США и НАТО идут с войной на Россию: итоги Рамштайна, - Владимир Овчинский

00:37 23.01.2023 США и НАТО идут с войной на Россию

итоги Рамштайна



Владимир Овчинский



20 января 2023 г. на авиабазе Рамштайн в Германии состоялось восьмое заседание Контактной группы по обороне Украины, в которой участвовало более 50 стран.



Министр обороны Ллойд Дж. Остин III и генерал армии Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, высоко оценили результаты заседания. Остин является председателем контактной группы, которая впервые встретилась в Рамштайне в апреле 2022 года.



1. Что в Рамштайне дали Украине?



Последний транш оружия и боеприпасов, которое президент Джо Байден разрешил отправить в Украину составил около 2,5 миллиардов долларов, включая боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры Stryker, машины с защитой от мин и засад, Humvees и многое другое.



В американский пакет входят также 20 000 155-мм артиллерийских снарядов и 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов.



Своими полномочиями президент США также передал Украине 95 тыс 105-мм артиллерийских снарядов и около 12 тыс 120-мм минометных снарядов. В пакет также будет доставлено больше боеприпасов для реактивных артиллерийских систем высокой мобильности и 12 машин поддержки боеприпасов.



Украинские военные также получат более 3 млн патронов для стрелкового оружия.



США передаст Украине ряд высокоскоростных противорадиолокационных ракет. Эти ракеты предназначены для наведения на зенитные радары.



Контактная группа сосредоточилась на потребности Украины в противовоздушной обороне. Многие страны предоставили военный потенциал в этой области. Обсуждалось, как эти возможности работают вместе в интегрированной системе ПВО.



Франция, Германия и Великобритания предоставили Украине системы ПВО в дар. Сюда также входит батарея Patriot из Германии, наряду с ранее переданной американцами системы Patriot. Нидерланды также жертвуют ракеты и пусковые установки Patriot.



Канада закупила для Украины национальную усовершенствованную зенитно-ракетную систему и соответствующие боеприпасы.



Контактная группа также обсудила потребности Украины в танках и другой бронетехнике. Великобритания направляет в Украину основные боевые танки Challenger 2 - первая западная страна, сделавшая это. Швеция объявила о безвозмездной передаче боевых машин пехоты СВ-90, а Дания пожертвует 19 гаубиц.



Латвия передает Украине "Стингеры", вертолеты и другую технику.



Эстония предоставляет Украине новый пакет 155-мм гаубиц и боеприпасов.



Милли сказал, что Соединенные Штаты в этой операции надолго. Контактная группа является "четкой, недвусмысленной демонстрацией единства и решимости с союзными странами", сказал он.



Милли также сказал, что недавний пакет помощи в области безопасности в сочетании с более ранними пакетами включает возможности общевойсковых маневров с поддерживающей артиллерией, что эквивалентно как минимум двум общевойсковым маневренным бригадам или шести мотопехотным батальонам.



В Конгрессе США и Пентагоне уже напрямую ставят цель захвата Крыма.



СМИ США постоянно пишут, что США готовят ВСУ к большому наступлению в апреле-мае 2023 года. Но, на самом деле, все говорит о том, что наступление ВСУ (а фактически США и НАТО) начнется в феврале 2023 года.



Вопрос в том, готовы ли командиры и солдаты ВСУ к этому наступлению?



2. Как НАТО готовило украинских военных



Радикальная трансформация украинских вооруженных сил заняла семь лет.



Для стран Балтии эти изменения начались с подготовки к их вступлению в НАТО в 2004 году. Для Украины этот процесс начался после действий России в 2014 году, вызвавшего потрясение в украинских вооруженных силах, которые, тогдашний начальник Генерального Штаба Виктор Муженко охарактеризовал ее как "армию в руинах".



Обучение небольших подразделений, сосредоточенное на конкретных боевых навыках



Основной характеристикой усилий США и Европы по оказанию помощи в обеспечении безопасности на Украине был их упор на строгую и реалистичную боевую подготовку. После фиаско 2014 года члены НАТО увеличили количество учебных миссий в Украине, которые сильно отличались от предыдущих усилий и оказывали разнообразную боевую помощь в обучении, расширяя возможности украинских тактических формирований, как в их гарнизонах "места базирования", так и в маневренном учебном центре. Мобильные учебные группы из Великобритании (Операция "Орбиталь"), Канады (Операция "Объединение") и Литвы помогли украинским обычным подразделениям улучшить навыки отдельных и малых подразделений в решении множества задач, включая пехотные, воздушно-десантные, снайперские и медицинские операции.



Тем временем Соединенные Штаты создали Объединенную многонациональную учебную группу "Украина" в Яворивском учебном центре Украины при Учебном командовании 7-й армии США в Германии. Там ротационные подразделения армии США и национальной гвардии организовали сложные общевойсковые учения для украинских бригад, одновременно обучая украинских наблюдателей/контролеров возглавлять подготовку своих подразделений. Силы специальных операций НАТО из многих стран также организовали мобильные учебные группы и центры боевой подготовки для помощи своим украинским коллегам.



Совместные и многонациональные учения способствовали обучению старших руководителей и сотрудников



Конечно, самая эффективная в мире тактика малых подразделений бесполезна без соизмеримой способности управлять высшими соединениями, объединять роды войск и интегрировать объединенные силы в крупномасштабные боевые действия. Развитие такого рода навыков старшего офицерского и штабного состава зачастую намного сложнее и занимает больше времени, чем улучшение тактических навыков. В конце концов, в мирное время младшие офицеры часто могут позволить себе роскошь сосредоточиться на тренировках в своих подразделениях. Напротив, штабные и старшие офицеры тратят подавляющее большинство своего времени на административные и бюрократические вопросы - задачи, которые радикально отличаются от тех, которые они должны выполнить, чтобы добиться успеха в бою. Кроме того, привлечение старших офицеров и их штабов к принятию новой системы обучения требует обучения их методам, навыкам и практикам, которые часто радикально отличаются от тех, которые позволили им подняться на эти старшие уровни в первую очередь.



В обоих случаях старшие офицеры извлекли пользу из многонациональных учений, которые позволили их командирам и штабам от тактического до стратегического уровня отработать свои задачи военного времени, одновременно знакомясь с методами и передовым опытом партнерских сил США и НАТО. В странах Балтии ежегодные учения НАТО проверяли быстрое развертывание сухопутных и военно-воздушных сил США и других стран НАТО для укрепления региона, а затем проводили высокоинтенсивные совместные учения с силами стран Балтии и НАТО. Многонациональные боевые группы усиленного передового присутствия, созданные при содействии НАТО во всех трех странах Балтии (вместе с Польшей) , также оказались полезными в этом отношении.



Серия ежегодных учений Украина-НАТО собрала силы размером с бригаду для совместной подготовки. Литовско-польско-украинская бригада, военная организация уровня бригады под польским командованием, собрала штабы батальонов из этих стран для ежегодной подготовки боевого состава, курсов штабов батальонов и многонациональных учений в Объединенной многонациональной учебной группе Украина.



В более масштабных украинских учениях приняли участие наставники из НАТО. В ходе летних учений "Совместные усилия" 2021 года наблюдатели НАТО впервые были включены в состав украинских командований выше бригадного уровня - как их оперативных командований, так и штаба объединенных сил.



Государственная программа "Партнерство"



Национальная гвардия США укрепила это направление путем установления долгосрочных партнерских отношений между Украиной и странами Балтии и подразделениями Национальной гвардии армии США из Калифорнии (Украина), Пенсильвании (Литва), Мичигана (Латвия) и Мэриленда (Эстония). Программа помогает создать пул американских экспертов в предметной области, которые могут поочередно проводить ценное обучение по мере необходимости для своих партнеров или принимать их для обучения в Соединенных Штатах. Это эффективная, хотя и малозаметная программа. Большинство сотрудников Национальной гвардии остаются в одном штате по мере продвижения по служебной лестнице. Эта согласованность позволяет строить стабильные отношения, поскольку одни и те же люди продолжают взаимодействовать по мере продвижения от лейтенанта к полковнику и от сержанта к сержант-майору.



В результате активизировавшееся партнерство между калифорнийскими подразделениями и Украиной действительно успело сосредоточиться только на индивидуальных тактических навыках. Однако более длительные партнерские отношения с Эстонией, Латвией и Литвой позволили американским и партнерским военным офицерам работать над всем: от разработки унтер-офицерского корпуса, отработки методов боевых авиадиспетчеров до улучшения методов управления и контроля в батальоне и бригаде.



Создание оборонного института



Трансформация "снизу вверх" также требовала изменений "сверху вниз". Чтобы сделать изменения на более низком уровне постоянными, необходима организационная реформа и реформа на уровне министерств. Законодательное одобрение также имело важное значение для обеспечения того, чтобы у военных были как необходимые юридические полномочия, так и финансовые ресурсы для внесения изменений в доктрину.



Посольство США приложило согласованные усилия для проведения на высоком уровне бюрократической и правовой реформы в правительстве. Персонал США по сотрудничеству в области безопасности и небольшое количество советников из США и других стран НАТО в Министерстве обороны обеспечивали устойчивое взаимодействие при поддержке послов и других сотрудников Государственного департамента. Многонациональный объединенный комитет генеральных офицеров НАТО приезжал в Киев каждые шесть месяцев, что давало еще одну возможность ключевым лидерам поддерживать взаимодействие с обеих сторон отношений. Вместе они помогли произвести трудные, но необходимые системные изменения, необходимые для трансформации обороны.



Учебные лаборатории Warzone (Военная зона)



И Украина, и страны Балтии выиграли от развертывания и боевых действий. Боевой опыт из первых рук дал их лидерам и солдатам возможность отточить свои боевые навыки в реальных боевых условиях. Для стран Балтии этот опыт пришел в виде развертывания в Афганистане (в основном силами специальных операций). Бои вместе с другими силами НАТО также дали этим подразделениям беспрецедентную возможность отработать координацию и совместные действия в боевых условиях.



Для Украины семь лет боев на Донбассе дали боевой опыт тысячам украинских солдат и офицеров. Представители США по сотрудничеству в сфере безопасности отметили, что статичные, но ожесточенные боевые действия дали некоторым украинским бригадам возможность использовать недавно приобретенную западную тактику, методы и процедуры. В целом, однако, статичный характер большей части этих боевых действий не способствовал более широкому использованию концепции командования миссией и большей опоре на расширение прав и возможностей унтер-офицеров, подталкиваемых партнерами по НАТО.



Профессиональное военное образование



Прибалтийские государства сделали участие в программах профессионального военного образования в США и других странах НАТО ключевым элементом в развитии своего офицерского корпуса, по словам бывшего офицера специальных операций США, который тесно сотрудничает с этими вооруженными силами. Профессиональное военное образование, особенно для более старших чинов, дает возможность более широкого знакомства со стандартной практикой НАТО и сетью западных военных коллег. Большинство высших руководящих должностей в вооруженных силах балтийских государств заполнены выпускниками высших учебных заведений США, что демонстрирует значительную отдачу от инвестиций, вложенных в американскую международную программу военного образования и обучения.



Хотя финансирование этой программы также пошло на оплату обучения украинских офицеров в высших учебных заведениях США, эти выпускники до сих пор не были отобраны на руководящие должности. Бывшие сотрудники службы безопасности США указали на необходимость условий для будущей помощи Украине, требующих, чтобы выпускники высших учебных заведений были назначены на определенные должности в украинских вооруженных силах, чтобы оправдать стоимость их обучения. Это важно, поскольку использование этого персонала на должностях, где их вооруженные силы могут наилучшим образом использовать его образование, является наиболее важным.



Быстрые изменения требовали комплексного подхода



До февраля 2022 года украинское командование и управление над бригадным уровнем значительно улучшалось, но работа еще не завершена. Важно отметить, что есть синергетический эффект, и каждое направление усилий усиливает эффект других. Например, подразделения, прошедшие обучение у вооруженных сил НАТО (или чьи командиры получили образование в штабных колледжах США или НАТО), были более восприимчивы и открыты для дальнейшего взаимодействия и наставничества во время последующих украинских учений, в то время как другие по-прежнему неохотно допускали наставников НАТО.



Дали технику, боеприпасы. Обучили командиров. Но для большой войны нужен приток новых сил. Тем более, что количество погибших украинских военнослужащих растет в геометрической прогрессии.



3. Новая волна мобилизации на Украине



30 декабря 2022 года правительство Украины приняло постановление о новом порядке воинского учета. В соответствии с этим документом сверка данных на призывников может проводиться путем обхода дворов, который санкционирует местная власть (мэр, сельский или поселковый голова).



В постановлении прописано взаимодействие между единым государственным реестром военнообязанных и другими государственными базами данных. То есть свежие данные о призывнике будут автоматически стекаться к военным.



Предусмотрено, что принимать на работу или учебу военнообязанного смогут только после предъявления им актуального военного билета либо же постановки на воинский учет.



На руководителей предприятий возложили обязанность оповещать работников о призыве и доводить приказ об этом им под подпись. Также руководители предприятий, учреждений, органов власти и организаций теперь должны будут вручать повестки по явке в военкомат. Этот момент уже активно внедряется, и поэтому многие работники-мужчины предпочитают неофициальное трудоустройство.



Дипломатические ведомства будут вести воинский учет среди украинцев, находящихся за границей. И "способствовать" их возвращению на Украину во время мобилизации, в военное время и особый период.



Этот пункт вызвал серьезные волнения среди уехавших за границу и обосновавшихся в Евросоюзе, где украинцам сейчас дают вид на жительство. То есть в теории, если стать на консульский учет для получения необходимых документов, то можно заодно попасть и на воинский учет с неясными пока последствиями.



Все центры занятости будут подавать информацию о безработных военнообязанных.



По словам сотрудников военкоматов, план призыва по мобилизации значительно увеличился еще в последние месяцы 2022 года - нужно восполнять потери и формировать новые подразделения.



4. Война через спутники



Наступление на Россию США и НАТО будут осуществлять на основе новейших систем управления войсками через сеть спутников. По мере того, как Пентагон модернизирует свою спутниковую связь, его первой задачей будет разработка стандартов для улучшения обмена данными между сетями SATCOM в соответствии со стратегией корпоративного уровня, опубликованной 18 января 2023 года.



Директор по информационным технологиям Министерства обороны США Джон Шерман в декабре 2022 года утвердил план внедрения Enterprise SATCOM Management and Control и опубликовал его также 18 января 2023 года. В документе содержатся рекомендации для агентств Министерства обороны, которые проектируют, эксплуатируют и развивают средства космической связи, и излагается поэтапный подход к модернизации возможностей SATCOM для улучшения сотрудничества с партнерами и повышения устойчивости систем к угрозам.



"Глобальный ландшафт угроз постоянно развивается и остается конкурентоспособным, и модернизация нашей цифровой среды крайне важна для Министерства обороны, чтобы противостоять вызовам не только со стороны великих держав и региональных противников, но и со стороны насильственных и преступных негосударственных субъектов и экстремистов", говорится в отчете. "Мы должны действовать сейчас, чтобы обеспечить наше будущее".



Стратегия появилась в связи с тем, что Космические силы разрабатывают план предоставления сетевых возможностей SATCOM, которые лежат в основе концепции Министерства обороны США в отношении совместного всестороннего управления и контроля или более быстрого сетевого обмена данными между военными службами. В этом плане будет рассмотрен вопрос о том, как лучше интегрировать SATCOM от коммерческих поставщиков, таких как SpaceX (основатель – Илон Маск), и международных партнеров, а первые результаты будут учтены в бюджетном запросе службы на 2024 финансовый год.



Космические силы предпринимают ряд усилий по модернизации SATCOM, включая программу защищенной спутниковой связи, которая направлена ​​​​на улучшение возможностей спутниковой защиты от помех. Агентство космического развития также разрабатывает парк сетевых транспортных спутников для передачи данных.



План DoD CIO включает трехэтапный подход к внедрению, начиная с 2023 финансового года с улучшения стандартов данных - шаг, направленный на улучшение обмена информацией. Второй этап, который начнется в 2024 финансовом году, направлен на интеграцию данных Министерства обороны США и управления сетью. Последний этап включает в себя предоставление возможностей корпоративного уровня, которые автоматизируют определенные задачи и объединяют данные о ситуации. Эта работа начнется в 2026 финансовом году и продолжится до 2029 финансового года.



В документе Космическое командование США указано в качестве ведущего глобального оператора и управляющего SATCOM, Космические силы - в качестве руководителя разработки сил, Агентство оборонных информационных систем - в качестве поставщика услуг для предприятия, а ИТ-директор Министерства обороны - в качестве ведущего архитектора возможностей SATCOM, обеспечивающих надзор за усилиями по внедрению.



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Российский Генштаб безусловно имеет все варианты действий при возможном наступлении противника.



Ясно, что что без повышения уровня мобилизационной готовности в складывающейся ситуации не обойтись.



Нет сомнения, что на Украине места поступления , складирования и отправки военных грузов из стран НАТО, а также тяговые электроподстанции на железных дорогах, будут подвергнуты российскими военными ударами высокоточного оружия воздушного и морского базирования в первую очередь.



Известно, что Россия в конце 2022 – начале 2023 гг. принимает дополнительные меры по усилению ПВО, с учетом возможного массового применения противником дронов.



Комплекс задач решается по киберзащите критической инфраструктуры.



Особые задачи перед военными космическими силами. Нет сомнения, что средства противоборства со спутниками США, обслуживающими военные операции, имеются. Источник - zavtra.ru

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