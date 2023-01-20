Турки повсеместно жгут шведские флаги. Ответочка за Коран

00:05 23.01.2023

Турки сожгли флаг Швеции у посольства в Анкаре



Так они ответили на уничтожение Корана шведами



После того, как Анкара обвинила Стокгольм в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО, ультраправый политик Расмус Палудан демонстративно сжег Коран у посольства Турции якобы с разрешения шведских властей.



Затем турки в Анкаре подожгли флаг Швеции.



