Семь партий допущены к выборам в КазМажилис

19:26 21.01.2023

Глава ЦИК РК Нурлан Абдиров на заседании ведомства рассказал о допуске политических партий к участию в выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, избираемых по партийным спискам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Абдиров сообщил, что заранее ознакомились с соответствующими документами.

"Мы изучили их, данные документы нам были предоставлены Министерством юстиции, совместно рассматривали. Необходимо принять семь постановлений о допуске политических партий к участию в выборах депутатов Мажилиса Парламента".

Нурлан Абдиров

В итоге члены ЦИК единогласно допустили к выборам:

Демократическую партию Казахстана "Ак жол";

Партию "Amanat";

Народно-демократическую партию "Ауыл";

Казахстанскую партию зеленых "Байтак";

Общенациональную социал-демократическую партию;

Народную партию Казахстана;

Партию "Respublica".



Между тем с допуском к выборам депутатов маслихатов немного сложнее.



В итоге голосования поддержан допуск партии "Ак жол", "Amanat", Народно-демократической партии "Ауыл", ОСДП и НПК.



"Партия "Байтак" в связи с отсутствием соответствующих структурных подразделений допущена к выбору депутатов маслихатов в Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областях. Партия "Respublica" в связи с отсутствием соответствующих структурных подразделений не допущена к участию в выборов депутатов маслихатов. Выдвижение кандидатов начинается с 20 января и продлится до 8 февраля. Партии "Байтак" и "Respublica" имеют возможность получить разрешение на участие в соответствующих выборах депутатов маслихатов в случае открытия и регистрации своих филиалов и представительств в регионах в течение этого периода".

Глава ЦИК РК

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