В Туркмении создан новый "высший представительный орган народной власти – Халк Маслахаты". Его возглавил старый Аркадаг

13:35 22.01.2023 Создан высший представительный орган народной власти – Халк Маслахаты Туркменистана

21.01.2023

Состоялось совместное заседание Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественности страны



Сегодня в столичном "Maslahat köşgi" под председательством Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова состоялось совместное заседание Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественности страны.



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в нашей Отчизне достойное продолжение получили завещанные славными предками исконные национальные традиции народовластия. Сегодня демократическим процессам, начатым по инициативе Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова, придан качественно новый импульс. Свидетельством тому стало предложение о создании высшего представительного органа народовластия – Халк Маслахаты Туркменистана. Это открывает очередную важную страницу в истории страны.



Утром Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша прибыл в столичный "Maslahat köşgi". Стоя, бурными аплодисментами приветствуют ­собравшиеся Аркадага.



Поприветствовав членов Халк Маслахаты и депутатов Меджлиса Милли Генгеша, Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что сегодня проводится совместное заседание Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественности страны.



В заседании принимают учас­тие члены Халк Маслахаты и депутаты Меджлиса Милли Генгеша, а также представители общественности, сказал Аркадаг, объявив сов­местное заседание открытым.



Прозвучал Государственный гимн Туркменистана.



Затем, обращаясь к собравшимся, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в нынешнем заседании также принимают участие члены Правительства, представители министерств и отраслевых ведомств, общественных организаций, велаятов страны и средств массовой информации.



Затем Герой-Аркадаг поставил на голосование вопрос об утверждении повестки дня заседания, которое было единогласно поддержано соб­равшимися.



Сердечно поздравив всех с открытием совместного заседания Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественности страны, Герой-Аркадаг отметил, что если в ходе обсуждения вопросов возникнут предложения, замечания, то можно будет обратиться в письменной форме.



Как подчеркнул в продолжение Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, 11 января нынешнего года, девиз которого "Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром", было проведено совместное заседание палат Милли Генгеша Туркменистана, где, всесторонне учитывая наработанную нашим народом на протяжении своей многовековой истории практику государственного строительства, руководствуясь благородными традициями предков – решать наиболее важные политические, экономические, социально-культурные вопросы с уполномоченными общественными представителями в ходе всенародных форумов, были полностью поддержаны предложения о создании Халк Маслахаты Туркменистана.



В связи с образованием Халк Маслахаты Туркменистана и предоставлением ему широких полномочий, в том числе рассматривать и одобрять предложения по вопросам принятия Конституции Туркменистана и конституционных законов, внесения в них изменений и дополнений, было предложено упразднить Халк Маслахаты Милли Генгеша. Таким образом, отмечалась целесообразность Милли Генгеш Туркменистана (Парламент), который осуществляет законодательную власть в стране, реорганизовать в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты.



На заседании были приняты совместное Постановление Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана о вопросах, связанных с созданием Халк Маслахаты Туркменистана, упразднении Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и реорганизации представительного органа, осуществляющего законодательную власть, в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты и Постановление Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана о создании Конституционной комиссии по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана и утверждении ее состава.



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в стране огромное значение отводится законодательной деятельности, ее важной роли в развитии государства и общества, подчеркнул Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша. Принятие новых законов, охватывающих все сферы государственной и общественной жизни Туркменистана, совершенствование действующих правовых актов в соответствии с социально-экономическим развитием, реалиями новой исторической эпохи, осуществляемыми в Отчизне преобразованиями, обес­печивают успешную реализацию широкомасштабных программ, содействуют торжеству демократических принципов и укреплению общественно-политических отношений.



Конституция Туркменистана не только закрепляет дос­тижения нашего государства и общества, но также служит надежной правовой базой дальнейшего развития страны. Основной Закон – ключевой фактор успешного претворения в жизнь грандиозных и долгосрочных программ. При этом особый акцент был сделан на огромной роли, отводимой государственным органам влас­ти, в основном представительным органам, национальному Парламенту в выполнении стоящих перспективных целей и задач.



В результате совершенствования деятельности представительных органов также создаются законодательно-правовые условия для оперативного и высококачественного принятия, введения в действие, контроля за выполнением законодательных актов, необходимых при организации на должном уровне ведущихся работ по воплощению в жизнь государственных программ.



С другой стороны, формируется благоприятная правовая, политико-законодательная среда для демократизации общества, изучения мнения и удовлетворения пожеланий народа, сказал Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов, подчеркнув, что на нынешнем заседании с целью более совершенного развития этих отношений предусмотрено создание Халк Маслахаты Туркменистана, что заложит основу новому правовому курсу. В данную структуру войдут представители государственных органов, общественности, регионов, в том числе мудрые старейшины, молодежь, являющаяся будущим страны.



В этом контексте поставлена цель – обсудить вопросы, связанные с реорганизацией двухпалатного Милли Генгеша Туркменистана в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты, разработать соответствующие предложения и принять конкретные решения.



В продолжение Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша от имени собравшихся выразил признательность Аркадаглы ­Сердару за созданные возможности и пожелал крепкого здоровья, больших успехов в работе, ведущейся на благо процветания неза­висимой нейтральной Отчизны.



Затем состоялось обсуждение вопросов, вынесенных на повестку дня совместного заседания Милли Генгеша, представителей общественности.



Первому слово было предоставлено жителю Халачского этрапа Лебапского велаята Г.Базарову, который выразил от имени старейшин страны полную поддержку инициативы о создании Халк Маслахаты Туркменистана и внесении изменений в Основной Закон.



В продолжение было выдвинуто предложение об избрании руководителем создаваемого Халк Маслахаты Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова. Этот выбор обусловлен огромными заслугами Аркадага, его масштабной государственной деятельностью, всецело посвященной обеспечению счастливой и благополучной жизни народа, процветанию родной Отчизны и повышению ее международного авторитета, сказал Г.Базаров, выразив твердую уверенность в том, что данное предложение будет полностью поддержано туркменистанцами.



В нынешнюю эпоху, по сложившейся благородной национальной традиции, принято в каждом важном деле советоваться с народом, продолжил старейшина. Приведя в этой связи пословицы: "Maslahatly il myrada ýeter", "Geňeşli il salamat bolar", "Döwletliniň başlan işi oň bolar", Г.Базаров высказал уверенность, что решения, которые будут приняты на нынешнем заседании, положат начало новому этапу развития страны.



Говоря о большом вкладе ­Героя-Аркадага в создание всех условий для благополучной жизни народа, старейшина отметил, что для каждого родителя большое счастье жить в мире, радоваться счастью своих детей и внуков. Сегодня мы живем в мирной стране счастливой жизнью и движемся к светлому будущему благодаря Аркадагу, сказал Г.Базаров.



В числе заслуг – реализуемые по инициативе Героя-Аркадага преобразования по совершенствованию национальной системы здраво­охранения, в рамках которых создаются медицинские центры, оснащенные передовым оборудованием, укрепляется материально-техническая база медучреждений. Особый акцент был сделан на деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Также отмечалось, что данью национальным духовным традициям стала закладка Главной мечети Ахалского велаята.



Огромные успехи и достигнутые рубежи родной Отчизны за последние 15 лет – результат масштабной государственной деятельности Героя-Аркадага, который по праву является национальным лидером, подчеркнул Г.Базаров.



В продолжение старейшина обратился с просьбой к участникам заседания поддержать предложение о признании на законодательном уровне Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова Национальным Лидером туркменского народа.



Житель Халачского этрапа заверил, что представители старшего поколения в ответ на заботу Аркадага о процветании Отчизны и счастливом будущем туркменистанцев приложат все усилия в деле воспитания молодежи истинными патриотами Родины, будут и впредь вносить достойный вклад в сохранение и приумножение национальных традиций и духовных ценностей.



– Мы по-настоящему счастливый народ, у нас есть Вы, Герой- Аркадаг, указывающий нам правильный и светлый путь, который достойно продолжает Аркадаглы Сердар, – сказал Г.Базаров, завершив свое выступление поэтическими строками.



Затем выступила жительница Бахерденского этрапа Ахалского велаята О.Пирмухаммедова, которая отметила значение книги ­Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова "Поклонение матери – преклонение перед святыней", в которой подчеркивается, что "величие рождает великих". Эти слова еще более возвеличивают всех матерей, дорогих для каждого человека.



– Сегодня туркменские женщины, представительницы старшего поколения следуют образцовому примеру Огулабат эдже, – сказала О.Пирмухаммедова, выразив огромную сердечную признательность Аркадаглы Сердару и Герою-Аркадагу за безграничное уважение, почтение, проявляемые к матерям.



Как отмечалось, туркмен­ский народ гордится прогрессом, дос­тигнутым Отчизной, реализуемыми преобразованиями и особенно проявляемой большой заботой о женщинах и молодом поколении.



Акцент был также сделан на важности исторического выступления Аркадага на совместном заседании Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана, в котором были определены приоритетные задачи по дальнейшему развитию государства, выдвинуты конструктивные предложения. В данной связи отмечалось, что поставленные великие цели, принимаемые муд­рые решения, направленные на процветание родного Отечества, последовательное совершенствование структуры законодательного органа, масштабная деятельность по обеспечению благополучия туркменистанцев, в основе которых заложены благородный принцип Героя-Аркадага "Государство – для человека!" и главный девиз Президента Сердара Бердымухамедова "Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!", вызывают чувство гордости у матерей и всецело поддерживаются ими.



Благодаря начинаниям ­Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова в современную эпоху достойное продолжение находят национальные традиции славных предков. И нынешнее событие – пример того, что в нашей стране все важные решения принимаются, советуясь с народом.



Выступающая особо отметила, что славный жизненный путь ­Героя-Аркадага, каждое начинание, мудрые изречения, любовь к родной Отчизне, огромное уважение, проявляемое к старшему поколению, масштабная государственная деятельность, безграничная забота о светлом будущем граждан – образец беззаветного служения своему народу, пример патриотизма, человеколюбия и высокого духа для грядущего поколения туркменистанцев.



В этой связи О.Пирмухаммедова подчеркнула, что представительницы старшего поколения, турк­менские женщины полностью поддерживают предложение о признании на законодательном уровне Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова Национальным Лидером туркменского народа.



"Мы–счастливые матери счастливой эпохи, поскольку за нашими плечами стоят достойные продолжатели славного пути предков – Герой-Аркадаг и Аркадаглы Сердар. Сегодня наши дети, внуки живут, гордясь мирной, спокойной и счастливой жизнью. Это великое счастье для родителей", – сказала выступающая.



Выразив сердечную признательность Президенту Сердару Бердымухамедову и Аркадагу Гурбангулы Бердымухамедову за всемерную заботу о народе и самые наилучшие пожелания, О.Пирмухаммедова завершила свое выступление вдохновенными стихотворными строками, посвященными Герою-Аркадагу.



Следующим выступил представитель агентства "Türkmen­demirýollary" А.Нур­мырадов, который отметил, что каждый день года "Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром" наполнен яркими событиями. В результате успешно реализуемых программ, в основе которых принципы Президента Туркменистана "Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!", уровень жизни туркменистанцев постоянно повышается. В независимом нейтральном Отечестве царят мир, согласие и единство. Наш сплоченный народ живет благополучной жизнью.



При этом подчеркивалось, что, исходя из быстро меняющейся экономической и политической ситуации в мире, возникает необходимость совершенствования работы органов государственной власти, в том числе представительных. В целях приведения правовой системы страны в соответствие требованиям времени и модернизации деятельности Парламента будут приняты Конституционные законы Туркменистана "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана" и "О Халк Маслахаты Туркменистана", подготовленные Конституционной комиссией.



Это положительно скажется на совершенствовании народной демократии в стране, обеспечит поступательный прогресс Родины и будет способствовать неуклонному обеспечению прав и свобод человека, являющегося высшей ценностью нашего общества и государства.



Отмечалось, что в целях решения задач, поставленных в новую историческую эпоху, с учетом основных приоритетов развития Отчизны, а также передового мирового опыта туркменистанцы всецело поддерживают инициативы Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова по модернизации Основного Закона страны, учреждению Халк Маслахаты Туркменистана. Всеобщую поддержку также снискали пожелания и предложения старейшин и народа законодательно признать Героя-Аркадага Национальным Лидером туркменского народа.



Участие представителей различных слоев общества, старшего поколения, особенно молодежи, в работе этого органа, которому будут предоставлены широкие полномочия, призвано сыграть большую роль в принятии решений по важнейшим вопросам государственной и общественной жизни.



Подчеркивалось, что под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, успешно продолжающего грандиозные начинания Героя-Аркадага, наша Отчизна – сердце Великого Шелкового пути – уверенно укрепляет свои позиции в качестве современного транспорт­но-коммуникационного центра, открытой платформы для взаимовыгодного сотрудничества. Транспортная система страны активно интегрируется в международную профильную инфраструктуру.



Туркменистанцы безмерно признательны Герою-Аркадагу за целенаправленные усилия по утверждению ценностей демократического правового государства, защиты прав и свобод человека, а также за проведение политики, направленной на обеспечение высокого уровня жизни народа.



Адресовав Аркадагу Гурбангулы Бердымухамедову и Президенту Туркменистана – Аркадаглы Сердару самые наилучшие пожелания, А.Нурмырадов завершил свое выступление вдохновенными поэтическими строками.



Выступивший затем председатель молодежной организации филиала Государственного концерна "Türkmennebit" Х.Кишджиков сердечно поздравил собравшихся и весь туркменский народ с успешным проведением в году, проходящем под девизом "Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром", совместного заседания Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественности страны.



– Мы гордимся тем, что принимаем участие в важном историческом форуме, посвященном принятию законодательных актов о внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана и об учреждении высшего представительного органа народной власти – Халк Маслахаты Туркменистана, – подчеркнул выступающий.



Как отмечалось, благодаря усилиям Героя-Аркадага, все эти годы ставившего во главу угла проводимой политики заботу о людях и успешно реализующего миролюбивые и гуманные принципы, нацеленные на обеспечение глобального мира и устойчивого развития во имя светлого будущего всего человечества, на очередной, 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана была единодушно принята Резолюция об объявлении 2023 года Международным годом диалога как гарантии мира.



– Поддерживая великие инициа­тивы по поддержанию мира через развитие не только в регионе, но и во всем мире, мы едины с нашим народом в решении законодательно признать Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова Национальным Лидером туркменского народа, – сказал Х.Кишджиков.



В выступлении подчеркивалось, что в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства под руководством Аркадаглы Сердара, продолжающего благородные начинания Героя-­Аркадага, счастливая молодежь вносит вклад в процветание независимого, постоянно нейтрального Туркменистана, повышение авторитета Родины на новый, более высокий



уровень.



Успешная реализация национальной молодежной политики создает для молодого поколения большие возможности получать прекрасное образование, творчески работать, беззаветно служить священной Отчизне.



Проявляемая глубокая и всесторонняя забота о молодежи, за которой будущее страны, также вдохновляет молодых специалистов на достижение новых рубежей. Успешные инициативы Правительства по внедрению передового опыта и цифровизации приводят к повышению производительности отрасли.



Вдохновляясь многоплановыми реформами, проводимыми в стране в современную эпоху, молодежь консолидируется и сплачивается вокруг национального лидера, за успешными начинаниями которого стоит славное историческое прошлое туркменского народа, его счастливое настоящее и светлое будущее.



В завершение Х.Кишджиков от имени молодых специалистов нефтегазовой отрасли пожелал ­Герою-Аркадагу крепкого здоровья, долгой жизни и успехов в работе на благо любимой Отчизны.



Далее выступил предприниматель из Марыйского велаята К.Гелдимырадов, который подчеркнул, что нынешний год, проходящий под девизом "Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром", будет золотыми буквами вписан в отечественную историю, а создание Халк Маслахаты Туркменистана станет знаменательным событием в жизни страны, ярким торжеством национальной демократии.



Развитию негосударственного сектора экономики и всесторонней поддержке предпринимательской инициативы в Туркменистане придается особое значение. Для отечественных бизнесменов создаются все условия с целью обеспечения их эффективной работы в различных сферах. В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства члены СППТ возводят объекты производственного и социального назначения – жилые дома, крупные промышленные



предприятия.



Подчеркивалось, что благодаря заботе и поддержке Аркадаглы Сердара и Героя-Аркадага предприниматели вносят вклад в укреп­ление продовольственной независимости, расширение производства импортозамещающих товаров и наращивание объемов экспортной продукции.



– Наши предки считали благим делом строить и созидать, и в настоящее время мы достойно продолжаем эти исконные традиции, поскольку каждый возведенный объект служит народу, повышает уровень его жизни, – с воодушевлением сказал К.Гелдимырадов.



Наглядным тому подтверждением является строительство нового современного административного центра в Ахалском велаяте, получившего название город Аркадаг, подчеркнул выступающий, отметив, что вызывает у туркменистанцев чувство радости и восхищения.



Успешная реализация при участии членов СППТ этого масштабного градостроительного проекта, не имеющего аналогов в регионе, основанного на Концепции "умный город", является показателем высокого доверия Героя-Аркадага к предпринимателям.



В продолжение темы подчеркивалась значимость состоявшейся накануне с благословения Аркадага­ Гурбангулы Бердымухамедова закладки уникальной мечети в административном центре Ахалского велаята, строительство которой поручено отечественным частным предпринимателям.



Как отмечалось, члены Союза промышленников и предпринимателей страны полностью поддерживают выдвинутые на совместном заседании Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана 11 января текущего года предложения о создании Халк Маслахаты Туркменистана и реорганизации представительного органа, осуществляющего законодательную власть, в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты. Эти начинания создадут прочную правовую базу для дальнейшего процветания Отчизны, достигающей новых высот в развитии.



От имени всех членов СППТ К.Гелдимырадов заверил Героя-­Аркадага в том, что отечественные предприниматели приложат все силы, знания и опыт во имя прогресса родного Отечества, пожелав Президенту Туркменистана и ­Аркадагу Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, долгих лет жизни и больших успе­хов в достижении высоких целей.



В завершение выступления прозвучали вдохновенные стихотворные строки о любви к Родине – независимому, постоянно нейтральному Туркменскому государству.



Затем слово было предоставлено военнослужащему Государственной пограничной службы Ш.Гылыджову, который подчерк­нул, что сегодняшнее заседание имеет огромное значение в жизни Родины и народа.



От имени личного состава военных и правоохранительных органов страны молодой воин выразил уверенность, что принятие на нынешнем форуме, проходящем в преддверии Дня защитников Отечества, Конституционных законов Туркменистана "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана" и "О Халк Маслахаты Туркменистана" станет историческим событием, еще более сплотит наш народ, вдохновит его на достижение новых высот.



При этом отмечалась важность последовательных шагов по совершенствованию национальной системы органов государственной власти, предпринимаемых на основе ценных рекомендаций Героя-Аркадага и под руководством Президента Туркменистана – Аркадаглы Сердара с учетом богатого опыта славных предков и требований современной эпохи. Эта деятельность является надежным гарантом прав и свобод человека и гражданина, в том числе права граждан на участие в управлении государством и обществом.



Как подчеркнул Ш.Гылыджов, защитники Отечества с большим воодушевлением и всецело поддерживают исторически значимую инициативу Героя-Аркадага по созданию высшего представительного органа народовластия – Халк Маслахаты Туркменистана и внесению соответствующих изменений и дополнений в Основной Закон страны.



Процитировав мудрое изречение из труда Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова "Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi", выступающий отметил, что под руководством Верховного Главнокомандующего в году "Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром" молодые туркменистанцы, взяв за образец патриотизм и мужество отцов и дедов, верой и правдой служат народу и Отечеству в составе военных и правоохранительных органов, считая это священным долгом и высокой честью.



Отмечалось, что военнослужащих глубоко вдохновило предложение соотечественников законодательно признать Героя-Аркадага, внесшего огромный вклад в модернизацию и развитие Вооруженных Сил страны, создание достойных социально-бытовых условий для военнослужащих и членов их семей, Национальным Лидером туркменского народа. На сегодняшний день сформировалось поколение защитников Отчизны, для которых отвага, профессиональное мастерство, патриотические труды и наставления Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова стали показательным примером. Военнослужащие Туркменистана полностью поддерживают это предложение и выражают глубокую признательность за неустанную заботу, проявляемую Героем-Аркадагом и Аркадаглы Сердаром.



– Защитники Родины, следуя образцовым примерам мудрого учителя, доблестного воина Бердымухамеда­ Аннаева, заслуженного ветерана органов внутренних дел ­Мяликгулы Бердымухамедова, Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова и Верховного Главнокомандующего, в этот торжественный день заверяют, что будут и впредь стальным щитом Отечества, – сказал Ш.Гылыджов.



В завершение военнослужащий Государственной пограничной службы пожелал Герою-Аркадагу и Аркадаглы-Сердару крепкого здоровья, долголетия и новых выдающихся успехов во всех их благородных делах.



Выступившая затем студентка 2-го курса Международного университета гуманитарных наук и развития Дж.Какышова от имени представителей молодого поколения страны выразила признательность за возможность участия в этом важнейшем общественно-политическом мероприятии, проводимом в году "Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром".



Как отмечалось, совместное заседание Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественности страны имеет особое значение в свете знаменательных событий, которыми ознаменована новая историческая эпоха.



Под руководством Аркадаглы Сердара, ставящего своей главной целью поддержание единства и повышение благополучия народа, а также в результате претворения в жизнь провозглашенного Героем-Аркадагом принципа "Государство – для человека!" сегодня наша суверенная Отчизна процветает, улучшается уровень жизни народа, создаются условия для гармоничного развития молодежи.



Молодежная политика успешно осуществляется в нашей стране как одно из основных направлений государственного курса, который достойно продолжает Аркадаглы Сердар в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства. Сегодня для молодых турк­менистанцев имеются широкие возможности для получения новых знаний, расширения кругозора, развития способностей, занятий творчеством, физической культурой и спортом.



Как подчеркивалось, проводимые Президентом Сердаром Бердымухамедовым и Героем-­Аркадагом встречи с представителями молодого поколения являются ярким свидетельством того, что молодежи отводится особое место в государственном управлении. Благодаря предпринимаемым усилиям Туркменистан стал страной, где сбываются мечты.



Отмечалось, что личный пример Героя-Аркадага, для которого нет ничего дороже и ценнее Родины, его патриотизм и мужество помогают воспитывать молодежь в духе современности.



Священный долг каждого – сплотиться для достижения поставленных высоких целей, сказала Дж.Какышова. Как подчеркивалось, студенческая молодежь всецело поддерживает предложение по совершенствованию деятельности законодательного органа и будет активно участвовать в успешной реализации поставленных новых задач.



Еще раз поблагодарив за проявляемую заботу об обеспечении счастливой и благополучной жизни молодого поколения, выступавшая от всей души пожелала Герою-­Аркадагу крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в его грандиозной деятельности во имя процветания родной Отчизны.



Затем, обращаясь к собравшимся, Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что на нынешнем совместном заседании Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественности страны были рассмотрены значимые вопросы государственной и общественно-политической жизни, в том числе связанные с созданием Халк Маслахаты Туркменистана, реорганизацией двухпалатного Милли Генгеша Туркменистана в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты, заслушаны соответствующие выступления.



"Считаю целесообразным равноправное участие в составе этой структуры представителей всех регионов страны и слоев общества", – подчеркнул Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов.



Как я уже отмечал выше, продолжил Герой-Аркадаг, предлагается создать Халк Маслахаты Туркменистана. Выдвинутые на нынешнем заседании предложения полностью поддержаны выступавшими.



Конституционной комиссией разработаны проекты Конституционных законов Туркменистана "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана" и "О Халк Маслахаты Туркменистана", сказал Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов, предложив объя­вить перерыв для проведения сов­местного заседания Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша с целью принятия, согласно порядку Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша, указанных законов и соответствующих решений об их одобрении членами Милли Генгеша.



В рамках своих полномочий члены Милли Генгеша обменяются мнениями по вопросам, включенным в повестку дня, продолжил Герой-Аркадаг, подчеркнув, что после принятия и одобрения в установленном порядке постановлений вышеназванные законы будут направлены на рассмотрение Президента Сердара Бердымухамедова.



Как отмечалось, после перерыва будет представлена информация о результатах проведенной работы, сказал Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов.



Во время перерыва совместного заседания Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественности страны состоялось сов­местное заседание палат Милли Генгеша, на котором были обсуждены проекты Конституционных законов Туркменистана.



Отмечая важность предложений государственного и общественного значения, прозвучавших на открытии совместного заседания Милли Генгеша, представителей общественности страны под председательством Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, собравшиеся подчеркнули значение осуществляемых на новом этапе развития Отчизны преобразований, создающих предпосылки для дальнейшего прогресса и процветания.



Правовая реформа, нацеленная на последовательную модернизацию законодательной системы страны, претворяется в жизнь исходя из принципа "Государство – для человека!", с учетом накопленного богатого опыта предков и передовой мировой практики. Главная ее цель – гарантирование прав и свобод человека, в том числе права граждан на участие в управлении делами государства.



Как отмечалось, забота о счастье и благополучии народа стала одним из ключевых направлений политики, успешно продолжаемой Президентом Сердаром Бердымухамедовым в современную эпоху.



Совершенствование Конституции и национальной правовой системы, кардинальные реформы, осуществ­ляемые во всех сферах, направлены на упрочение основ правового, демократического государства, устойчивое развитие Отчизны, всестороннее обеспечение благополучия наших граждан.



Так, на основании предложения о создании Халк Маслахаты Туркменистана, упразднении Халк Маслахаты Милли Генгеша и формировании однопалатного Меджлиса Туркменистана Конституционной комиссией подготовлен проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана".



Реорганизация национального Парламента позволит значительно укрепить законодательную базу нашего государства в соответствии с международными стандартами и сформировать более гибкую систему госуправления, повысив эффективность деятельности органов госвласти.



Далее был рассмотрен проект Конституционного закона "О Халк Маслахаты Туркменистана", принятие которого, безусловно, станет значимым шагом на пути дальнейшей демократизации страны и общества.



По единодушному мнению собравшихся, образование высшего представительного органа народной власти – Халк Маслахаты – создаст предпосылки для дальнейшей модернизации политической системы общества, а также обеспечит участие населения и общественных объединений в принятии серьезных решений, касающихся государственной и общественной жизни, в обстановке открытости, гласности, справедливости и верховенства закона.



Опираясь на богатый исторический опыт, исконные традиции, обычаи, волеизъявление туркменского народа, Конституционная комиссия также подготовила проект Конституционного закона Туркменистана "О Национальном Лидере туркменского народа".



В ходе заседания депутаты Медж­лиса единогласно проголосовали за принятие Конституционных законов, а члены Халк Маслахаты одобрили их, после чего все три законодательных акта были направлены на рассмотрение Президента Туркменистана.



Собравшиеся также поддержали предложение об избрании на пост Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова.



После перерыва совместное заседание Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественности страны продолжилось.



Обращаясь к собравшимся, Герой-Аркадаг отметил, что в ходе совместного заседания палат Милли Генгеша были обсуждены предложения относительно Конституционных законов, включенные в повестку дня нынешнего заседания, приняты соответствующие постановления. Принятые Конституционные законы затем были направлены на рассмотрение Президента Туркменистана.



Далее слово было предоставлено Председателю Меджлиса Милли Генгеша Г.Маммедовой, которая отметила, что в нашей стране, динамично развивающейся под руководством главы государства Сердара Бердымухамедова, последовательно совершенствуются демократические принципы госуправления.



Как подчеркивалось, исторически значимая инициатива Героя-Аркадага по созданию высшего представительного органа народовластия – Халк Маслахаты Туркменистана и преобразованию национального Парламента в однопалатный была всецело поддержана соотечественниками. В целях обеспечения ее правовой основы Конституционная комиссия подготовила проекты Конституционных законов Туркменистана "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана" и



"О Халк Маслахаты Туркменистана".



На нынешнем совместном заседании Милли Генгеша, представителей общественности данная инициатива получила единодушную поддержку. Это историческое событие вновь наглядно продемонстрировало нерушимое единство народа с Аркадаглы Сердаром и Героем-Аркадагом. В данной связи, сообщив, что во время перерыва состоялось совместное заседание палат Милли Генгеша Туркменистана, руководитель Меджлиса озвучила его итоги.



В ходе обсуждения проектов вышеназванных Конституционных законов подчеркивалось их особое значение для формирования прочной правовой базы деятельности Халк Маслахаты Туркменистана на демократической основе. Они были единогласно приняты, одобрены и направлены на рассмотрение Президента Туркменистана. Одоб­рив эти Законы, глава государства их подписал.



В данном контексте отмечалось, что в соответствии с частью первой статьи 3 Конституционного закона Туркменистана "О Халк Маслахаты Туркменистана" Председатель Халк Маслахаты Туркменистана назначается Президентом Туркменистана.



Как подчеркивалось, всю свою жизнь Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов посвятил народу, продемонстрировав высокий образец мудрого управления государством, что способствовало достижению нашей страной впечатляющих успехов. Туркменистанцы живут благополучной и мирной жизнью, а наша Отчизна превратилась в край, где сбываются мечты. Все эти достижения и успехи неразрывно связаны с именем Героя-­Аркадага, и только его наш народ видит Председателем Халк Маслахаты Туркменистана. Это получило свое подтверждение в единодушных пожеланиях и выдвинутых предложениях, которые были донесены до Президента Туркменистана. Удовлетворив представленные предложения, глава государства подписал Указ "О Председателе Халк Маслахаты Туркменистана".



Зачитав данный документ, руководитель Меджлиса выразила Президенту Сердару Бердымухамедову искреннюю признательность за полную поддержку исторической инициативы, нацеленной на укрепление взаимосвязи власти с народом и государства с обществом, сердечно поздравив всех с принятием вышеназванных Конституционных законов, а также с назначением Героя-Аркадага Председателем Халк Маслахаты Туркменистана.



Вместе с тем было подчеркнуто, что в прозвучавших сегодня выступ­лениях, а также в поступивших многочисленных обращениях от соотечественников отмечалось, что наш народ считает Героя-­Аркадага подлинным Национальным Лидером. Было предложено законодательно признать за ним этот высокий статус, что является знаком глубокого уважения и признания заслуг Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова в укреплении суверенитета, приумножении международного авторитета и наращивании экономического потенциала Родины.



В этой связи сообщалось, что, учитывая пожелания народа, был разработан и обсужден проект Конституционного закона Туркменистана "О Национальном Лидере туркменского народа". Данный законодательный акт был одобрен, принят и направлен на рассмотрение Президента Туркменистана, который его поддержал и подписал.



Это сообщение было встречено бурными аплодисментами участников заседания.



В завершение своего выступления, адресовав Герою-Аркадагу сердечные поздравления, руководитель Меджлиса пожелала Президенту Туркменистана и Национальному Лидеру туркменского народа здоровья, долголетия и новых выдающихся успехов в их масштабных государственных делах.



Обращаясь к собравшимся, Герой-Аркадаг подчеркнул, что принятые на сегодняшнем заседании Конституционные законы подписаны и утверждены Президентом Сердаром Бердымухамедовым.



– Принятие этих законодательных актов возлагает на меня очень ответственный пост, – сказал Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов, отметив, что хотел бы выразить свою признательность с трибуны.



Искренне поблагодарив за признание Национальным Лидером туркменского народа и назначением Председателем Халк Маслахаты Туркменистана, Герой-Аркадаг подчеркнул, что это огромное доверие соотечественников, которое в еще большей степени обязывает его на дальнейший самоотверженный труд во имя процветания Отчизны, благополучной и счастливой жизни родного народа.



"Мы заложили прочную основу нашей независимой Родины, ознаменовали грандиозными достижениями эпоху нового Возрождения и великих преобразований, эпоху могущества и счастья и эру Возрождения новой эпохи могущественного государства", – сказал Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов. Нам удалось превратить родное Отечество в суверенную и нейтральную страну, которая пользуется уважением и авторитетом на международной арене, заручилась поддержкой своих инициатив в интересах человечества, входит в число прогрессивных государств мира и выступает за равноправное и взаимовыгодное партнерство.



За годы независимости в Туркменистане были проведены кардинальные политико-экономические и культурные реформы, приняты и реализованы выверенные и тщательно продуманные, научно обоснованные программы, что позволило нам значительно продвинуться вперед. По всей стране созданы новые села, поселки и города, современные производственные и промышленные кластеры, построе­ны объекты системы образования, здравоохранения, спортивного и культурного назначения.



В числе достижений Национальный Лидер туркменского народа назвал усовершенствование общественных отношений, формирование с переходом на рыночную экономику нового поколения бизнесменов, промышленников и индивидуальных предпринимателей, работающих сегодня не только внутри страны, но и выходящих на международные площадки, вносящих достойный вклад в поддержание продовольственного изобилия, импортозамещение и превращение Туркменистана в индустриально развитое государство.



Как отмечалось, особое внимание в стране уделяется улучшению системы социального обеспечения, так как это – один из приоритетов государственной политики. Благодаря этому тысячи семей за счет льготного кредитования обрели новые дома. Налажена также система государственной поддержки молодых семей, созданы все условия для благополучной жизни граждан, получения современного образования и всестороннего развития подрастающего поколения.



– Мы с вами каждый день становимся свидетелями достигаемых успехов. Принимая программы, мы выстраиваем план реформ, проводим целевую работу в национальных интересах, опираясь прежде всего на родной народ, – сказал Герой-Аркадаг, подчеркнув, что все лучшее чего мы добились, стало возможным благодаря доблестному труду и сплоченной поддержке граждан проводимого политического курса.



Мы и впредь будем придерживаться этого принципа, самоотверженно и сплоченно работать во имя интересов независимого Отечества и родного народа. Для этого у нас имеются все предпосылки, приняты научно и юридически обоснованные программы по решению поставленных задач, отметил Председатель Халк Маслахаты.



Как известно, в целях развития страны в предстоящие тридцать лет 11 февраля минувшего года на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана была принята Программа "Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах". Предусмотренные в ней меры нашли отражение в Программе Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны в 2022–2028 годах и Национальной сельской программе на период до 2028 года.



Нет сомнений, что при перевыполнении ежегодного плана работ, обозначенного в этих программных документах, мы сумеем реализовать их досрочно. Для этого имеются все условия, подчеркнул Национальный Лидер туркменского народа.



В указанных программах большая работа намечена и на текущий год. Нынешний год, девиз которого "Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром", связан с молодежью, так как она – будущее нашей страны.



Наши успехи, суверенитет Отчизны, стабильность в стране и благополучие народа зависят от юного поколения, отметил Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов, высказав убежденность, что молодые туркменистанцы сумеют оправдать это высокое доверие.



Государственная молодежная политика Туркменистана нацелена на выработку необходимых правовых, экономических, социальных и организационных механизмов и серьезных государственных гарантий для самореализации молодежи в социуме, а также на развитие и поддержку молодежных общественных объединений.



Недавно принятый Закон Туркменистана "О государственной молодежной политике" призван значительно укрепить правовые основы государственной политики в этой области. В нем предусмотрены разработка методов развития молодежного предпринимательства и льготы по оказанию государственной поддержки тем предприятиям, которые созданы предпринимателями и именуются "молодежными", если 75 процентов его сотрудников составляет молодежь.



Кроме того, продолжил Председатель Халк Маслахаты, гарантирован порядок льготной уплаты подоходного налога молодыми специалистами, окончившими образовательные учреждения и только что принятыми на работу. Это позволит молодым найти свое место в жизни и внести вклад в наши успехи.



С целью достижения непрерывности обучения и профессиональной ориентации молодежи в Законе предусмотрены нормы о временной отсрочке для выпускников школ от призыва на военную службу с условием создания разовой возможности для участия во вступительных экзаменах в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также другие



льготы.



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства наша держава выходит на новые высоты развития, продолжая эстафету славных дел, сказал Национальный ­Лидер туркменского народа, отметив, что в нынешнем году нужно усердно работать во всех направлениях, активно привлекая молодежь. Нам предстоит отметить знаменательные даты и провести торжества, сдать в эксплуатацию множество производственных и социальных объектов, крупнейший из которых – новый современный административный центр Ахалского велаята – город Аркадаг.



– Как я уже говорил, в соответствии с принятыми программами мы уверенно движемся к намеченным четким целям, – подчеркнул Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, кратко обозначив некоторые из них.



Мы осуществляем свою политику на основе уникального нейтрального статуса, дважды признанного Организацией Объединенных Наций. Последовательно проводя миролюбивую внешнеполитическую стратегию, наша нейтральная Отчизна продолжит расширять двустороннее и многостороннее партнерство на основе взаимной выгоды и равноправия, укреплять традиционно дружественные связи со странами-соседями, развивать конструктивное сотрудничество со всеми государствами.



Инициативы нашей нейтральной Родины находят горячую поддержку во всем мире. В этом плане по предложению Туркменистана Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций был принят ряд резолюций в интересах всего человечества. Наша страна и впредь должна занимать активную и инициативную позицию в укреплении взаимовыгодного партнерства в региональном и глобальном масштабе, сказал Герой-Аркадаг.



В контексте внешней политики Туркменистана большое значение придается взаимодействию с международными организациями. Налаживается тесная кооперация со специа­лизированными международными политическими, экономическими и финансовыми институтами. Примером тому является культурно-гуманитарное партнерство с ЮНЕСКО в деле популяризации историко-духовного наследия нашего народа, а также с другими ведущими международными структурами, отметил Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов, выразив твердую уверенность, что сотрудничество с международными организациями по всем направлениям будет только развиваться в интересах не только туркменского, но и всех народов планеты.



Наша столица – беломраморный Ашхабад – считается визитной карточкой нашего государства. Она неоднократно была включена в Книгу рекордов Гиннесса благодаря удивительным строениям и уникальной архитектуре. Мы и в будущем должны продолжить застройку нашей столицы, продолжил Национальный Лидер туркменского народа.



В ряду предстоящих важных работ были названы: возведение современных объектов на берегу озера "Altyn köl", реализация проекта 17-й очереди застройки города, а также жилого комплекса "Ашхабад-сити", при выполнении которых предстоит делать упор на строительство "умных" домов и применение возобновляемых источников энергии.



В соответствии с Программой Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны в 2022–2028 годах, на реализацию производственного потенциала и развитие социальной сферы государство инвестирует 278 миллиардов 900 тысяч долларов США, продолжил Герой-Аркадаг, определив в числе главных целей в этом направлении – совершенствование социальной защищенности и улучшение занятости населения, охрана безопасности и жизни граждан с учетом интересов каждого; достижение последовательного развития отраслей и сферы социальных услуг посредством использования социально-экономического потенциала страны, повышения темпов индустриализации национальной экономики, внедрения цифровых технологий; полноформатное использование геополитических и геоэкономических возможностей Туркменистана с учетом того, что он является сердцем Великого Шелкового пути и имеет весьма выгодное расположение; решение некоторых вопросов, возникающих в ходе трансформации Туркменистана из аграрного в индустриально развитое государство, таких, как, к примеру, поддержание продовольственной безопасности и дальнейшее укреп­ление экономического потенциала страны; обеспечение устойчивой динамики цифровой экономики Туркменистана, инновационное развитие промышленности, создание высокотехнологичной и конкурентоспособной цифровой экономики с опорой на национальных специалистов и мировую практику; создание условий для увеличения доли частного сектора в народном хозяйстве посредством придания приоритетного значения таким мерам, как поддержка предпринимательства, формирование системы надежной защиты прав и гарантий частной собственности, содействие развитию малого и среднего бизнеса, которые позволят ускорить перевод национальной экономики на рыночные "рельсы"; обеспечение экологического благополучия и развитие "зеленой" экономики.



В целом, как было подчеркнуто, все это создаст благоприятные условия для обеспечения интересов и будущего нашего народа и каждого гражданина.



Наша государственная политика нацелена на решение таких задач, как увеличение объема валового внутреннего продукта на душу населения, рост производительности труда, и в конечном счете – на повышение доходов населения, значительное улучшение условий жизни людей до уровня развитых стран мира, отметил Председатель Халк Маслахаты.



Для ее реализации требуются диверсификация экономики, создание высокотехнологичного производственного кластера, полная отраслевая цифровизация, продолжение массового производства импортозамещающей и ориентированной на экспорт конкурентоспособной продукции.



Особое внимание нужно уделять обеспечению сфер экономики квалифицированными кадрами, что выступает важной задачей, которую можно решить, создав возможность для учебы нашей молодежи в престижных учебных заведениях мира и усовершенствовав обучение в отечественных вузах до международных стандартов.



В результате принятия вышеуказанных комплексных мер необходимо нарастить объемы добывающего и перерабатывающего сегментов топливно-энергетического комплекса за счет освоения сухопутных и морских нефтегазовых месторождений, привлечения значительных инвестиций и строительства различных производственных сооружений. Плоды этой работы должны быть использованы на благо народа.



Существенный опыт накоплен и в деле выпуска строительных материалов, сказал Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов, подчеркнув, что в будущем должны создаваться предприятия, способные полностью обеспечить внутренний рынок и производить ориентированную на экспорт продукцию.



Что касается отечественных энергетиков, то их главные задачи – создание новых мощностей, улучшение технического состояния сис­тем распределения электроэнергии, подключение инфраструктурных объектов к единой кольцевой сети, увеличение экспортных поставок посредством наращивания производства электроэнергии, бесперебойное энергоснабжение внутренних потребителей, продолжил Национальный Лидер туркменского народа.



С учетом выгодного географического расположения Туркменистана считаю, что прокладка автотрасс и стальных магистралей, мостов, формирование транспортно-транзитных коридоров, включающих автомобильные, железнодорожные, морские и воздушные пути сообщения, увеличение грузовых и пассажирских перевозок также станут одними из ключевых инструментов для развития нашей экономики.



Как подчеркивалось, особое внимание следует уделять использованию местных сырьевых ресурсов, которые сегодня активно применяются при производстве строи­тельных материалов, продукции химической и фармацевтической индустрии, а также массовому выпуску продовольственных товаров и повышению конкурентоспособности пищевой промышленности.



В ряду наиболее важных задач определено принятие и в дальнейшем мер по охране окружающей среды, природных ресурсов и их рациональному использованию, поддержанию чистоты природы, а также обеспечение экологического благополучия в стране, улучшение экологического состояния просторов Каракумов и качества орошения и получение высоких урожаев за счет применения "зеленых"



технологий.



В данной связи Герой-Аркадаг упомянул некоторые социальные задачи, чтобы прояснить намеченные цели. В результате мер, предус­мотренных в принятых нами программах, в предстоящие семь лет мы должны увеличить месячную заработную плату, создать дополнительные рабочие места для населения за счет возведения производственных предприятий и иных объектов.



Вместе с тем отмечалось, что значительные инвестиции будут направляться на строительство жилых домов, медицинских учреждений, детских садов, школ, автомобильных дорог, прокладку систем газо-, водо-, энергоснабжения и связи. Существенно увеличится площадь жилья на душу населения. Только в социальной сфере будет построено большое количество дошкольных, общеобразовательных заведений, учреждений высшего профессионального образования, современных клиник и домов культуры.



И это – пример намеченных работ лишь в одной области. Подобные примеры можно привести и по другим отраслям, сказал Председатель Халк Маслахаты, подчеркнув, что стоят большие задачи, много работы, которые должны будут выполняться сообща, сплоченно, вместе с народом и каждым гражданином.



– Я опираюсь на силу моего народа, – отметил Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов, высказав убежденность, что каждый из туркменис­танцев внесет достойный вклад в достижения независимой нейтральной Родины.



Еще раз поблагодарив участников заседания и всех соотечественников за оказанное высокое доверие, признание Национальным Лидером туркменского народа и назначение Председателем Халк Маслахаты Туркменистана, Герой-Аркадаг пожелал собравшимся огромных успехов в работе во имя процветания независимой нейтральной Отчизны.



– Да здравствует независимый нейтральный Туркменистан!



– Да будут бесконечны достижения туркменского народа под девизом "Государство – для человека!"!



– И как говорит Президент ­Аркадаглы Сердар:



Родина является Родиной только с народом!



Государство является государством только с народом!



Этими вдохновенными словами, встреченными общими бурными аплодисментами, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов завершил свое выступление.



Затем, обращаясь к участникам заседания, Герой-Аркадаг отметил, что сегодняшний важный форум был проведен, следуя благородным традициям наших предков, обсуждены вопросы государственного и общественного значения. Принятые законы, подчеркнул Председатель Халк Маслахаты, призваны придать мощный импульс успешному выполнению под руководством Президента Сердара Бердымухамедова долгосрочных программ.



Наше общество развивается, совершенствуется, продвигается вперед. Таким образом, необходимо приведение в соответствие требованиям времени правовой базы государства. В данной связи важным условием в обеспечении развития общества, защите социального уровня граждан выступает модернизация законодательных актов, продолжил Национальный Лидер туркменского народа, подчеркнув, что, руководствуясь поставленными Президентом Туркменистана задачами, следует продолжить работу по модернизации в соответствии с реа­лиями эпохи законов, нацеленных на процветание Отчизны, обеспечение благополучной, счастливой, мирной жизни народа.



На нынешнем совместном заседании обсуждены вопросы государственного и общественного значения, приняты Конституционные законы и определены приоритетные задачи, для выполнения которых нужно будет усердно трудиться, сказал Герой-Аркадаг. Национальный Лидер туркменского народа от имени собравшихся заверил Президента Туркменистана в том, что будет оправдано оказанное доверие и внесен достойный вклад в совершенствование законов согласно требованиям современности.



На этом Председатель Халк Маслахаты объявил совместное заседание Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественности страны закрытым.



Его заключительным аккордом стал вновь прозвучавший Государственный гимн Туркменистана, величественные звуки которого вызывают в сердце каждого гражданина страны чувство искренней гордости за любимое Отечество, под руководством Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова уверенно следующее по пути мира, созидания и прогресса к новым высотам прогресса.



* * *



По завершении работы совместного заседания Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественности страны члены Правительства, Халк Маслахаты Туркменистана, депутаты Меджлиса, руководители военных и правоохранительных органов, хякимы велаятов и города Ашхабад сердечно поздравили Героя-Аркадага с созданием высшего представительного органа народовластия и всенародным избранием Председателем Халк Маслахаты Туркменистана. Собравшиеся также высказали Аркадагу Гурбангулы Бердымухамедову искренние поздравления в связи с законодательным признанием его Национальным Лидером туркменского



народа.



Это знаменательное событие года "Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром" стало очередным подтверждением достойного продолжения в современную эпоху сложившихся веками демократических принципов туркмен, благородной традиции обсуждать важные для государства и общества вопросы вместе с народом.



Отметив, что это решение опирается на волеизъявление народа, участники торжества пожелали ­Герою-Аркадагу, внесшему огромный вклад в совершенствование оте­чественной законодательной системы, крепкого здоровья, долголетия и больших успехов в масштабной деятельности во имя благополучия туркменистанцев, процветания страны.



Выразив искреннюю признательность за поздравления и теп­лые слова, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что это всенародно принятое решение является для него высокой честью.



Заверив, что приложит все силы для эффективной реализации реформ, нацеленных на обеспечение счастливой жизни нашего трудолюбивого народа и дальнейшего прогресса Отчизны, Герой-Аркадаг еще раз поблагодарил всех сооте­чественников за поддержку этого решения.



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Указ Президента Туркменистана

Çap edildi 21.01.2023

О Председателе Халк Маслахаты Туркменистана



Учитывая колоссальные заслуги в деле утверждения прочной основы демократического правового и светского государства, всестороннего развития и укрепления международного авторитета неза­висимого нейтрального Туркменистана, упрочения единства общества, согласия и сплоченности народа на протяжении долгих лет государственной и общественной работы, признание в качестве видного государственного деятеля и политика, удостоившегося великой чести, огромного уважения и почтения туркменского народа, высокие организаторские способности в мудром управлении государством, проявленный выдающийся пример компетентности, решительности и руководства, успешно реализуя гуманную политику "Государство – для человека!" в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, в соответствии с частью первой статьи 3-й Конституционного закона Туркменистана



"О Халк Маслахаты Туркменистана", постановляю:



назначить Героя Туркменистана, Почетного старейшину Туркменистана, Аркадага народа, Национального Лидера туркменского народа Бердымухамедова Гурбангулы ­Мяликгулыевича Председателем Халк Маслахаты Туркменистана.



Президент Туркменистана



Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 21 января 2023 года. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - tdh.gov.tm

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