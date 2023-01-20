Япония помогает 25 тысячам кыргызов, пострадавших от конфликта на границе с Таджикистаном

11:02 22.01.2023

20 января 2023, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Япония оказывает поддержку более 25 тысячам жителей Баткена, пострадавшим в результате эскалации на кыргызско-таджикской границе 14-17 сентября 2022 года. Об этом сообщает ПРООН.



По его данным, посол Японии в Кыргызстане Хидэки Года официально передал продовольственные и непродовольственные товары заместителю полномочного представителя президента в Баткенской области Жаныбеку Исакову.



Символическая церемония состоялась в Баткене с участием министра труда, социального обеспечения и миграции и заместителя МЧС. Поддержка со стороны правительства Японии предоставляется через Агентство Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) и Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП ООН) в КР.



ВПП ООН получила $500 тысяч для удовлетворения потребностей уязвимого населения, пострадавшего в результате столкновений.



При содействии Японии и в соответствии с подходом, согласованным с правительством Кыргызстана, ВПП ООН предоставила 496 тонн обогащенной пшеничной муки и растительного масла 25 тысячам людей, покинувшим свои дома во время вооруженного столкновения. Помощь также получили те, кто участвовал в восстановлении пострадавших районов.



УВКБ ООН также получило $500 тысяч для оказания помощи вынужденно покинувшим свои дома для защиты, а также в предоставлении жилья в чрезвычайных ситуациях и помощи в подготовке к зиме.



Вклад Японии также позволяет УВКБ ООН в сотрудничестве с НПО "Юристы Ферганской долины без границ" помогать в восстановлении имущества и гражданских документов, включая свидетельства о рождении, для обеспечения того, чтобы перемещенные лица имели юридическое подтверждение личности для доступа к основным услугам, социальным пособиям и гуманитарной помощи.



Для получения более подробной информации можете обращаться к: Елена Сим, УВКБ ООН, отдел внешних связей: +77272584598, мобильный: +77019936743, электронная почта: sim@unhcr.org



Алмаз Чороев, ВПП Бишкек, коммуникации: +996312660033, моб.: +996550577597, электронная почта: almaz.tchoroev@wfp.org.