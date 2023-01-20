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США, Китай и ЕС формируют собственные региональные стандарты "справедливости" в торговле
00:01 23.01.2023

Вашингтон наносит ВТО неотразимый удар

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала на прошедшей Давосской встрече мировых лидеров признала, что ВТО уважает право США определять собственные интересы национальной безопасности.

Это заявление представляется предвестником дальнейшего ослабления ВТО как главного мирового органа, регулирующего справедливую глобальную торговлю. Вслед за этим можно ожидать рост протекционизма, несправедливости и фрагментации мирового торгового пространства.

Глобализация, экономическая прежде всего, явилась результатом осмысленных, настойчивых и хорошо скоординированных усилий ведущих экономик мира по внедрению правил игры, выработанных на основе общих ценностей, воплощенных в принципах деятельности ВТО. Однако со времен президента Дональда Трампа ВТО испытывает нарастающее давление тех самых "ведущих экономик мира", которые все шире и глубже прибегают к недобросовестным инструментам внешней торговли: экспортный контроль, субсидии и тарифы. Укрепляется политика экономического национализма с ее приоритетами оншорного производства. Заметно увеличился размер стимулов по переносу промышленного производства, в том числе высокотехнологичного (производство микрочипов), на территорию собственных государств.

Неожиданностью на первый взгляд явилось то, что сменивший Трампа президент Джозеф Байден, известный "чемпион либерализма и глобализации", не только оставил все ограничения во внешней торговле, доставшиеся от республиканцев, но и расширил список дискриминационных решений в области субсидий и тарифов.

Американские власти демонстративно игнорировали нормы и принципы ВТО, ссылаясь на бездействие торговой организации в отношении Китая. Вашингтон обвинил Пекин в том, что последний построил авторитарную экономику, несовместимую с торговой системой, основанной на обмене, базирующемся на рыночном производстве.

Президент Байден заблокировал назначение новых членов в органы аппеляционной инстанции ВТО, принимающей окончательные решения по торговым спорам, обязательным к исполнению.

В декабре прошлого года ВТО приняла два решения о нарушении США своих обязательств в рамках ВТО, когда Трамп ввел тарифы на импорт стали и алюминия, а также потребовал ввести маркировку made in China на товары из Гонконга.

В принципе ВТО позволяет вводить торговые барьеры в интересах нацбезопасности. Однако введенные барьеры не соответствовали этим критериям, решила аппеляционная панель в Женеве. Представители США резко отреагировали на принятое решение, заявив, что ВТО не имела права даже рассматривать действия Вашингтона, поскольку уже 70 лет подряд американцы настаивают на том, что не ВТО должна определять, что составляет предмет национальной безопасности Соединенных Штатов.

Еще со времен Генерального соглашения по торговле и тарифам (ГАТТ), предшественника ВТО, члены организации достигли негласного договора, что применять аргумент о нацбезопасности не следует. Потому что если все страны начнут использовать аргумент об интересах национальной безопасности, то система не сможет функционировать и распадется.

Сегодня негласные соглашения больше не действуют. ЕС пригрозил США судом ВТО по вопросу субсидий для электроавтомобилей, собранных исключительно на территории Северной Америки. Пекин уже подал жалобу на ограничения в экспорте из США технологий для производства полупроводников в Китае.

Надо отметить, что некогда именно американцы настаивали на введении механизма обязательного исполнения решений Палаты по торговым спорам. Их раздражало то, что решения в ГАТТ не исполнялись проигравшей стороной. И вот теперь они превращаются в орудие разрушения ВТО.

Конечно, претензии США к ВТО за неспособность обуздать многолетние дискриминационные практики в Китае во многом справедливы. Главная причина – необычно большая роль государства в развитии промышленности КНР. Например, годами госсубсидии получали только электроавтомобили, оборудованные батареями, сделанными китайскими компаниями.

Очевидно, что ВТО, в которой первая и вторая экономики мира отказываются действовать по правилам, не может эффективно функционировать. Судя по всему, единый свод правил международной торговли будет эволюционировать в сторону регионально приемлемых, с формированием региональных союзов, блоков, партнерств.

США, например, предложили Индо-тихоокеанские экономические рамки с набором опций для выбора по желанию. Сотрудничество возможно по направлениям, которые интересны партнерам: налоги, инфраструктура, торговля, цепочки поставок и т.п.

Понятно, что регионализация мировой торговли с разрушением централизованного механизма разрешения споров приведет к усилению позиции основных центров экономической мощи – США, Китая и ЕС. Небольшие экономики будут приспосабливаться и принимать решения, какой именно рынок, хоть и несправедливый, для них важен. В мире возобладало право сильного.

В таких условиях нельзя исключать и того, что Россия со временем выйдет из ВТО. В пользу этой гипотезы говорит группа факторов:

а) лавина несправедливых санкционных ограничений в отношении российских товаров и услуг со стороны Запада;

б) усиление государственного вмешательства в экономику России с субсидиями и льготами;

в) явное возвышение США как гегемона ВТО, что неприемлемо по политическим причинам.

Напрашивается вывод: ВТО со своим глобальным охватом регулирования столкнулась с нарастающим экономическим национализмом главных игроков мировой торговли. Национальная политическая повестка в вопросах занятости и конкурентоспособности взяла верх над прекраснодушной апологией глобализма – пусть победит сильнейший. Победить должен не сильнейший, а свой!

Источник - НГ
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