Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут досрочно - 14 мая

00:16 23.01.2023

Эрдоган: всеобщие выборы в Турции пройдут на месяц раньше



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Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган сообщил, что президентские и парламентские выборы в этом году пройдут 14 мая. При этом ранее всеобщие выборы были запланированы на месяц позже - на 18 июня.



"Вы впервые проголосуете на выборах, которые состоятся 14 мая",- сказал господин Эрдоган на встрече с молодежью в Бурсе, трансляцию которой вел TRT Haber. Реджеп Тайп Эрдоган будет выдвигаться на грядущих выборах от "Альянса народа", сформированном Партией справедливости и развития, а также Партией националистического движения.



Оппозиционные турецкие политики настаивали, что господин Эрдоган не сможет участвовать в выборах 2023 года. В случае победы это был бы третий президентский срок - это противоречит законодательству. Однако Минюст Турции заявил, что этот срок будет для господина Эрдогана вторым после того, как страна перешла от парламентской к президентской форме правления в 2018 году.



Подробнее о грядущих выборах - в материале "Даже у Турции есть выбор".



Анастасия Ларина