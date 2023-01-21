 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сбежавшего в Израиль недопосаженного академика Мау все-таки уволили из ректоров Путинской академии госслужбы
10:29 23.01.2023

Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС по состоянию здоровья
Екатерина Волкова

Владимир Мау, занимавший пост ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ, освобожден от должности. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

По информации пресс-службы, исполняющим обязанности ректора РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров, ранее занимавший пост проректора академии.

"Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья", - говорится в сообщении.

В пресс-службе РАНХиГС пояснили, что Владимир Мау с 2002 года являлся ректором Академии народного хозяйства при правительстве России, а с 2010 года - ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

Мау поблагодарил коллектив академии "за многие годы совместной работы".

"Нам удалось превратить РАНХиГС в мощный исследовательский, консалтинговый и образовательных центр, через программы которого в год проходит более 200 тысяч человек", - поделился бывший ректор.

После прекращения уголовного преследования Мау в связи с его непричастностью к преступлению покинул Россию и уехал в Израиль.

Источник - gazeta.ru
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