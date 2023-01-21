Как не задохнуться? Смог убивает Бишкек, но чиновники ничего не делают, - 24.kg

11:46 23.01.2023

Как нам не задохнуться? Смог убивает Бишкек, но чиновники ничего не делают



Бишкек бьет все антирекорды по загрязнению воздуха. Столица Кыргызстана регулярно возглавляет рейтинг городов с самым страшным смогом.



Дата-отдел 24.kg проанализировал данные по загрязнению воздуха за декабрь 2022 года и первую половину января 2023-го.



Мы выяснили, что с начала зимы в Бишкеке практически не было дней, когда можно было дышать свежим воздухом.



Его состояние анализируют датчики, установленные Гидрометом, неправительственными организациями и частными лицами, а также станция, установленная не территории посольства США. Но во всех случаях показатели не дают повода для радости. Жить в столице с каждым днем становится все опаснее.



При этом было время, когда датчик просто зашкаливал. Согласно данным станции американской дипмиссии, максимальный уровень 12 декабря в 23.00 показал 560, а средний в этот день был 423.

В январе после наступления аномальных холодов ситуация еще больше ухудшилась. Хотя в начале месяца был даже ОДИН (!) день с хорошим воздухом в течение суток, но уже через несколько дней ситуация кардинально изменилась. Бишкек почти неделю держал лидерство в рейтинге самых грязных городов мира.



Когда датчики зашкаливают

Данные Кыргызгидромета за декабрь 2022 года показывают, что только два дня из 31 были с умеренным уровнем загрязнения. Все остальное время воздух был опасен как минимум для уязвимых групп населения, а как максимум для всех жителей и гостей столицы.



Максимальный показатель загрязнения воздуха в Бишкеке зафиксирован 12 декабря. Он составил 282 AQI и почти достиг уровня, который опасен для жизни. А самым чистым воздух был 1 декабря 2022 года с показателем в 89 AQI. Но даже такой уровень почти в два раз выше показателя, при котором воздух можно считать чистым и им можно дышать.



Показатели станции, установленной в посольстве США, демонстрируют еще более печальную картину.



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Три дня в декабре воздух был опасным для жизни и еще неделю в столице был очень нездоровый воздух. В эти дни уровень загрязнения также зашкаливал. И в остальное время месяца дышать было не менее опасно. В декабре было всего четыре дня с умеренным уровнем загрязнения.



Интересно, что только по одному дню показатели Гидромета и станции посольства США совпадают - это 1 декабря 2022 года. В остальном же датчики со второй станции демонстрируют большее загрязнение воздуха.



Утро вечера безопаснее

В течение дня уровень загрязнения воздуха разный. Станция посольства США замеряет уровень загрязнения в столице каждый час. Это позволяет понять, в какое время дышать сложнее всего. Оказалось, что хуже всего в Бишкеке вечером. Данные начинают зашкаливать именно тогда, когда люди выходят с работы и начинают разъезжаться по домам.



Легче всего в столице дышится утром. В это время уровень качества воздуха умеренный. Да, не хороший, но и не смертельно опасный. Даже утренний час-пик, когда столица традиционно стоит в пробках, не меняет эту картину.



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Выбрать более или менее безопасный по чистоте воздуха день недели невозможно. Цифры на станции, установленной в посольстве США, показывают, что нездоровым для отдельных групп населения воздух в Бишкеке чаще был по четвергам и субботам. А очень нездоровым - в понедельник и воскресенье.



Опасным воздух был в воскресенье, понедельник и вторник.



Интересно, что по пятницам воздух чаще всего нездоровый для всех или для отдельных групп населения.



Показатели Гидрометцентра схожи. Они также демонстрируют, что очень нездоровым воздух в столице часто становится в воскресенье и понедельник, а нездоровым - в субботу и вторник.



Задержите дыхание

2023 год начался в Кыргызстане с настоящей зимней погоды. В новогоднюю ночь шел снег. Большое количество осадков выпало и в первую неделю года. Благодаря этому легкие бишкекчан впервые радовались чистому и свежему воздуху. Уровень загрязнения был умеренным или нездоровым только для отдельных групп населения.



По данным Кыргызгидромета, впервые с начала зимы 11 января 2023 года воздух в Бишкеке был чистым. Именно в этот день в столице шел сильный снег.



Напомним, что после 10 января в Кыргызстане начались аномальные морозы. Уже 12 января столбик термометра опустился до отметки ниже 20 градусов мороза. В этот же день ситуация с загрязнением воздуха стала резко ухудшаться. Бишкек стал бить все антирекорды, становясь самым грязным городом планеты.



Эксперт по качеству воздуха ОО "МувГрин" Инна Бусивская рассказала 24.kg, что причин этому несколько. В городе стоит ясная безветренная погода, есть температурная инверсия. А это все условия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе.



"Они не рассеиваются, а накапливаются. Кроме того, из-за низких температур люди начали сильнее отапливать помещения, больше использовать угля. Как правило, сжигают топливо, у которого большая зольность, мусор (отходы швейной промышленности, покрышки и тому подобное)", - сказала она.



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В январе сохранилась тенденция, отмеченная нами в декабре. Относительно чистый воздух в столице утром, а опасный для жизни - после 17.00 (Мы сравнили первые 17 дней декабря и января). Анализ показал большую разницу между цифрами со станции, установленной в посольстве США, и датчиков Кыргызгидромета. В первом случае январские значения с наступлением морозов в 2-3 раза выше декабрьских. А вот во втором различий почти нет.



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Отметим, что высокий и опасный уровень загрязнения воздуха фиксируют как датчики станции, установленной в посольстве США, так и Кыргызгидромета и частных лиц. Но чиновники Минприроды категорически отказываются верить своим ушам и глазам, называя неверными данные установленных НПО датчиков. Причем происходит это на фоне того, что и государственные станции демонстрируют высокие показатели. Но они чуть ниже, чем независимые данные.



Откуда тогда такое упрямство? Возможно, все делается для того, чтобы не вводить режим ЧС.



"По данным Кыргызгидромета, уровень вредных частиц в 9 раз больше. А для ввода ЧС необходимо, чтобы было в 50 раз больше. Законных оснований для ЧС из-за смога нет", - заявил в стенах парламента замминистра чрезвычайных ситуаций Эделбек Кулматов.



23 января 2023, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА , Мария ОРЛОВА