание того, что власти Северной Македонии примут немедленные и эффективные меры против серьезной эскалации проявлений и преступлений на почве ненависти к болгарам в стране.



Болгарская сторона до сих пор не получила официальной информации о расследовании, в связи с последними атаками, включая стрельбу из огнестрельного оружия по зданию организации "Царь Борис III". Существование проблем с правами болгар в Северной Македонии не может по-прежнему отрицаться как местными властями, так и международными партнерами. Очевидно, что это ведет только к их углублению и несовместимо с членством в Европейском союзе".



Прозвучало и обращение президента Болгарии Румена Радева:



"Заявленные амбиции по членству республики Северная Македония в Европейском союзе и взятые на себя обязательства по реформированию и утверждению демократических норм в стране расходятся с реальностью, в которой живут македонские болгары на территории нашего юго-западного соседа".



Президент Радев сказал, что вновь обратит внимание глав государств, правительств ЕС, европейских институтов и Совета Европы на вопрос о соблюдении прав болгар в Северной Македонии.



Сопредседатель партии Болгарское национальное движение Александр Сиди высказался прямо и без обиняков:



"Болгария должна немедленно потребовать от Брюсселя прекратить переговоры о вступлении Македонии в ЕС".



Сиди обвинил в сложившейся ситуации и эскалации случаев этнической ненависти к болгарам в Северной Македонии президента Румена Радева, лидера партии ГЕРБ Бойко Борисова, бывшего премьер-министра Кирила Петкова, то есть подписавших так называемый "план Макрона".



Приходится констатировать, что ситуация накалена до предела в обеих сопредельных странах. Напрашивается прямая аналогия с ситуацией на Украине, где долгое время взращиваемая агрессивная националистическая идеология привела в конечном счете к вооруженному конфликту с Российской Федерацией и необходимости денацификации киевского режима.



Задумаемся, для чего вообще создавался пресловутый "план Макрона"? Чем обусловлен интерес ЕС к маленькой и очень бедной Северной Македонии с населением в два миллиона человек? Ведь единственным реальным результатом вхождения Северной Македонии в ЕС может стать массовый наплыв гастарбайтеров и переселенцев из страны, в более благополучные государства Европы. Вряд ли об этом мечтают в Германии, или Франции…



Если же предположить, что настоящий "план Макрона" имел своей целью создать новую конфликтную ситуацию на Балканах по косовскому сценарию, то цель почти достигнута…



Теперь политиканы из ЕС и кормящиеся с их рук "акулы бизнеса" имеют возможность помогать конфликтующим сторонам, диктовать свои условия и правила, посылать своих "миротворцев", строить военные базы…



Любой конфликт, особенно – вооруженный, отличная "кормушка" и для военных корпораций. Собственно, основной заказчик "плана Макрона" вырисовывается со всей очевидностью.