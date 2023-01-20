Россия победит Украину артиллерией, - "Al Binaa"

00:54 22.01.2023

Al Binaa

Ливан



Россия побеждает в конфликте с Украиной еще до его окончания

Al Binaa: Россия ведет артиллерийскую войну на истощение, что принесет ей победу над ВСУ

Работа артиллерийских расчетов на Херсонском направлении - ИноСМИ, 1920, 21.01.2023



Москва победит в конфликте с Киевом благодаря развитому ВПК, пишет Al Binaa. Кризис на Украине напоминает автору статьи басню о муравье и стрекозе: пока Путин пожинает плоды своих трудов в оборонном секторе, стрекоза-НАТО оказалась зимой с пустыми арсеналами. Так что России надо просто подождать: провал Украины не за горами.



Если оставить в стороне прогнозы относительно хода боевых действий на фронте, побед России в Донбассе или событий на границах Белоруссии, военные эксперты стран НАТО утверждают, что конфликт на Украине - это война артиллерии и ракет. На этом строится российская тактика. Украинцы добились некоторых успехов, когда действовали по тому же принципу. В то же время противостояние в артиллерии - это война боеприпасов. Что мы можем сказать об этом?



Во время посещения Обуховского завода два дня назад Владимир Путин заявил, что Россия производит столько ракет ПВО, сколько все все военно-промышленные предприятия мира вместе взятые. Тем временем, по словам Владимира Зеленского, соотношение огневой мощи между Украиной и Россией составляет один к десяти, поэтому он и просит у Запада больше боеприпасов.



По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, альянсу необходимо увеличить производство вооружений в условиях сокращения запасов на складах стран-членов, чтобы продолжать обеспечивать потребности украинской армии. Как утверждают американские эксперты, производство оружейных предприятий в Соединенных Штатах составляет тридцать тысяч снарядов для гаубиц в год, а Киев расходует такое количество в течение двух недель.



На днях Пентагон сообщил, что был вынужден задействовать стратегические запасы за пределами территории США для поддержки украинского фронта, в частности, на складах в Южной Корее и Израиле. Обе страны обеспокоены рисками нынешнего военного конфликта на истощение, в ходе которого могут быть израсходованы все запасы, а для их восстановления потребуется несколько лет. Оккупационная армия воспользовалась этими боеприпасами в войне с Ливаном в июле 2006 года, а также в Газе в 2008 и 2013 годах.



Ситуация между Россией и НАТО похожа на басню про муравья и стрекозу. За лето русский муравей достроил производственные линии и сегодня пожинает плоды своих трудов, в то время как западная стрекоза лишь развлекалась и хвасталась своими достижениями. Зимой НАТО вдруг поняла, что не может обеспечить себя и союзников необходимыми боеприпасами, хотя прежде утверждала, что именно такая участь коснется Москвы.

России необязательно атаковать, ей достаточно продолжить артиллерийскую войну. Чтобы одержать победу, ей нужно по-прежнему уничтожать украинскую инфраструктуру и энергетические и коммуникационные системы.