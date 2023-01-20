|Узбекистан. Прокурор, заставивший учителей убирать снег, теперь сам будет убирать снег ?
10:43 22.01.2023
Оскандалившийся прокурор Ангрена получил выговор и принес извинения учителям
Прокурор города Ангрена Ташкентской области Улугбек Хабилжонов, чье видео стало причиной привлечения учителей к уборке школьной территории, 20 января получил выговор и принес извинения педагогам.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ташкентской области.
"За ошибки и недостатки в работе прокурор Ангрена У.Хабилжонов привлечен к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении надзорного органа.
В Telegram-канале областной прокуратуры размещен видеоролик, на котором Хабилжонов пояснил, что говоря о необходимости убрать снег, он имел в виду ответственных за это сотрудников, а не педагогов.
Прокурор выразил учителям глубокое уважение и попросил у них прощения.
Для уборки снега во дворе школы №22 приехал КамАЗ.
Реакции областной прокуратуры и Хабилжонова на получивший огласку инцидент в ангренской школе предшествовало заявление Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана о необходимости поднимать авторитет учителя.
В министерстве сообщили, что видеозапись Хабилжонова отправлена в Генеральную прокуратуру Узбекистана, где занялись расследованием ситуации.