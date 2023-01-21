Могучий старик ничего не помнит... В частном домике Байдена нашли новую партию "забытых" совсекретных документов

10:26 23.01.2023

Сотрудники ФБР в очередной раз обнаружили шесть секретных документов в ходе обыска в доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр). Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвоката главы государства Боба Бауэра.



13-часовой обыск проводился у Байдена в минувшую пятницу, 20 января. Изъятые документы относятся к периоду работы Байдена в Сенате и на посту вице-президента США. Сам президент при обыске не присутствовал.



Ранее американские СМИ уже дважды сообщали о найденных секретных документах у Байдена - в его личном кабинете в аналитическом Центре дипломатии и глобального взаимодействия Пенн-Байден в Вашингтоне и в гараже его дома в Уилмингтоне. По закону президент должен был передать документы на хранение в Национальный архив.



Генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора для проведения расследования в связи с обнаружением секретных документов в доме президента. На эту должность выбран Роберт Хур, который при администрации Дональда Трампа был прокурором Мэриленда.



08:34 11 января

В личном кабинете Джо Байдена тоже нашли документы с грифом "секретно"

В аналитическом центре в Вашингтоне документы были найдены еще в начале ноября 2022 года, но до января 2023-го об этом публично не сообщалось. Помощники Байдена обнаружили секретные бумаги, когда проверяли документы перед переездом центра из одного помещения в другое. В их числе оказались не менее 10 секретных документов, в которых содержались данные разведки и материалы брифингов, касающиеся других стран, включая Украину, Иран и Великобританию.



11 января стало известно об обнаружении секретных бумаг в доме президента США в Уилмингтоне. Об их содержании ничего не сообщается.



Белый дом распространил заявление от имени советника президента Ричарда Собера, в котором говорится, что документы хранились в кладовой в гараже дома и в соседнем с ней помещении – среди других личных и официальных бумаг. Помощники Байдена также осмотрели еще один его дом в Делавэре, но там ничего обнаружено не было.



По сообщению CNN, на брифинге 12 января журналисты спросили Байдена, как он относится к тому, что секретные документы хранились в гараже "рядом с его "Корветом".



Байден ответил: "Мой "Корвет" стоит в запертом гараже, ок? Так что они не лежали просто на улице".