Узбекистан. Прокурор, заставивший учителей убирать снег, теперь сам будет убирать снег ?

10:43 22.01.2023

Оскандалившийся прокурор Ангрена получил выговор и принес извинения учителям



Прокурор города Ангрена Ташкентской области Улугбек Хабилжонов, чье видео стало причиной привлечения учителей к уборке школьной территории, 20 января получил выговор и принес извинения педагогам.



Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ташкентской области.



