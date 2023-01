"Китай – это второсортная держава"? Запад продолжает вести информационную войну, - СП

09:26 23.01.2023 "Китай - это второсортная держава"? Запад продолжает вести информационную войну

Что покажет своим недругам Поднебесная



Михаил Морозов

22.01.23



Излюбленная их тема - прогнозировать кризисы, которые вот-вот охватят Китай, остановят его развитие. И хоть этим прогнозам грош цена, поскольку они раз за разом не сбываются, западные СМИ не устают этим заниматься на протяжении всего периода бурного развития Китая, то есть более 40 лет.



Вот, например, что писал в 1999 году журнал Foreign Affairs, одно из авторитетных западных изданий: "Китай - это второсортная держава среднего уровня, ее лучше воспринимать как страну, которая на протяжении большей части последних 150 лет обещала что-то сделать, но неизменно разочаровывала. После 50 лет революции Мао и 20 лет реформ пришло время увидеть Китай таким, какой он есть. Только когда мы наконец поймем, насколько мало Китай имеет значения, мы сможем выработать разумную политику в отношении него".



Или вот еще из той же статьи: "Китай, который считает, что мир, обязан признать его великой державой, даже если это явно не так, на самом деле не готов достичь величия". Так было написано в 1999 году. Но вот прошло всего 23 года, и США в своей доктрине национальной безопасности признают Китай единственной страной в мире, способной бросить вызов Америке, видят в Пекине конкурента № 1.



Впрочем, ничего этого, как и бурного роста КНР предпочитают не замечать в Foreign Affairs и сейчас. Фундаментальная публикация на эту тему журнала от 19 декабря 2022 года называется "Опасный упадок Китая", ее подзаголовок - "Вашингтон должен приспособиться к тому, что проблемы Пекина нарастают". Американцы ныне признают, что недооценили Китай, проморгали его движение к мировому лидерству. И значительная роль в этом принадлежит западным медиа, которые систематически искажали информацию о Китае, по большей части делая это сознательно. При этом подход к освещению КНР не меняется.



Вот из последнего. В декабре прошлого года вроде бы солидный журнал "The Diplomat" спрогнозировал Китаю сразу шесть кризисов: демографический, продовольственный, долговой, геополитический, кризис цепочки поставок, урбанистический. Китай, видите ли, сталкивается с проблемой старения населения, отсюда, якобы пандемия коронавируса, которая, как кажется авторам, привела к "истощению государственных медицинских услуг. Будто бы в Европе население все сплошь до 25 лет, а в США не умерло от пандемии коронавируса 1,3 млн человек, и американские больницы не были переполнены больными под завязку.



Одна ложь - о повальном заражении 1.4 миллиардного Китая COVID-19 - виртуозно пристрочена к другой - о старении. Получается полный апокалипсис, и это ощущение авторы усиленно пытаются передать не только своему населению, но иностранному общественному мнению.



Насчет дефицита продовольствия, это тоже вопрос очевидный на взгляд "The Diplomat": "Вопрос о том, как накормить свой народ, становится неразрешимым для Китая", пишут американские прозерцатели. Только вот, эти мудрецы забыли, что Китай собирает больше всех в мире зерновых (почти 700 млн тонн в год), и урожаи растут, производит больше всех свинины и многих других продуктов.



Такого продуктового изобилия, какое сейчас наблюдается в Китае, по-видимому, нет ни в одной другой стране мира. А если чего-то будет не хватать, то Россия поможет. У нас то сельхозплощадей в достатке, а экспорт российской сельхозпродукции в Китай год от года растет. "The Diplomat" не обращает внимание на явное противоречие. Ведь демографический кризис обычно выливается в сокращение населения, так зачем тогда нужно будет больше продовольствия, если уже сейчас в Китае все накормлены, причем очень плотно?



Насчет долгового кризиса, это западники перепутали себя с китайцами. Потому что это не в Китае, а в США госдолг достиг астрономической величины в 3 триллиона долларов и продолжает расти. Это США живут в долг. Это на западных биржах циркулируют триллионы ничем не обеспеченных долговых бумаг и деривативов.



Что касается кризиса цепочки поставок, то это да. В результате многочисленных санкций Запада против Китая, они действительно пострадали. Но еще неизвестно, кто больше: Китай или Запад? Кризис урбанизации - это вообще какой-то бред в воспаленном западном мозгу. Якобы из-за бурного роста числа городов и переселения в них сельского населения КНР, управление в них стало "более деревенским". Что это означает, наверное, сами авторы этого тезиса не понимают.



В Китае действительно люди массового переселяются из сельской местности и труднодоступных районов в города. Там им предоставляется жилье и работа. Это одно из направлений китайской борьбы с бедностью. И как это может вызвать кризис, одним западникам ведомо.



При этом все такие публикации игнорируют тот факт, что Китай за свою новейшую историю сталкивался со множеством вызовов и проблем в развитии, но всегда успешно находил на них ответы. Это происходит в результате того, что страна управляется на основе научного анализа, на базе многолетних планов и стратегического планирования на перспективу. В результате по признанию самих же западников КНР превратилась во вторую по экономической мощи мировую державу, претендующую на лидерство.



Нет недостатка в таких публикациях и в российской прессе, которая ссылается на западную, тиражируя западный бред, принимая участия в информационной войне против Китая. Чего стоят одни заголовки и подзаголовки недавних статей. "Китай охватил жесткий экономический кризис: „Модель себя исчерпала". Слухи о здравии и могуществе нашего стратегического партнера оказались несколько преувеличенными".



Или: "У Кремля появилась неожиданная проблема: товарищ Си подводит Путина. Оглушительный провал антиковидной политики в Китае равнозначен для России разрушению тыла". Без серьезной статистики и обоснований, исключительно на основе западных оценок делается вывод о том, что Китай "погружается в пучину своих проблем", и, что, даже возможно, такой союзник нам не нужен. Здесь уже речь можно вести о стратегии Запада с целью вбить клин между Россией и Китаем.



Тем не менее и в западной прессе время от времени появляются материалы, объективно отражающие китайские реалии. Одна из таких статей появилась 18 января не где-нибудь, а в "New York Times". Статья называется "Китай помог вырастить моих американских детей, и у них все получилось хорошо". В ней американская пара, которая живет в Китае с 2006 года, рассказывает, как работает китайская система образования и воспитания. При этом рассказчики, чтобы соблюсти политкорректность по-американски говорят о справедливости критики Компартии Китая. И все же…



В 2008 и 2010 годах у пары родились две дочери, и когда они подросли, решено было отдать их не в американскую школу, а в местную, китайскую. Уже с первого класса девочкам прививали здоровый образ жизни. Они делали по утрам вместе с китайскими учениками зарядку, обучались в классах с открытыми окнами даже зимой (чтобы не заразиться вирусами), точно знали, сколько времени они должны спать и сколько есть, чтобы иметь здоровый вес.



Родителям не было нужды заставлять девочек учить уроки и выполнять внеклассные задания. "Поскольку школа прививала прочную трудовую этику и полное стремление к академическому совершенству, нам с мужем не нужно было подталкивать девочек к выполнению домашних заданий. Стыда подвести своих учителей и одноклассников было достаточно, чтобы стимулировать дочерей к усердным занятиям", - рассказывает американская мама. Не было проблем с интернетом, который приоткрыт для детей лишь своей полностью безопасной и адаптированной частью.



"По иронии судьбы, жесткий контроль со стороны государства и Коммунистической партии приводит к личной свободе человека: нет проблем с преступностью и личной безопасностью. Наши дочери с 11 лет ездили в метро без присмотра в городе с населением около 26 миллионов человек. Постоянное, но мягкое (и в основном безоружное) присутствие полиции поддерживало порядок. Улицы и зеленые насаждения за каждым углом оставались безупречными, а чувство гражданской гордости местных жителей было ощутимым", - пишет мама.



Три года тому назад пара вернулась в США, в Вашингтон, где они испытали культурный шок от разделенной Америки. И тогда они еще глубже ощутили преимущества Китая. "Недавно у девочек в американской школе была первая тренировка по стрельбе, а мы приготовились быть всегда начеку, чего никогда не было в течение нашей жизни в Шанхае. И я тогда я поняла, что скучаю по своему китайскому сородителю (китайскому государству, которое воспитывало и оберегало детей)".



"Будучи американским родителем в Китае, я научилась ценить сильное чувство общих ценностей и людей, связанных как нация, - завершает свой рассказ американка. - Опыт моей семьи в Китае научил нас, что погружение в культуру с различными ответами на повседневные вопросы меняет то, как человек видит мир. Практики, которые раньше казались явно правильными или неправильными, приобрели сложность и масштаб". Это звучит как наставление не только западным медиа. Прежде чем о чем-то делать выводы, надо разобраться в предмете изучения, желательно с близкого расстояния. Источник - svpressa.ru

