Бойня в американском Монтерее - 10 трупов, 9 - раненых. Что это было?

16:15 22.01.2023

В США 10 человек погибли из-за стрельбы в районе празднования китайского Нового года



22 января 2023

В городе Монтерей-Парке, пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния), произошла стрельба с многочисленными жертвами. Об этом 22 января сообщил портал BNO News.



Стрельба произошла в деловом квартале накануне около 22:30 по местному времени (9:30 мск).



По предварительной информации, погибли 10 человек, еще девять получили ранения.



Сообщается, что в этом районе проходило празднование китайского Нового года, а в квартале, подвергшемся нападению, ведут бизнес выходцы из Азии. Два свидетеля рассказали, что сначала приняли стрельбу за взрыв фейерверков.



Ранее, 17 января, женщина погибла в результате стрельбы в Вашингтоне. Она стала непреднамеренной жертвой перестрелки между мужчиной и подростком, которые также получили ранения.