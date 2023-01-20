В Киргизии без тепла и света остался город Майлуу-Суу

17:59 21.01.2023

21 января 2023, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

Ситуация в Майлуу-Суу. Больше 60 процентов жителей города обеспечены теплом



Больше 60 процентов жителей Майлуу-Суу обеспечены теплом. Работа по ликвидации аварии продолжается. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.



"Привлечены специалисты, работающие в сфере теплоснабжения Джалал-Абада, Кочкор-Аты и Таш-Кумыры. Они приступили к ремонту труб отопления в многоэтажных жилых домах, находившихся в аварийном состоянии из-за сильных морозов. Котлы № 1 и 4 уже введены в эксплуатацию в качестве альтернативы котлу № 3, устанавливаются новые трубы и двигатели. На сегодня теплом обеспечено 68 процентов жителей города", - заявили редакции.



Для прокладки нового водопровода привлечены 11 единиц спецтехники. 20 января в город доставлено 48 тонн чистой питьевой воды и для бытовых нужд.



Напомним, 13 января в Майлуу-Суу ввели режим чрезвычайной ситуации. В городе из-за сильных морозов замерзли трубы водопровода, снабжающего местных жителей питьевой водой. В результате подача тепла и чистой воды населению была прекращена. Возбуждено уголовное дело.