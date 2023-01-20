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Вице-премьер Эдиль Байсалов предложил обнародовать имена чиновников, изуродовавших Бишкек
17:50 21.01.2023

21 января 2023, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН
Эдиль Байсалов предложил обнародовать имена чиновников, изуродовавших Бишкек

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов предложил обнародовать имена тех, кто изуродовал Бишкек хаотичной застройкой и некачественными зданиями. Такую идею он озвучил на заседании с главами областных государственных администраций и органов местного самоуправления.

Инициативу Эдиль Байсалов выдвинул при обсуждени вопроса передачи Бишкекглавархитектуры из Госстроя в ведение мэрии. Он отметил, что такаю практику город уже пережил, унаследовав безобразную архитектуру.

"Нужно на домах вешать таблички, на которых указывать тех, кто построил здание, кто выдал разрешения. Пусть народ знает", - сказал Эдиль Байсалов.

Председатель кабмина Акылбек Жапаров оценил идею положительно, указав, что ранее, когда Бишкекглавархитектура была в ведении мэрии, земли делили между строительными компаниями, представители которых работали там. Они выбивали участки в аренду на пять лет, строили дома и уходили. Глава кабмина отметил, что такого быть не должно, и поручил доработать концепцию, по которой Бишкекглавархитектура будет работать при мэрии.

Источник - 24.kg
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