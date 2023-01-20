В Китае 28 человек погибли в результате удара лавины с горы Доксонг Ла

18:49 21.01.2023

В Китае 28 человек погибли в результате схода лавины



Сергей Сторожев



Выживших не могут вытащить из-под снега со вторника

Как сообщает местное издание "Синьхуа", в результате схождения лавины на юго-западе Тибета, в городе Ньингчи погибли по меньшей мере 28 человек. Для спасения людей местные власти направили около 1500 спасателей, а также 236 единиц оборудования.



Людей не могут достать еще со вторника – тогда сошедшая с горы Доксонг Ла лавина перекрыла выезд из туннеля, в результате чего люди остались замкнуты внутри. На сегодняшний день спасателями обнаружено 53 выживших, 5 из них с серьезными ранениями, сообщает Global Times со ссылкой на местные источники. Сейчас спасательные работы практически завершены.



Ранее Readovka писала

о том, что сотрудник противолавинной службы попал под сход лавины на "Красной Поляне".