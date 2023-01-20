 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турки повсеместно жгут шведские флаги. Ответочка за Коран
00:05 23.01.2023

Турки сожгли флаг Швеции у посольства в Анкаре

Так они ответили на уничтожение Корана шведами

После того, как Анкара обвинила Стокгольм в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО, ультраправый политик Расмус Палудан демонстративно сжег Коран у посольства Турции якобы с разрешения шведских властей.

Затем турки в Анкаре подожгли флаг Швеции.



К слову, сожжение Корана в МИД Швеции назвали "ужасной провокацией", однако заявили, что в королевстве существует свобода мнений, но правительство не поддерживает исламофобские убеждения.

Поведение шведов осудили в ряде арабских стран, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее Readovka писала о том, что МИД Турции обвинил Швецию в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО.

Источник - Readovka
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