Афганистан и Пакистан. Незаживающие раны, - Сергей Кожемякин

18:59 21.01.2023 Афганистан и Пакистан. Незаживающие раны



Кризис в Афганистане оказывает растущее влияние на соседние страны. Среди них Пакистан, и без того переживающий непростые времена. Экономические проблемы сопровождаются острой политической борьбой.



Угрозы эмирата



Приход к власти "Талибана"* российские пресса и экспертное сообщество встретили со сдержанным оптимизмом. Обосновывалось это тем, что освободившаяся от оккупации страна выберет оптимальный для себя путь развития. Что касается клерикальной верхушки движения, то, как утверждалось, она серьезно изменилась со времен первого "исламского эмирата Афганистан" (1996-2001 годы) и не станет насаждать средневековые порядки.



Подобные оценки не учитывали ряд факторов как внутреннего, так и внешнего характера. Главный из них - отсутствие жизнеспособной экономики. За два десятка лет в Афганистане не появилось ни сколько-нибудь развитых отраслей промышленности, ни способного обеспечить потребности страны сельского хозяйства. Такова была сознательная политика интервентов, заинтересованных в максимальной зависимости Афганистана. За счет внешних вливаний формировалось три четверти государственного бюджета, на полном зарубежном "иждивении" находились силовые структуры.



Вывод иностранного контингента не просто перекрыл этот источник средств. Заблокированными остаются 9 млрд долл., принадлежащих афганскому центробанку. Практически все руководители страны по-прежнему под международными санкциями, новое правительство не признано ни одной из мировых столиц. Даже должности представителей Кабула в международных организациях занимают дипломаты, назначенные свергнутым правительством.



В результате реальная картина имеет мало общего с прогнозами. Афганистан погрузился в глубокий кризис. По предварительным оценкам, экономика в 2022 году рухнула более чем на 30 процентов. Уровень бедности достиг 97 процентов, по меньшей мере 6 млн жителей голодают.



По утверждению талибов, Кабул готов к реализации крупных экономических и инфраструктурных проектов, запланированных в предыдущие годы. Среди них газопровод ТАПИ (туркменские месторождения), ЛЭП CASA-1000 (Киргизия и Таджикистан), железная дорога Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар, разработка месторождения меди Мес Айнак и т.д. Однако, за редчайшим исключением, например, модернизации при поддержке Узбекистана аэропорта Мазари-Шариф, ни один из них не сдвинулся с мертвой точки.



Обостряющийся кризис имеет несколько следствий. Например, власти не решаются выполнить собственное обещание покончить с выращиванием опийного мака. Являясь условием выживания для сотен тысяч крестьян, эта культура обеспечивает треть выручки сельского хозяйства. За последний год посевы выросли на 32 процента, составив 233 тыс. гектаров. Эти мрачные рекорды несут опасность самому Кабулу, не говоря уже о других странах.



Дело не только в том, что, как признают в "Талибане"*, наркозависимыми является 10 процентов населения. Наркотрафик подпитывает преступность, которая буквально захлестнула афганские города и приносит прибыль террористическим группировкам. Самая опасная из них для правительства - это "Исламское государство"*, буквально каждую неделю устраивающее теракты с десятками жертв. Моральных барьеров для боевиков не существует. Их мишенью становятся и медресе (мусульманское учебное заведение), и мечети.



Имея в своих рядах немало уроженцев других стран, ИГ* может иметь тесные связи с иностранными спецслужбами. Это подтверждают атаки на представителей неугодных Западу стран. В декабре произошло нападение на столичный отель, где останавливаются китайские дипломаты и бизнесмены. Несколько граждан КНР получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ*, в пропагандистских ресурсах которого Пекин называется главным врагом мусульман.



Незадолго до этого замглавы афганского правительства Абдул Гани Барадар обратился к Пекину с просьбой включить Кабул в инициативу "Один пояс, один путь". "Наши страны связывают исторические отношения, Афганистан заинтересован в их развитии", - заявил он. В начале января стороны заключили соглашение о совместной добыче нефти. Начал работу мультимодальный маршрут, по которому китайские грузы доставляются в Афганистан. По плану, он позволит ежегодно перевозить до 4 тыс. контейнеров.



Помимо этого, в сентябре ИГ* совершило теракт у российского посольства. Погибли десять человек, включая двух сотрудников диппредставительства. Еще один взрыв неподалеку от посольства произошел 25 декабря.



У новых властей есть и другие противники. В северо-восточных провинциях ведет бои фронт национального сопротивления (ФНС). Выступив на международной конференции "Гератский диалог по безопасности" в столице Таджикистана, его лидер Ахмад Масуд назвал современный Афганистан "тюрьмой для угнетенного народа" и обещал продолжить борьбу.



В нескольких регионах действуют повстанческие отряды, возглавляемые офицерами бывшей правительственной армии. Один из них, именуемый "корпусом свободы", совершил серию атак в Кандагаре. В провинции Нуристан талибы изгнаны из уездов Мандол и Дуаб. Выступление началось после расстрела начальника службы безопасности Мандола Бахрамуддина Нуристани, обвиненного в связях с ФНС. Участились случаи мятежей, поднимаемых бывшими членами "Талибана"*.



Эти вызовы толкают руководство к "закручиванию гаек". Верховный руководитель (эмир) Афганистана Хайбатулла Ахундзада потребовал неукоснительного соблюдения норм шариата во всех сферах. После этого вышло распоряжение о запрете обучения женщин в вузах и их работе в системе образования, поскольку-де это "часть иностранной культуры". Единственное доступное теперь обучение для девочек - первые шесть классов школы, да и то не во всех провинциях.



Еще одной "новацией" стало возобновление публичных казней. Первая из них была проведена на стадионе в городе Фарах. Некто Таджмир был приговорен к смерти за ограбление с убийством, совершенное пять лет назад. На казни присутствовали многие высокопоставленные фигуры, включая Барадара, глав МВД и МИД.



Тяжелой обстановкой пытаются воспользоваться внешние силы. США возобновили нанесение трансграничных ударов, жертвами которых, в частности, стали несколько лидеров "Техрик-е Талибан Пакистан" (ТТП)* - организации, выступающей за установление шариатского строя в Пакистане. Ее базы находятся в Афганистане, боевики группировки помогали талибам в захвате власти. В конце 2021 года между ТТП* и Исламабадом было достигнуто перемирие, но долго оно не продержалось.



Смещение правительства Имрана Хана и приход ориентированного на Запад кабинета во главе с Шахбазом Шарифом обострили конфликт. "Последней каплей" стал запуск с пакистанской территории американских дронов-камикадзе. Обвинив Исламабад в нарушении перемирия, руководство ТТП* объявило пакистанским властям джихад. Это привело к серии атак. В городе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва задержанные накануне члены группировки нейтрализовали охрану контртеррористического центра, овладели оружием и взяли заложников. Бои продолжались несколько дней.



И без того натянутые отношения между двумя странами ухудшило нападение на посольство Пакистана в Кабуле. В Исламабаде заявили, что "не будут стоять в стороне, если "Талибан"* не сможет держать в узде своих союзников". В декабре состоялся визит в Пакистан президента Таджикистана Эмомали Рахмона, находящегося "в контрах" с Кабулом. В совместном заявлении сторон содержатся критика афганских властей за политику в сфере образования и призывы к созданию "инклюзивного правительства" с участием всех политических и этнических сил.



"Талибан"* в долгу не остался, обвинив Исламабад в зависимости от Вашингтона. "У нас есть герои, которые только ждут приказа. Они могут двинуться на десять тысяч километров в любом направлении", - пригрозили в Кабуле. В пику дипломатическому демаршу Ислам-абада Кабул сообщил о готовности укреплять сотрудничество с Индией.



"Обменом любезностями" размолвка не ограничилась. В декабре состоялась серия перестрелок с использованием артиллерии в районе пограничного перехода Спин-Болдак - Чаман. Он расположен на оживленной автотрассе, связывающей афганский Кандагар и пакистанский город Кветта. Каждая из сторон обвинила в провокации соседей. Также столкновения произошли в уезде Данд-ва-Патан афганской провинции Пактия. Учитывая интересы влиятельных игроков, конфликт может выйти за рамки пограничных стычек.



Послушные фигуры



Пакистану участие во внешнеполитических авантюрах не сулит ничего хорошего. После прихода к власти альянса Пакистанской мусульманской лиги (ПМЛ) и Пакистанской народной партии (ПНП) ситуация в стране стремительно ухудшается. Инфляция достигла 25 процентов, углубляется энергетический кризис. Цены на природный газ выросли более чем вдвое, а тарифы на свет после очередного увеличения достигли 32 рупий (10 руб.) за 1 кВт-ч для бытовых потребителей и 80 рупий (24 руб.) для предприятий. Введены ограничения на подачу газа и электричества.



Это стало тяжелым ударом для промышленности. В наиболее сложной ситуации оказалась текстильная отрасль - основной источник экспорта и валютных поступлений. За последние полгода закрылись 150 крупных швейных фабрик, не говоря о разорении мелких производителей. Ряды безработных пополнили 2 млн человек. Внешний долг превысил половину ВВП, в этом году Пакистан должен выплатить кредиторам 26 млрд долл. Если прибавить к этому импортируемые продукты первой необходимости, цифра вырастет до 40 млрд. Между тем валютные резервы составляют всего 6,7 млрд долл.



Положение усугубили наводнения, обрушившиеся на Пакистан в прошлом году. В той или иной степени пострадали 33 млн жителей, ущерб составил 30 млрд долл. В лагерях вынужденных переселенцев до сих пор находятся 660 тыс. человек. Резко выросла заболеваемость малярией и другими инфекциями, в то же время сотни разрушенных больниц не восстановлены. Уровень многомерной бедности повысился с 37,8 до 43,7 процента.



Политика властей только увеличивает страдания людей. Добиваясь кредита от МВФ, правительство отменило субсидии на топливо и электроэнергию. На этом фоне растет популярность оппозиции во главе с левоцентристским "Движением за справедливость". Его руководитель Имран Хан называет свою отставку переворотом, организованным США руками пакистанского истеблишмента, и требует досрочных выборов. Для правящей коалиции они заведомо разгромны, что доказывают последние кампании. "Движение за справедливость" победило в шести из девяти округов на довыборах в парламент и оказалось первым на местных выборах в регионе Азад Кашмир. Акции сторонников экс-премьера, получившие название "Долгого марша за реальную независимость", собирают миллионы участников.



Пытаясь остаться на плаву, власть не гнушается ничем. Комиссия по наблюдению за выборами потребовала ареста Хана за "неуважение судебной власти" и запретила ему участвовать в любых выборах сроком на пять лет. Ранее на политика было совершено покушение. Грузовик, в кузове которого находились Хан и его соратники, обстреляли. Один человек погиб, сам бывший премьер и несколько других руководителей "Движения за справедливость" получили ранения. Власти пытаются замять дело, списывая все на действия религиозного фанатика-одиночки. Многочисленные свидетельства того, что стрелял не один человек, игнорируются, а всем, кто говорит о причастности правительства, грозят наказанием за клевету.



Правящий альянс пускается и на другие уловки. В ближайшее время из Лондона может вернуться лидер ПМЛ Наваз Шариф. Трижды руководя правительством, он намного лучше искушен в политических интригах, чем его брат - действующий премьер. За рубеж политик подался в 2019 году, после того как был приговорен на родине к 18 годам заключения за коррупцию.



Теряя опору внутри страны, власть ищет поддержки за океаном. Как льстиво заявил глава МИД и председатель ПНП Билавал Бхутто Зардари, "великие цели могут быть достигнуты благодаря сотрудничеству США и Пакистана". На самом деле эти "великие цели" сводятся к втягиванию во внешнеполитические авантюры. США предложили Исламабаду помощь в борьбе с "Техрик-е Талибан Пакистан"*, появилась информация о поставках пакистанского вооружения Украине. Конечной целью Вашингтона является вытеснение Китая, так что США сделают все для сохранения у власти в Исламабаде послушных им фигур.



*Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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