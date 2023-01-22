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Москва зазывает Ашхабад в Евразийский экономический союз, - Виктория Панфилова
00:38 23.01.2023

22.01.2023

Российские инвестиции пойдут в Туркменистан, что позволит экспортировать газ из РФ в Китай, Пакистан и Индию
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

российские инвестиции, туркменистан, совместные проекты, газопровод, еаэс Михаил Мишустин и Гурбангулы Бердымухамедов обсуждали перспективные совместные проекты.
В Туркменистане учрежден высший орган народовластия – Халк Маслахаты. Возглавил его экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов. За ним также закреплен статус лидера нации. Накануне он обсудил будущее туркмено-российских отношений с находящимся в Ашхабаде премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По итогам его визита в Туркменистан было подписано более 50 соглашений на сумму 150 млрд руб.

В Ашхабаде 21 января состоялась последнее заседание двухпалатного парламента Туркменистана, на котором были приняты судьбоносные для страны решения: учрежден новый высший орган Халк Маслахаты (Народный совет), а Законодательное собрание стало одноплатным, сообщил туркменский ресурс Orient. Таким образом, вся власть в стране вновь сконцентрирована в руках Гурбангулы Бердымухамедова.

Михаил Мишустин в ходе своего рабочего визита в Туркменистан помимо официальных мероприятий провел переговоры тет-а-тет с Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе беседы он отметил, что 60 субъектов РФ в той или иной степени работают с Туркменистаном. Но после состоявшегося бизнес-форума, в котором приняли участие 220 российских компаний из России и 110 – туркменских, ожидаются наращивание сотрудничества и рост товарооборота, который пока оставляет желать лучшего – 856 млн долл. Мишустин предложил туркменскому бизнесу занять некоторые ниши на рынке РФ, освободившихся из-за ухода иностранных корпораций.

Правительство России и государственные институты кредитно-экспортной поддержки планируют оказывать предпринимателям необходимое содействие. Мишустин предложил рассмотреть возможности упрощения процедур таможенного, ветеринарного и фитосанитарного контроля, смягчения визового режима для представителей деловых кругов. Более того, Москва хотела бы видеть Туркменистан в региональных проектах, в частности, Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). "Мы видим заинтересованность Туркменистана в изучении сотрудничества в Евразийском экономическом союзе", – подчеркнул российский премьер, отметив, что ЕАЭС доказал свою устойчивость и эффективность в самых непростых условиях.

Глава Минэкономики РФ Максим Решетников считает, что Туркменистан мог бы получить в ЕАЭС статус наблюдателя по аналогии с Узбекистаном, Молдавией и Кубой. Ашхабад на заманчивое предложение Москвы пока не ответил.

В рамках двустороннего сотрудничества проектов хватает. Наиболее перспективные из них – транспортные. Москва и Ашхабад вместе работают над проектом развития международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг, его выходом на полную пропускную мощность. Тестовый запуск движения по нему показал, что грузы доставляются на три дня быстрее, чем традиционным морским маршрутом. За 11 месяцев 2022 года по коридору через Туркменистан было перевезено почти 62 тыс. т грузов и 220 контейнеров в сообщении с Ираном, странами Южной Азии и Персидского залива. При том, что за 2021 год по МТК было перевезено всего 700 т грузов. Сейчас проект выводится на полную пропускную мощность. Прорабатываются отправки ряда товаров через Туркменистан и Иран в ОАЭ, Турцию, Индию и другие страны.

По словам Мишустина, транспортные маршруты откроют для бизнеса широкое поле возможностей, связанных со строительством инфраструктуры, сервисных и торгово-логистических центров, модернизацией морских портов. В частности, одно из перспективных направлений – строительство автомагистрали вдоль восточного побережья Каспийского моря.

Важность этого направления в связи с транзитными возможностями Туркменистана отметил в своем выступлении вице-премьер туркменского правительства, министр иностранных дел Рашид Мередов, уточнив, что транзит через страну вырос втрое. Он также акцентировал внимание на развитии нефтегазовой отрасли.

Ашхабад заинтересован в строительстве газопровода TAPI через Афганистан, Пакистан в Индию. Кстати, "Талибан" (организация запрещена в РФ) обещают обеспечить безопасность маршрута. Так, вице-премьер афганского правительства по экономическим вопросам мулла Барадар заявил о готовности властей сформировать специальное подразделение, которое будет охранять трубу и обеспечивать безопасность в регионах, через которые газопровод TAPI в Афганистане. Об этом сообщил Orient со ссылкой на издание Afghanistan International.

Туркменистан входит в тройку стран мира с крупнейшими запасами газа. По данным British Petroleum, доказанные запасы газа оцениваются в 13,95 трлн куб. м. Добыча газа в 2021 году составила рекордные 83,8 млрд куб. м, из них 45 млрд куб. м направлены на экспорт в Китай, Россию, Азербайджан (посредством своп-поставок через Иран) и незначительные объемы в Узбекистан. В перспективе экспорт газа может увеличиться за счет строительства четвертой нитки магистрального газопровода Центральная Азия – Китай и TAPI. Участие Туркменистана в проекте турецкого газового хаба пока остается открытым. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган продавливает поставки туркменского газа в Европу через Азербайджан, но для этого нужно построить Транскаспийский трубопровод. Желающих инвестировать в трубу пока нет, да и Ашхабад сегодня больше ориентирован на Москву. Похоже, что европейское направление туркменскую сторону не особо интересует, поскольку Россия готова принять участие в строительстве TAPI, разрабатывать месторождения на Каспии и строить газохранилища на территории страны. Не исключено, что через Туркменистан пойдет российский газ в Китай, Пакистан и Индию. В перспективе Ашхабад может подключиться газовому союзу России, Казахстана и Узбекистана.

Источник - НГ
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