Сбежавшего в Израиль недопосаженного академика Мау все-таки уволили из ректоров Путинской академии госслужбы

10:29 23.01.2023

Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС по состоянию здоровья

Екатерина Волкова



Владимир Мау, занимавший пост ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ, освобожден от должности. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.



По информации пресс-службы, исполняющим обязанности ректора РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров, ранее занимавший пост проректора академии.



"Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья", - говорится в сообщении.



В пресс-службе РАНХиГС пояснили, что Владимир Мау с 2002 года являлся ректором Академии народного хозяйства при правительстве России, а с 2010 года - ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.



Мау поблагодарил коллектив академии "за многие годы совместной работы".



"Нам удалось превратить РАНХиГС в мощный исследовательский, консалтинговый и образовательных центр, через программы которого в год проходит более 200 тысяч человек", - поделился бывший ректор.



После прекращения уголовного преследования Мау в связи с его непричастностью к преступлению покинул Россию и уехал в Израиль.