Елбасы.net: в Казахстане демонтировали статус клана Назарбаева и сближаются с Турцией

11:49 23.01.2023 В противостоянии с кланом Назарбаева новая администрация Казахстана во главе с Касым-Жомартом Токаевым пошла с козырной карты в виде народного волеизъявления. Заручившись результатами всенародного референдума, который как глас народа имеет наивысшую легитимность, администрация Токаева демонтировала привилегированный статус клана Назарбаева, базировавшийся на поправках в Конституцию и конституционном законе о первом президенте - лидере нации (елбасы).



И в этом смысле решение новосозданного Конституционного суда Казахстана, признавшего закон о статусе первого президента - лидера нации (елбасы) утратившим силу, является жирной точкой в деле демонтажа влияния клана Нурсултана Назарбаева.



"В настоящее время в Конституции Республики Казахстан отсутствуют правовые основания для сохранения Конституционного закона „О первом президенте Республики Казахстан - Елбасы" в действующем праве Республики, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу", - постановил Конституционный суд Республики Казахстан 10 января 2023 года.



"Отсутствуют правовые основания" - это прямое следствие референдума от 5 июня 2022 года, когда большинство (77,18%) проголосовало в том числе и за то, чтобы исключить из Конституции норму о законе о статусе первого президента и о существовании соответствующего конституционного закона.



И лишение Назарбаева статуса елбасы было только вопросом времени, после того как Токаев & Co провели такое решение на всенародном референдуме 5 июня 2022 года.



В этом плане решение Конституционного суда - это финальный аккорд в процессе демонтажа модели под условным названием "Как обеспечить влияние клана Назарбаева после ухода Назарбаева".



По инициативе президента Касым-Жомарта Токаева власти Казахстана провели 5 июня 2022 года конституционный референдум, на котором гражданам предложили одобрить сразу 22 поправки в Конституцию, изложенные в законе "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан". Можно только порадоваться, насколько высокий уровень правосознания у жителей Казахстана, где поправки в Конституцию принимают сразу десятками.



В том числе новая власть во главе с Токаевым провела через всенародное одобрение и ликвидацию всех норм Конституции о статусе лидера нации - елбасы.



В частности, из Конституции исключили следующие нормы:



- о том, что на Назарбаева не распространяется ограничение занимать пост президента не более двух сроков подряд (ст. 42);



- о том, что статус первого президента регулируют Конституция и конституционный закон (ст. 46);



- о первом президенте как основателе независимого Казахстана и о пожизненном статусе елбасы (ст. 91).



Также в Конституцию включили запрет для родственников президента занимать политические должности на государственной службе (т. е. посты министров, вице-премьеров, главы парламента и т. д.) и в квазигосударственных структурах.



Да и сам Конституционный суд - это продукт референдума 2022 года. До этого в республике функционировал Конституционный совет, а собственно Конституционный суд в составе 11 судей приступил к работе с 1 января 2023 года.



Поэтому в данном случае КС просто утвердил решение референдума, ликвидировавшего и нормы Конституции, и сам конституционный закон о первом президенте.



Пошли с козырей

Нурсултан Назарбаев, безраздельно правивший Казахстаном, начиная с закона о провозглашении независимости в декабре 1991 года, 20 марта 2019-го сложил полномочия президента.



Если тезисно, то идея Назарбаева и его окружения заключалась в том, чтобы после ухода от дел "лидер нации" все равно продолжал контролировать ключевые направления - спецслужбы, главные финансовые потоки и стратегические государственные вопросы. А технические вопросы и повседневную работу - возложить на президента Токаева и правительство.



Поэтому в конституционном законе о первом президенте закрепили его право "обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны". И - обязанность государственных органов и высших чиновников рассматривать такие инициативы в обязательном порядке.



Также Назарбаев, кроме статуса елбасы, стал еще и главой Совета безопасности, а на ключевые направления командировали представителей "семьи". Например, на пост главы Комитета национальной безопасности делегировали лучших из "семейных" - бывшего главу Акорды (администрации президента) и экс-премьера Карима Масимова, а также на пост первого зама Кайрата Сатыбалдыулы - родного племянника Назарбаева.



Понятное дело, в Конституции и конституционном законе закрепили такие вещи, как неприкосновенность, защита от любого преследования, собственный аппарат под названием Канцелярия первого президента. А также, что крайне важно, обязали открыть по всему Казахстану музеи и бюсты первого президента Нурсултана Назарбаева.



Можно долго спорить, внутренние или внешние силы стояли за массовыми беспорядками в виде "революции мамбетов" в январе 2022 года. А вот о чем можно говорить как о неоспоримом факте, так это о том, что Токаев и его соратники использовали эту ситуацию, чтобы переиграть расклад сил в свою пользу. Начиная с того, что 5 января 2022 года Токаев сместил Назарбаева, лично возглавив Совет безопасности. Сам новый президент аргументировал такой шаг тем, что "страна в опасности" и нужно противостоять массовым уличным беспорядкам. Затем 8 января Токаев уволил Масимова с поста главы КГБ, а 13-го числа экс-глава комитета стал фигурантом дела о государственной измене и был взят под стражу. Чуть позже из КНБ уволили и племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы. На данный момент племянника Назарбаева уже осудили за хищения и отправили отбывать 6 лет в колонии общего режима.



А затем новая власть во главе с Токаевым пошла с козырей и провела тот самый конституционный референдум, на который вынесли один вопрос - согласиться или нет сразу с 22 поправками в Конституцию.



Говоря простым языком, окружение Назарбаева хотело гарантировать его пожизненный статус с помощью поправок в Конституцию и конституционного закона. А Токаев и компания "пошли с козырной карты", потому что референдум имеет наивысшую форму легитимности в модели представительской демократии, потому что "власть исходит от народа".



Говоря о подноготной этих процессов, в Казахстане объясняют, что племянники и прочие родственники Назарбаева после его отхода от активной политики пытались действовать "не по чину".



При этом официально никто не доказал, будто окружение Назарбаева стояло за попыткой цветной революции в исполнении мамбетов, но факт есть факт: после ввода контингента ОДКБ и усмирения участников беспорядков Токаев и компания начали наступление на позиции назарбаевцев. Поэтому более верно сказать так: неважно, кто организовал уличные протесты, важно, что Токаев использовал их как повод, чтобы начать демонтаж основ системы влияния елбасы.



Зачем новой власти был нужен демонтаж старой модели "Сохранение влияния Назарбаева после ухода Назарбаева"? Из-под клана Назарбаева выбили юридическую основу, чтобы экс-президент в случае чего не мог прикрывать и покрывать своих родственников и прочих "нужных людей".



Если бы за Назарбаевым сохранили полномочия, прописанные в законе про елбасы, он мог бы принимать решения, которые отменяли бы решения Токаева. Тем более что, несмотря на отход от власти, клан Назарбаева сохранил контроль за серьезными ресурсами. А теперь ООО "Племянники" (Кайрат Сатыбалдыулы, Ербол Назарбаев, Самат Абиш) и старшую дочь Даригу Назарбаеву вытесняют из государственной службы и из самых доходных сфер бизнеса.



Курс на Стамбул. И на Лондон?

Как о факте можно говорить о том, что, после того как отодвинули Назарбаева, между Казахстаном и Турцией усилилась интеграция по пантюркистской линии. Поэтому можно точно утверждать, что одним из бенефициаров вытеснения Назарбаева стала Турция. Усиление линии Казахстана на пантюркистскую интеграцию после описанных выше событий видно невооруженным взглядом.



В марте 2022 года Астана и Анкара провели в Нур-Султане масштабный казахстанско-турецкий бизнес-форум, который почтил присутствием вице-президент Турции Фуат Октай, посетивший Казахстан с рабочим визитом. По итогам форума деловые круги Казахстана и Турции заключили 10 коммерческих документов.



В мае сам Токаев совершил государственный визит в Турцию. В ходе визита Токаев вместе с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом сделали заявление о "расширенном стратегическом партнерстве". А также подписали более 10 соглашений, меморандумов и протоколов по широкому спектру направлений - от СМИ и архивов до упрощенных процедур на таможне, от международных комбинированных перевозок грузов до вопросов лесного хозяйства. В их числе - соглашения об организации обмена таможенной информацией и упрощении таможенных процедур, о сотрудничестве в сфере IT и т. д.



Во время государственного визита Эрдогана в Казахстан в октябре месяце стороны провели заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Причем, выступая на заседании совета, президент Токаев пообещал удвоить товарооборот между странами и взять планку в $ 10 млрд.



Еще одним проявлением интеграции стало общее видение Казахстана и Турции в плане дальнейшего развития Транскаспийского международного транспортного коридора, о чем сообщил Токаев.



Также Турция и Казахстан подписали 2 двусторонних соглашения (здравоохранение; ветеринария и безопасность пищевой продукции) и 4 меморандума (музейное дело, охрана и реставрация памятников; техническое регулирование, стандартизация и метрология; социальная политика).



Официальные данные свидетельствуют, что Казахстан - главный внешнеторговый партнер Турции в Центральной Азии. За январь - август товарооборот между двумя странами вырос на 64,8% по отношению к аналогичному периоду 2021 года, составив $ 4,1 млрд.



А за период январь - ноябрь 2022 года товарооборот между Казахстаном и Турцией составил $ 4,7 млрд. Причем именно Турция является рынком сбыта для Казахстана, который экспортировал продукции и услуг на $ 3,2 млрд, а импортировал на $ 1,4 млрд.



Есть еще один важнейший аспект происходящего. При Назарбаеве в Казахстане серьезно укрепились англичане, которые имеют долю в национальной авиакомпании и других доходных сферах бизнеса. А после несостоявшейся "революции мамбетов" и вытеснения клана Назарбаева усилилась интеграция по пантюркистской линии. При этом Турция - это важный контрагент Великобритании в Средней Азии. Просто смена действующих лиц?



Наконец, вся эта история в очередной раз показала, что подобные искусственные конструкции с "лидерами нации" не приживаются в модели представительской демократии. Проще говоря, хочешь влиять на политику - выигрывай выборы и влияй. Неестественно выглядит модель, когда выборы выигрывает партия X, а последнее слово по важным вопросам политики и экономики остается за "первым президентом" или тем более его близкими родственниками, которых вообще никто никуда не выбирал.



В таком случае надо было объявлять переход к монархии и провозглашать Назарбаева монархом. Как в случае с той же Великобританией, где "королева царствует, но не правит", а на самом деле правит Тайный совет, состоящий из представителей аристократии, а на манеже зрителей развлекают парламент, правительство и прочие предметы антуража.



Семен Городецкий

22 января 2023 Источник - eadaily.com

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