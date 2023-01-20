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Почему Казахстану интересен юань и станет ли он альтернативой доллару
18:48 21.01.2023

Китайские банки по итогам 2022 года зафиксировали чистый профицит расчетов по валютным операциям, сообщает Zakon.kz.

Курс юаня оставался стабильным, сохраняя гибкую политику, сообщает Госуправление валютного контроля КНР. Сможет ли юань стать мировой резервной валютой и чем он интересен Казахстану?

Экономика Китая на протяжении долгого времени была успешной по большинству экономических показателей. И в этой связи не раз возникал вопрос о том, сможет ли китайский юань стать альтернативой американскому доллару. Эксперты по данному поводу до начала пандемии сломали немало копий, наблюдая рост экономики Поднебесной. Но когда политика официальных властей страны по "Нулевой терпимости к COVID-19" резко снизила показатели, все разговоры о резервной валюте постепенно сошли на нет. Теперь официальный Пекин предпринимает массу усилий, чтобы вернуться на допандемийные уровни. Как результат, аналитики вновь стали рассуждать о возможных движениях и их причинах китайской валюты вверх.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагает, что экономика Китая увеличится на 5,1% в 2023 году и на 5% в 2024 году. Аналитики Goldman Sachs Group Inc. также повысили свой прогноз роста экономики Китая на 2023 год до 5,5% с ожидавшихся ранее 5,2% и прогноз ВВП Китая на текущий год – до 5,3% с 5,8%.

Почему юань интересует Казахстан

Девять лет назад на Казахстанской фондовой бирже (KASE) состоялась церемония запуска торгов новой на тот момент валютной пары казахстанский тенге/китайский юань. Объем сделок с китайским юанем, заключенных на KASE в первый день торгов, составил 5 928 тыс. тенге. Всего было заключено 2 сделки на 200 тыс. юаней по цене 29,64 тенге за один юань. Лучшие котировки на момент закрытия сессии составили 29,61/29,63 тенге за один китайский юань.

Сегодня по результатам торгов валютными парами средневзвешенный курс юань/тенге составил 68,1082 тенге, снизившись по сравнению с предыдущими торгами на 0,1577 тенге. Как и 9 лет назад объем сделок остался фактически на том же уровне, составив 5,9 тыс. тенге. Вместе с тем, учитывая интерес к китайскому юаню на международных рынках, на Казахстанской фондовой бирже тоже подумывают над запуском новых инструментов, выраженных в юанях. Но, как отмечает председатель правления KASE Алина Алдамберген, везде есть свои нюансы, которые приходится учитывать. В частности, речь идет о возможностях гонконгского рынка, где можно получить доступ для листинга.

"К примеру, Московская биржа пытается завести инструменты с Hong Kong Stock Exchange, потому что они могут быть листингованы на других биржах. Но на Mainland China доступ иностранным инвесторам ограничен. Соответственно, напрямую мы не можем листинговать или вывести инструменты для торговли китайскими ценными бумагами на других рынках. Поэтому в свою очередь мы рассматриваем возможность расширения в рамках KASE Global, где идет обращение ценных бумаг иностранных компаний. Сейчас там у нас представлены американские и европейские акции. И мы сейчас изучаем возможность вторичного листинга акций, которые торгуются на Hong Kong Stock Exchange".
Алина Алдамберген, глава KASE.

Что же касается вопроса увеличения торговых отношений, то, по ее мнению, в целом восстановление экономической активности в Китае влияет на все мировые рынки, в том числе и на казахстанский.

"Я думаю, что влияние, прежде всего, происходит в связи с восстановлением экономической деятельности Китая, спросом на товары и металлы. Но с точки зрения объемов торгов это не влияет. Это возможно, если у нас увеличатся расчеты в юанях. В данном направлении в течение года мы видим этот тренд, объемы торгов на бирже выросли".

В свою очередь китаист, руководитель программы китайских исследований Евразийской Ассоциации Международных Исследований (ЕАМИ) Антон Бугаенко считает, что торговые отношения между Казахстаном и Китаем естественно увеличиваются.

"Торговля уже растет. Китаю важен наш ресурсный экспортный товар. Что касается юаня, то здесь уже важна составляющая импорта товаров из Китая в Казахстан. Нам ведь нужно будет где-то реализовывать юани, полученные за счет экспорта наших товаров".
Антон Бугаенко

По данным правительства РК, за 10 месяцев 2022 года товарооборот между Казахстаном и Китаем составил 19,7 млрд долларов. Для сравнения: за аналогичный период 2021 года он достиг 18 млрд долларов. По данным КГД МФ РК, экспорт казахстанских товаров в Китай составил 11,1 млрд долларов, а импорт – 8,6 млрд долларов.

В основном мы экспортируем минеральные продукты, металлы и продукцию химической промышленности. Импортируем из КНР: машины, оборудование, транспортные средства, металлы и изделия из них, аппараты, приборы и прочее.

И показатели увеличения торгово-экономических отношений между двумя странами не являются пределом, поскольку главы государств поставили перед своими правительствами цель – увеличить товарооборот до 35 млрд долларов к 2030 году. Об этом говорилось во время видеоконференции главы казахстанского кабмина Алихана Смаилова с премьером Госсовета КНР в ноябре 2022 года.

Автор статьи: Мадия Торебаева

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674316080


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