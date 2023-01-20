Байдену осталось два года: "Наломал больше дров, чем кто-либо другой"

00:53 22.01.2023 Удачи и провалы президента США



Прошло ровно два года с тех пор, как 20 января 2021 года состоялась инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. А это значит, что ему осталось два года в Белом доме. Что сумел сделать за половину своего президентского срока самый престарелый американский лидер и каковы перспективы второй части его правления? Попробуем разобраться.



Удачи и провалы президента США

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В преддверии "дня экватора", делящего президентский срок Байдена пополам на американском канале Sky News вышла программа Tucker Carlson Tonight, ведущий которой, известный консервативный комментатор Такер Карлсон не оставил камня на камне от демократического главы нынешней администрации США.



"Если вы нормальный человек, то испытываете весьма странное чувство, наблюдая за тем, как собственная партия Джо Байдена занимается эвтаназией его президентства, – утверждает Такер Карлсон. – С одной стороны, эта картина, несомненно, захватывает дух. Необходимо признать, что Байден - самый деструктивный президент в американской истории. Он наломал больше дров, чем кто-либо другой".



Более того, есть ощущение, что чиновники-демократы в Вашингтоне поставили крест на нынешнем президенте. По словам американского комментатора, Джо Байден заслуживает того, чтобы его с позором отправили в отставку. В этой связи Карлсон упоминает нарушение президентом США федеральных правил. "Складывается ощущение, что каждый день один из адвокатов Байдена появляется с новым ворохом секретных документов, как собака, которая нашла под домом очередного мертвого бурундука. Одну их партию обнаружили в его офисе при Пенсильванском университете, который оплачивала Коммунистическая партия Китая. Другую - в его гараже в Делавэре рядом со спортивным автомобилем, купленным по случаю небольшого кризиса среднего возраста, и так далее. Так и ждешь, – саркастически продолжает Такер Карлсон, – что врач Белого дома вот-вот объявит, что нашел очередную пачку документов после плановой колоноскопии. Подобное может случиться, потому что сейчас вы точно знаете, куда движется эта история: "перманентный Вашингтон" не хочет, чтобы Джо Байден снова баллотировался в президенты. И они сигнализируют об этом таким образом".



"Если вы ищете преступления, которые совершил Джо Байден, то получите очень длинный список, – утверждает ведущий Tucker Carlson Tonight. – В нашу страну вторгаются. Мир стоит на пороге ядерной войны. Американские города превратились в трущобы. Наша экономика в упадке. Даже наши самолеты перестали взлетать вовремя. Это катастрофа, и Джо Байден с его окружением приложили ко всему этому руку. В стране с функционирующим правительством Джо Байдена подвергли бы импичменту еще до того, как первый миллион нелегалов пересек нашу южную границу. Но никто не сделал ничего, чтобы это остановить. Поэтому теперь они прибывают со скоростью четверть миллиона человек в месяц".



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А что можно сказать о внешнеполитических успехах и провалах Байдена по итогам первой половины его президентства?



– Ситуация к моменту прихода Байдена была очень нетипичной для американской внешней политики, – комментирует американист, руководитель Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН, кандидат политических наук Сергей Кислицын. – Она была связана в первую очередь с Трампом, и с тем, что Соединенные Штаты при Трампе более чем при предыдущих администрациях (таких, например, как администрация Буша) стремились реализовать политику "свободных рук" – что было связано с выходом из ряда соглашений. В том числе из Парижского соглашения, из Договора о ракета средней и меньшей дальности и многих других. Плюс к этому были противоречия с Европой, союзниками по НАТО, где звучала критика в адрес европейских стран за недостаточность военных расходов, за то, что они используют "нечестные" торговые правила (в американской трактовке, точнее, даже в трактовке Трампа). Звучало также мысль, что Соединенные Штаты слишком много тратят на своих союзников – и не пора ли заняться своими делами, обеспечением своих внешнеторговых и внешнеполитических интересов. И это привело к напряжению в отношениях США с союзниками. Вот в этих условиях – плюс еще на фоне пандемии коронавируса – пришла администрация Байдена.



И демократическая администрация, которая, в отличие от администрации республиканца Трампа, более склонна к тому, что нужно иметь надежную систему союзов, надо работать с союзниками, немедленно занялась восстановлением союнических отношений. В первую очередь, в Европе, где первые шаги были направлены именно на это.



Сразу надо отметить, что Белый дом тогда продлил договор о сокращении наступательных вооружениях с Российской Федерацией, просто сняв эту тему с своей внешнеполитической повестки. СНВ-3 был продлен – и дальше Соединенные Штаты занялись переподтверждением своих союзнических обязательств в рамках НАТО. Было подтверждено, что США не будут выходить из Североатлантического альянса (по этому поводу было много спекуляций при администрации Трампа).



Далее Соединенные Штаты вернулись в Парижское соглашение, из которого вышли в ноябре 2020 года. И перед администрацией Байдена, создавшей хотя бы видимость, что она вернулась и будет поддерживать союзников с антикитайской повесткой в условиях конкуренции с Китаем, который активно занимает все места, откуда США могли бы откатиться при Трампе, встала задача поиска новой стратегии.



Восстановили отношения с союзниками, все наладили – а что делать дальше? Потому что вызов, который стоит перед Соединенными Штатами – достаточно нетипичный, это Китайская Народная Республика. Этот вызов торгово-технологический, экономический, но не военно-политический каким был в первую очередь Советский Союз. Или каким сейчас является Российская Федерация.



То если США после Второй мировой войны выстраивали эффективные торгово-экономические, технологические отношения с союзниками по всему миру, и Советский Союз здесь, в принципе, не являлся серьезным конкурентом, то КНР является как раз таким вызовом, совершенно новым и нетипичным для предыдущих десятилетий американской внешней политики – и с этим нужно как-то конкурировать. Китай, например, реализует проект "Пояса и пути", который подразумевает развитие инфраструктуры (мосты, железные дороги, средства доставки товаров по всему миру), Китай активно развивает высокие технологии, работает с развитием цифровой экономики, развитием "индустрии 4.0". Соотвественно, здесь он представляет небывалый новый вызов для Соединенных Штатов.



И в этих условиях, восстановив нарушенные ранее связи, чему были рады европейские союзники и союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что США вернулись как лидер того, что называют "либерально-демократическим миром", главная задача – это поиск стратегии по отношению к Китаю. И на мой взгляд, основное достижение во внешней политике – это понимание стратегических целей Соединенных Штатах в рамках новой нарождающейся конкуренции с КНР.



На Украине рассказали о российском наступлении "с трех сторон"



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А что насчет промахов, сделанных администрацией Байдена?



"Мы, конечно, можем вспомнить выход из Афганистана американских вооруженных сил, который был организован крайне плохо, – отмечает Сергей Кислицын. – В остальном же пока администрация Байдена действует планомерно и по основным направлениям политики трудно сказать, что мы наблюдаем провалы. За исключением, конечно же, выхода конфликта на Украине на ту стадию, которую мы наблюдаем в последнее время. То, что происходит на Украине, можно оценить как серьезный провал внешней политики Соединенных Штатов. С другой стороны, США и здесь получают довольно значительные выводы, в том числе повышение консолидации внутри блока НАТО, повышение внутриблоковой дисциплины. И Соединенные Штаты активно наращивают свое присутствие на энергетических европейских рынках, Значительно больше сейчас осуществляется поставок энергоносителей (в частности, сжиженного природного газа) в Европу из США, чем они могли себе представить еще несколько лет назад".



Говоря об отношении американцев к внешнеполитической деятельности Байдена, эксперт напомнил, что нынешняя администрация, когда пришла к власти, провозгласила странную вещь: они сказали, что будут проводить внешнюю политику в интересах среднего класса. Но если не ошибаюсь, то Стратегии национальной безопасности, которая вышла осенью 2022 года, этой фразы нет.



"В целом для Соединенных Штатов значительным плюсом стал уход из Афганистана, теперь перед ними нет этой проблемы присутствия вооруженных сил в "горячей точке", – продолжает наш собеседник. – По поводу поддержки Киева нет серьезных противоречий в связи с тем, что это воспринимается как важная задача. Да, конечно, сейчас встает вопрос расходования средств – с этим сейчас будет сложнее, учитывая, что Конгресс не настолько однозначно продемократический. По поводу обеспечения интересов американцев, американского бизнеса, можно сказать, что администрация работает активно. Они пытаются сейчас запускать глобальное партнерство по инфраструктурным инвестициям, которая во многом будет реализовываться за счет привлечения частных инвесторов и будет нацелена на развитие цифровой экономики, современных средств связи в развивающихся странах. И это будет делаться за счет привлечения американского бизнеса, так что ожидается, что США могут вложить в эти проекты порядка 200 млрд долларов. Так что администрация Байдена работает на этом направлении, так же как вводится ряд протекционистских мер. Совсем недавно был принят закон о снижении инфляции, который предполагает субсидирование развития американских "зеленых технологий". Так что администрация Байдена работает...



Другое дело, что есть политическая поляризация, которая оказывает немалое влияние. Закон о сокращении инфляции был принят с абсолютно четким разделением по партийному признаку: республиканцы голосовали против закона, но он был принят, поскольку у демократов было большинство в Конгрессе.



В условиях такой поляризации, конечно, можно говорить о том, что значительное количество граждан США недовольны Байденом, но это не означает, что внешняя политика оказалась провальной. Стратегическое планирование внешней политики у администрации Байдена присутствует, она действует вполне правомерно".



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– Насколько Байден готов к диалогу с теми странами, которые Вашингтон считает угрозами или вызовами для себя – прежде всего с Китаем и Россией?



– Соединенные Штаты традиционно, не первый год (и это было еще до украинского конфликта) выделяют четыре страны, которые считают своими противники (помимо террористических организаций и международной преступности). Это Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Северная Корея и Иран. Диалог с этими странами выстраивается крайне плохо, кроме Пекина (поскольку взаимозависимость двух стран очень высокая и значительная часть американского бизнеса присутствует в Китае, и производственные мощности находятся там). Но важно отметить, что администрация Байдена считает, что не все страны, которые не являются американскими союзниками и не признаются Соединенными Штатами как демократии, не все так уж плохи. Далек оне все из них выбирают, например, сторону Пекина в нарождающемся американо-китайском противостоянии. Соотвественно, с этими странами – даже если они диктатуры, автократии – можно и нужно сотрудничать, поскольку они выступают за проамериканский, а не прокитайский мир. Это логика времен "холодной войны", которая возвращается к нам.



– Как Байден справляется с выстраиванием в единую шеренгу союзников и партнеров "коллективного Запада" в деле противостояния с Россией?



– Для Вашингтона главный вызов все-таки не Россия, а скорее Китай, который актинов инвестирует, например, в Латинской Америке. Более 25 из 33 стран региона признают Тайвань территорией Китая, и число признающих растет. То есть политический баланс перевешивается в сторону Пекина. Соответственно, Вашингтону приходится работать, но здесь серьезные проблемы в связи с тем, что США не могут привлекать средства федерального бюджета для сотрудничества с этим странами, для инвестирования в крупные проекты. Они могут действовать только за счет привлечения американского бизнеса и частной инициативы. Проблема здесь во многом еще и в поляризации в США – и выделять средства сложнее, потому что республиканцы выступают против таких идей. В этих условиях администрация Байдена пытается выстраивать неформальные отношения со странами за счет мягких интеграционных проектов, нацеленных на сглаживание различий, скажем, в таможенных требованиях и т.д.



Как раз в ближайшие два года администрация Байдена, которая выдвинула ряд инициатив, должна будет их закрепить, поскольку если внешнеполитические подходы себя не оправдают, и не будет создан надежный формат сотрудничества с этими странами, они могут быть отброшены с гипотетическим приходом республиканской администрации. Соединенные Штаты могут вернуться примерно в такое же состояние, которое было при Трампе. То есть односторонняя внешняя политика, направленная больше на откровенный протекционизм нежели на сотрудничество с союзниками.



– Может ли уход Байдена в будущем из Белого дома каким-то образом повлиять на отношения между США и Россией?



– Не могу сказать, что смена президента США как-то может повлиять на российско-американские отношения. Во-первых, конфликт на Украине – это основная точка напряжения. Плюс действуют санкции, которые будут действовать и после окончания этого конфликта. Они во многом сохранятся, поскольку это часть экономической конкуренции со стороны Соединенных Штатов. Так что смена администрации вряд ли как-то повлияет. Администрация Байдена более склонна к работе в рамках международных организаций и полагает, что ООН – важная площадка. Также она исходит из того, что необходима система контроля за вооружениями. А вот республиканцы вряд ли будут выступать за заключение каких-то договоров и принятие на себя обязательств в том числе и в сфере российско-американских отношений. В этом смысле администрация Байдена – несмотря на все проблемы – более системная.



АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ Источник - МК

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