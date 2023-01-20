В Стокгольме на антитурецкой акции публично сожгли Коран

21:14 21.01.2023

Шведский активист сжег Коран перед турецким посольством



Активисты сожгли Коран прямо перед турецким посольством в Стокгольме, сообщили в Facebook (деятельность в РФ запрещена) представители ультраправой партии Stram Kurs. Местные власти ранее разрешили провести акцию. Шведский радикал Расмус Палудан заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.



Горит Коран перед посольством Турции в Стокгольме, Швеция, - говорится в комментарии к видео.



МИД Турции после проведения акции вызвал посла Швеции. Глава турецкого ведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что "сожжение Корана - это проявление ненависти". Он отметил, что такие действия не могут называться свободой самовыражения.



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Министр иностранных дел Кувейта Салем Абдалла аль-Джабера ас-Сабаха также осудил акцию в Швеции. По его мнению, сожжение священной книги может вызвать "чувства негодования у мусульман всего мира" и стать для них "опасной провокацией".



Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее заявил, что намеченный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Турцию не состоится. Министр объяснил отмену встречи антитурецкими демонстрациями и акциями в Стокгольме.



15 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия отказали Анкаре в выдаче почти 130 террористов. Этим он объяснил отказ Турции ратифицировать заявки североевропейских стран на вступление в НАТО.