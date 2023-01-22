За взятки арестован врио министра инфраструктуры Украины Лозинский

23:45 22.01.2023 Погорел на взятке крупный украинский чиновник. Изменит ли это дела на фронте?

Мирон Орловский. 22.01.2023



С удивлением узнал из российских соцсетей и СМИ, что "на Украине началась грызня в верхах". Оказывается, в Киеве задержали на взятке замминистра инфраструктуры, нынешнего и.о. руководителя этого ведомства Василия Лозинского, которого обвиняют в воровстве бюджетных средств на закупках генераторов и уже оперативно уволили с занимаемой должности.



Напомню, кресло главы Мининфраструктуры Незалежной сейчас вакантно после ухода его предыдущего главы Александра Кубракова в декабре прошлого года на повышение – в вице-премьеры правительства. А само министерство сейчас находится в стадии реорганизации – после принятия Радой решения о его слиянии с Минрегионразвития.



Понятно, что живущие на чемоданах в перманентном ожидании оптимизации чиновники держат нос по ветру и рассматривают свое межеумочное положение как шанс украсть побольше и убежать с наворованным – пусть потом следственные и контролирующие органы спрашивают "с того, который после меня будет рулить". Ну, если не украсть по-крупному, то хотя бы отщипнуть от бюджетного пирога толику малую – тут уж как получится и хватит везения или махинаторских талантов.



Именно это, судя по всему, и произошло с Лозинским. На что указывает и смехотворная по меркам коррупционной емкости его министерства сумма задокументированной взятки – всего-то 400 тысяч "зеленых". Кому перешел дорогу незадачливый горе-коррупционер – это другой вопрос, но углубление в него вряд ли будет интересно российским читателям.



Для нас важно другое – действительно ли упомянутый в первом абзаце факт из жизни киевских коррупционеров свидетельствует о начале какой-то грызни в киевских верхах? Ответ будет однозначным: конечно нет.



Не в том смысле "нет", что они там между собой не грызутся. Конечно, грызутся, аж пар из ушей идет. Но, во-первых, этот процесс в Киеве не прекращался никогда, ни на минуту, разве что в первые дни войны, когда випы Незалежной были заняты эвакуакцией собственных тушек и семей за границу.



Сейчас же, в момент перехода войны в вялотекущую затяжную стадию, она снова становится, как и при Порошенко, привычным фоном жизни, и все внутренние дрязги, застарелые межэлитные конфликты, обросшие длинными хвостами, снова выходят на первый план в повестке. Как говорится, кому война, а кому…



market.yandex.ru

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При этом в произошедшем нет ни грамма эксклюзивности. Иными словами, не произошло ничего такого, чего не происходило бы раньше, и чем тамошние чиновники могли бы удивить посполитых. Чиновников ранга министров или их замов, крупных региональных таможенников, губернаторов, мэров и так далее – гребли пачками, невзирая на чины и звания.



Те, у кого память не как у рыбок гуппи, наверняка помнят громкие истории с арестами и доставкой в Киев вертолетами десятков высокопоставленных экс-налоговиков, показательный вывод в наручниках прямо с заседания Кабмина главы государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его зама, арест и вынос из офиса на носилках бывшего главного налоговика Романа Насирова, уголовные дела против верхушки "Укроборонпрома", дело "бриллиантовых прокуроров" наконец. И это, замечу, очень короткий список, который можно дополнить еще десятками эпизодов.



И всякий раз находились те, кто за каждым из этих проявлений внутривидовой борьбы усматривал какие-то конспирологические мотивы – то ли схватку английских и американских спецслужб, то ли борьбу Ротшильдов с Рокфеллерами, то ли длинную руку любавических хасидов.



Или вот еще одна из громких историй последних недель, о которой также пишут российские СМИ. Обер-грантоеды из сайта "Наши гроши" докопались до госзакупок украинского Минобороны, выяснив, что – ах ты ж Боже ж мой, кто бы мог подумать, – "пилят" по-черному и там, закупая для нужд ВСУ продукты втрое-вчетверо, а то и впятеро выше их реальной себестоимости.



"Это уже третий громкий случай разборок в высшей украинской элите за последний месяц. Сначала отправили в отставку Арестовича, затем таинственным образом погиб в авиакатастрофе министр МВД Монастырский", – пишет одно известное СМИ.



В общем, смешались в кучу кони, Арестович, труп Монастырского и просроченные галеты за втридорога для ВСУ.



По-человечески я понимаю конспирологов – рисовать картины борьбы закулисных центров влияния всяко интереснее чем признать, что конкретный грантоед Николов из "Наших грошей" банально отрабатывает свой хлеб, то есть грант, и таких скандалов с обвинениями украинских випов у него в личном портфолио – вагон и маленькая тележка впридачу.



Или вот еще аналитика уровня "Бог":



"Таким образом, очевидно, что наезд на Лозинского, близкого к Андрею Ермаку, - руководителю офиса Зеленского - будет использован для продавливания нужных США решений. А какие это будут решения - покажет время".



Знаете, таких выводов – причем по любому поводу – лично я могу настрочить минимум с десяток не вставая с дивана. Но – не хочу по причине минимального самоуважения.



При этом, повторюсь, понятно, что в киевском властном террариуме единомышленников идет перманентная грызня. Но предметом ее в первую очередь являются деньги. Или доступ к ним – через приватизацию кланами госдолжностей. Госдепу и Ми-6 откровенно фиолетово, кто будет распределять "откаты" на строительство дорог или обеспечение питанием ВСУ. Кроме тех случаев, когда конкретные западные чиновники не являются сами частью украинских коррупционных цепочек – как покровители Ульяны Супрун, например, или Байден-младший.



Но вся эта возня не имеет никакого отношения к делам фронта. Ожидать, что вот сейчас Зеленский с Залужным рассорятся из-за откатов на солдатских сухпайках, и в Киеве все развалится, – может только откровенный идиот.



Уверен – подобного рода коррупционные скандалы будут всплывать и дальше. И мы еще увидим не одно такое шоу. И да, учитывая идущую войну, самым логичным медийным сопровождением каждой такой истории будет классическое "Пока на фронте гибнут наши герои, они воруюют из кассы". И это логично – ведь прикрывать шкурный интерес патриотизмом научились не только чиновные воры, но и желающие сместить их с теплых мест, чтобы сесть туда самим.



Российской же медийке хотелось бы пожелать не облучать своих читателей/зрителей разнообразными конспирологическими химерами, порождающими у людей инфантильную веру, что победа достанется по щучьему велению – например, враги между собой из-за чего то перегрызутся), а готовить к тому, что путь к победе – это долгий ежедневный труд с надеждой на успех. И – без иллюзий. Источник - politnavigator.news

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