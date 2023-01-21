Боррель: "Наполеон и Гитлер проиграли, потому что США и ЕС не дали им натовское оружие"

09:27 22.01.2023 Зеленский будет воевать до последнего щирого украинца. Но ждать последнего уже не долго



Александр Ситников



21/01/23



Немецкий журнал Spiegel ("Зеркало"), со ссылкой на свои источники, рассказал бюргерам, что Федеральная служба разведки Германии (Bundesnachrichtendienst, или BND) "встревожена из-за высоких потерь, понесенных украинской армией в боях за стратегически важный город Бахмут". Инсайдеры издания сообщили, что топ-чиновники BND проинформировали на секретном совещании Оборонный комитет (Verteidigungs Ausschuss) Бундестага о том, что ВСУ ежедневно теряют в боях с россиянами трехзначное число солдат.



А еще BND сообщила, что российская армия действует под Бахмутом с беспощадной жестокостью, и взятие этого города будет иметь серьезные последствия, поскольку позволит России продвинуться дальше вглубь Донбасса.



Как водится в таких случаях, Spiegel подсластил горькую пилюлю для громадян, и русские - якобы, ну а как иначе? - потеряли не меньше своих солдат. Правда, немецкое "Зеркало" подчеркнуло, что это обстоятельство, видимо, не играет роли в тактике ведения военной кампании российской армией.



Отметим, что это далеко не первый случай, когда западная пресса искажает информацию о наших потерях. Недавно газета New York Times (27 декабря 2022 года) специально послала корреспондента Валери Хопкинс и фотографа Нанну Хайтманн на кладбище одного из крупнейших городов Центральной России, чтобы те пересчитали и задокументировали количество солдатских захоронений.



Звездно-полосатые эксперты и их жовто-блакитные коллеги уже сбились со счета наших возможных наступлений

Порадовать американцев бесконечными рядами могил, как это имеет место в неньке, журналисты NYT не смогли и вынуждены были признать, хоть и косвенно, что невысокие потери ВС РФ стали "решающим фактором в способности Путина избежать каких-либо значительных внутренних последствий, что позволило ему удвоить свою приверженность достижению своих целей в Украине".



Можно даже не сомневаться, что медийщики "пятой колонны" и западные журналисты рыщут по нашей стране в поисках доказательств "ста тысяч погибших", чтобы оправдать поставки западного оружия укровермахту. Именно эту цифру назвал начальник Генерального штаба США Марк Милли, который при этом считает, что шансы на военную победу Украины в конфликте против России по-прежнему невелики.



Здесь уместно привести комментарий телеграм-канала "Старше Эдды": "Я, честно сказать, недоумеваю, откуда берутся данные по большим потерям у нас, и что мы, мол, прем в наступление, не считаясь с потерями. Мы сейчас не можем себе позволить высоких потерь в наступлении, да и в обороне тоже. Именно с этим, кстати, и связаны низкие темпы нашего наступления. Людей берегут, активно применяют военные хитрости, организовывают отличное взаимодействие и, вообще, действуют согласно передовой военной науке. Именно из этих полковников и должна вырасти новая генеральская элита России".



Что касается битвы за Бахмут, о которой упомянул Spiegel, потери ВСУ здесь и впрямь оказались катастрофическими. Родственники солдат 24-й львовской бригады, прибывшие 14 января в Киев на "майдан вдов", фактически подтвердили полный разгром "королевичей" (эта ОМБр носит имя Короля Даниила).



По данным телеграм-канала "Военной хроники", в боях за село Клещеевка практически полностью была уничтожена еще одна бригада ВСУ - 53-я. В частности, в аналитике т/к говорится: "В данный момент только убитыми в бригаде числятся порядка 1600 человек, количество раненых превышает 1150, а число пленных и пропавших без вести оценивается примерно в 900".



"Рекордсменом" по "двухсотым" стала 93-я ОМБр "Холодный яр", которая, по словам админа холодноярцев, только за 4 месяца боев в Соледаре безвозвратно потеряла 90% личного состава. Вывод из города того, что осталось от этой части, во многом обусловил обвал обороны.



Как стало известно, в 93-й ОМБр кадровых и мотивированных бандеровцев, которые, как метко подметили выжившие холодноярцы, отдали душу дьяволу, сменили "мобики", большинство из которых являются русскими. Именно поэтому, по воплям в зомбоящик Ганны Маляр, замминистра обороны неньки, случилось "падение дисциплины".



Она - что? Совсем ку-ку, иронизируют на армейских чатах ВСУ щирые украинцы, типа, "каждый русский в неньке - коллаборант в душе".



Когда оценивают мобилизационный потенциал незалежной, эксперты, в том числе и наши, называют цифры от 3 до 8 млн человек, тогда как ряд украинских деятелей насчитали в неньке не более 2 млн убежденных бандеровцев, которые и составили костяк армии образца лета 2022 года. Именно они держали фронт под жесткими ударами нашей арты и готовы были драться до последнего. Многие из них либо покалечились, либо переместились на военные кладбища.



Судя по роликам, гуляющим в укрнете, генералы-атаманы во главе с Залужным придерживаются практики комплектования частей ВСУ в соотношении: один майданутый, естественно, командир или неформальный лидер, на пять русскоговорящих солдат. Однако, если же бандеропоклонник погибает, то бойцы сразу же сдаются в плен.



С учетом того, что бенефициары укро-фашистского майдана 2014 года заполнили СБУ, ГУР, чиновничью армию неньки, а также прибрали к рукам все денежные места, то в укровермахте уже наблюдается дефицит упоротых вояк. Как итог: идущая в незалежной уже 8-я волна "могилизации" приняла самые чудовищные формы. Повестки вручают даже дворники. Но в последнее время "бумажки смерти" запихивают в двери квартир с фотофиксацией "вручения".



Дошло до того, что укро-военкомы призвали в ВСУ даже инвалида 1-й группы. На паблике "atodoneck" появилось видео, в котором безрукий ветеран АТО показал полученную им повестку и сказал: "тварі вручили повістки. Нехай горять в аду". Другими словами, наконец-то появилась надежда, что однажды "замкнут этот список умственно отсталые представители офиса президента". Хотя вряд ли! Зеленский, будучи самым могущественным евреем, по версии Jerusalem Post, уже прикупил особняк в Израиле и прикарманил пару миллиардов баксов. В конце концов, он же не щирый украинец. Ну, поуправлял ненькой неудачно, с кем не бывает.



Кстати, Жозеп Боррель, главный мидак ЕС, неожиданно вспомнил о наших победах над Наполеоном и Гитлером. По его словам, "было бы абсурдно думать, что Россия уже проиграла или что ее военные некомпетентны… Поэтому именно сейчас необходимо продолжать вооружать Украину". Хм, странный дядька, однако, хоть и на лицо умный. И в 1812 и 1941 годах "Великая Армия" и вермахт соответственно были вооружены лучшим западным оружием.



Но - не помогло: сначала донские казаки появились в Париже, а затем советские танки в Берлине. А может Боррель намекнул на то, что французы и немцы проиграли потому, что США и ЕС не дали им лучшее натовское оружие? Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674368820





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 19 января 2023 года №104

- Указ Президента Республики Казахстан от 19 января 2023 года №105

- Сенаторы рассмотрели законы о майнинге

- От "управления средствами" к "управлению результатами"

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2023 года №19

- Роман Скляр провел переговоры с главой "Газпрома"

- Кадровые перестановки

- Постановление ЦИК РК от 19 января 2023 года №15/666

- Роста тарифов не избежать

