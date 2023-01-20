 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Германия решилась разрешить Польше отправить на Донецкий фронт танки Leopard 2
00:02 23.01.2023

Глава МИД Бербок: ФРГ не будет препятствовать поставке танков Leopard Киеву от Польши

Андрей Морозов

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ не станет препятствовать отправке на Украину танков Leopard, если ее решит осуществить Польша. Об этом сообщает Reuters.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна рассматривает вариант создания меньшей коалиции государств, готовых поставлять танки Leopard 2 Украине. По его словам, речь идет о формировании союза без Германии, если она так и не примет решения по отправке боевых машин Киеву.

Он также добавил, что хотел бы услышать от Берлина четкую позицию по поводу поставки немецких танков Украине.

Источник - gazeta.ru
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