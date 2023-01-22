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Массовые расстрелы в Перу. Куда дует политический ветер? - В.Прохватилов
09:13 22.01.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 22.01.2023

В Перу (население 33 млн человек) набирают силу массовые протесты с требованием немедленной отставки действующего президента Дины Болуарте. Тысячи людей со всех концов страны стекаются в Лиму, требуя освобождения из-под стражи законно избранного президента Педро Кастильо, отставки конгресса (парламента) и проведения досрочных выборов.

Лидеры движения и общественные организации, особенно из отдаленных департаментов (Арекипа, Пуно, Андауайлас), призвали провести "мобилизацию протеста в Лиме". Они намерены повторить "Марш четырех суйо" (суйо – четыре исторических региона империи инков), когда тысячи перуанцев съехались в Лиму с четырех концов Перу для трехдневного протеста в июле 2000 года против тогдашнего президента Перу Альберто Фухимори. Массовые протесты закончились отставкой президента.

Теперь протестующие требуют не только отставки назначенной конгрессом Дины Болуарте, но и роспуска парламента, в котором большинство принадлежит правым партиям, в частности партии "Народная сила" Кейко Фухимори (дочери Альберто Фухимори), и досрочных выборов.

В июне прошлого года представитель левой партии "Свободное Перу" и бывший лидер забастовки сельских учителей Педро Кастильо стал первым, как мы писали, левым президентом Перу с обещаниями решить проблему бедности, от которой страдают перуанские крестьяне.

Кастильо не успел осуществить свои планы по ограничению всевластия транснациональных корпораций, контролирующих 80 процентов природных богатств Перу. В апреле 2021 года в интервью CNN он заявил, что "70% прибыли должны оставаться для страны, а они [частные компании] должны получать 30%, а не наоборот, как сегодня". Совокупные инвестиции в горную промышленность Перу составляют $65 млрд. Почти 40 процентов прямых иностранных инвестиций принадлежит компаниям США, Канады и Великобритании.

Кастильо был избран большинством народа, но в конгрессе было другое, правое, большинство, которое заблокировало все попытки реформ левого президента. Ему не давали работать. Дело доходило до прямого унижения главы государства, когда конгресс запрещал ему совершать зарубежные визиты.

В октябре 2022 года генеральный прокурор Перу Патрисия Бенавидес обвинила Кастильо в коррупции и создании преступной группировки. Было возбуждено уголовное дело против супруги президента и двух ее братьев, а невестка Кастильо получила 30 месяцев тюрьмы за "участие в преступной группе".

7 декабря Кастильо объявил о роспуске конгресса, депутаты которого решили отрешить его от должности. Он ввел в стране комендантский час и объявил о подготовке парламентских выборов и новой конституции.

В ответ парламентарии в тот же день объявили Кастильо импичмент, обвинив его в государственном перевороте. Новым главой государства была назначена вице-президент Дина Болуарте. Министры правительства Кастильо подали в отставку, армия и полиция отказались поддержать избранного народом президента. Еще через несколько часов Кастильо был арестован.

Дина Болуарте пользуется репутацией яркого представителя "икорных левых" (izquierda caviar): этим прозвищем в Перу обозначают людей, утверждающих, что они придерживаются левых взглядов, но часто меняющих политические убеждения. Болуарте – сторонница Клауса Шваба. Как отмечает перуанская газета Expreso, она "намерена преподнести национальные богатства Перу на блюдечке глобальной элите". Акции прописавшейся в Перу американской золотодобывающей компании Newmont Mining после заявления Кастильо резко упали, но после его импичмента сразу пошли в гору.

После совершенного правыми госпереворота в различных частях страны начались протесты. Они проходили мирно до тех пор, пока военные не начали расстреливать протестующих. Общее число погибших демонстрантов достигло 60 человек, сообщает венесуэльский телеканал Telesur.

19 января в Лиме произошли ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицией. Под крики "Долой президента!" и "Диктатура падет"!" начался большой антиправительственный марш. На автобусах и пешком тысячи людей в течение двух дней добирались до столицы с флагами и транспарантами, протестуя против расстрелов в городах Аякучо и Хулиака.

Город Хулиака стал ареной самого кровавого дня протестов против правительства Дины Болуарте. Погибли 18 протестующих, все от полицейского огнестрельного оружия, был убит один полицейский.

Дженни Дадор, исполнительный секретарь Национального координатора по правам человека в Перу, обвинила перуанские службы безопасности в гибели людей вследствие "неизбирательного применения силы", сообщила The New York Times. "То, что произошло, было настоящей бойней, - прокомментировала Дженни Дадор. - Это были внесудебные казни".

Десятки протестующих погибли в городах Аякучо и Пуно.

"Мы требуем, чтобы это правительство ушло. Узурпатор [Болуарте], мы не хотим, чтобы наши соотечественники продолжали умирать! Мы не находимся в состоянии гражданской войны, и тем не менее она убивает наших братьев", - заявил во время протестов 19 января в Лиме один из протестующих.

Когда протестующие направились в район Мирафлорес, один из самых богатых в городе, полиция применила против нее слезоточивый газ, а демонстранты стали забрасывать полицейских камнями. Дина Болуарте ввела режим чрезвычайного положения в ряде районов страны и заявила, что не собирается уходить в отставку. Однако ситуация развивается не в ее пользу.

Хорошо чувствующая, куда дует политический ветер, генеральный прокурор Перу Патрисия Бенавидес начала расследование в отношении Дины Болуарте, премьер-министра Альберто Отаролы, а также министров обороны и внутренних дел Хорхе Чавеса и Виктора Рохаса в связи с гибелью десятков протестующих.

США, которые прежде неоднократно выражали поддержку правительству Болуарте, на этот раз пытаются сбить волну народного протеста. "Необходимо срочно принять меры, чтобы остановить эту болезненную ситуацию насилия и избежать гибели большего количества людей", - написала в Twitter посол США в Перу Лиза Кенна.

Однако на фоне разгорающихся протестов решимость лидеров "Марша четырех суйо" вести борьбу против "узурпатора" Болларте до полной победы только крепнет.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674367980


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