|Турки повсеместно жгут шведские флаги. Ответочка за Коран
00:05 23.01.2023
Турки сожгли флаг Швеции у посольства в Анкаре
Так они ответили на уничтожение Корана шведами
После того, как Анкара обвинила Стокгольм в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО, ультраправый политик Расмус Палудан демонстративно сжег Коран у посольства Турции якобы с разрешения шведских властей.
Затем турки в Анкаре подожгли флаг Швеции.
К слову, сожжение Корана в МИД Швеции назвали "ужасной провокацией", однако заявили, что в королевстве существует свобода мнений, но правительство не поддерживает исламофобские убеждения.
Поведение шведов осудили в ряде арабских стран, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ранее Readovka писала о том, что МИД Турции обвинил Швецию в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО.