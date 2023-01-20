Казахстанка Елена Рыбакина победила лучшую теннисистку планеты в 1/8 финала AusOpen-2023

07:18 22.01.2023

Елена Рыбакина победила лучшую теннисистку планеты в 1/8 финала AusOpen-2023

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в своей карьере сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. В 1/8 финала она сумела обыграть первую ракетку мира Игу Швентек, сообщает Zakon.kz.

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Поединок с лучшей теннисисткой планеты сложился непростым для казахстанки. Она повела в первом сете 2:0, но сразу же отдала три гейма польской теннисистке. Затем Елена Рыбакина собралась и выдала мощный отрезок игры, что дало ей возможность выиграть первый сет со счетом 6:4.



Начало второго сета осталось за Игой Швентек, которая повела со счетом 3:0. Однако Рыбакина снова была на высоте, показав волю к победе. Догнала свою соперницу и довела матч до победного конца – 6:4.



Таким образом, Елена Рыбакина впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Чемпионата Австралии.



Куандык Шынасилов

Рыбакина Елена