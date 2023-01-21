Период независимых стран завершен, а постсоветского пространства еще нет, - О.Айрапетов

12:27 23.01.2023 Период независимых стран завершен, а постсоветского пространства еще нет: интервью



Нынешняя политическая ситуация на постсоветском пространстве обусловлена бездарной и предательской политикой тех, кого принято называть "российской элитой". Именно ее действия, а точнее бездействие в течение 30 лет привели к конфликту на Украине и отдалению большинства бывших советских республик от России. Об этом говорит российский историк Олег Айрапетов в интервью EADaily.



- Олег Рудольфович, насколько сегодня корректно говорить о некоем "коллективном Западе", когда мы видим со всей очевидностью, что политика США и Великобритании идет вразрез с политикой стран европейского континента.



- Американская политика, к которой тесно смыкается политика Великобритании, идет вразрез не с политикой стран Европы, тут мы можем видеть различие лишь в нюансах, а с европейскими интересами. Потому что европейским интересам никоим образом, например, не соответствует возникновение в Европе очага настоящей войны. Пусть даже в восточной ее части. С перспективами, а это сейчас очевидно, расширения географии этого военного конфликта, что может привести к непредсказуемым последствиям не только для нынешних его участников - Москвы или Киева, но и для всей Европы.



Такая перспектива действительно идет вразрез с интересами… Да и такой очаг войны. Но его все же создали. А ведь были все возможности избежать кризиса. Но как их использовали - недавно рассказала фрау Меркель. А ведь никому проблемы, связанные с войной, не нужны. Да и экономические санкции против России наносят ущерб не только России.



Но не хотеть чего-то - это одно, а отстаивать свое нежелание - нечто совсем другое. Европейская политика демонстрирует высокий уровень зависимости от США. При этом мы наблюдаем, и давно наблюдаем, попытки европейцев заявить о своем несогласии с этой политикой Вашингтона. И Рим, и Париж, и Берлин заявляют, с одной стороны, что эта политика их не устраивает, но с другой стороны, по всем важным для США вопросам, в том числе по поддержке позиции Вашингтона, они всегда на стороне США. Исключения носят одиночный характер - как, например, отзыв социалистическим правительством Испании своих контингентов из Ирака и Афганистана. Хотя не стоит преувеличивать масштаб этого решения - речь шла о нескольких сотнях человек.



Надо понимать, что если такие страны, как Италия, Франция и Германия, не являются полностью независимыми, то, что уж говорить о какой-то Польше, Латвии, Литве или тем более Армении.



Надо понимать, что период независимых стран давно уже подошел к концу. Мы живем в другое время. Это тоже часть процесса глобализации. Но некоторые люди не в состоянии понять очевидное без официального о том сообщения. Это как в анекдоте про президента Гинденбурга и Гитлера. Когда Гитлер вышел из кабинета Гинденбурга и его спросили, как себя чувствует герр рейхспрезидент. А тот говорит: "Генерал-фельдмаршал умер". Как умер? Он же совсем недавно был жив. А Гитлер отвечает: "Он умер, просто ему никто об этом не доложил. Он еще этого не знает".



Мы все уже вступили в новую эпоху. Совсем давно уже, даже давным-давно вступили в это вот г..но. Все вместе, следует помнить. Мнением отдельных стран и уж тем более групп населения никто не интересуется. Пожалуйста, к примеру - бывший норвежский премьер Йенс Столтенберг, ныне генеральный секретарь НАТО - он делает заявления настолько жесткие, что они с курсом отдельных и не последних, заметьте, европейских стран попросту не совпадают. А он ведь формально - руководитель НАТО, где вроде бы все решения должны приниматься консенсусом. Но ведь смешно думать, что позиция Дании или Люксембурга или той же Норвегии будет учитываться, когда в НАТО будут приниматься важные решения. Если даже мнение Франции и Германии игнорируется. Впрочем, сдается, никто уже об этом не думает. В том числе и потому, что все знают заранее - и Дания, и Люксембург, да и все они вместе проголосуют так, как будет нужно. И надо понимать - кому нужно.



Вот, например, в Москве раньше явно были склонны надеяться на возможность двустороннего партнерства со странами ЕС. Были ведь определенные расчеты на то, что, если мы будем развивать двусторонние отношения с Италией, с Венгрией, с Болгарией, то это даст определенный политический эффект в рамках западных политических структур. Ну, будем через Болгарию проводить газопровод, будем создавать крупный хаб в Греции. И т.д. Это же независимые страны. Это им выгодно. И они будут вести себя как наши партнеры, что даст определенный эффект внутри того же НАТО. Это, конечно, были очень наивные расчеты. Потому что пришел дядя, погрозил пальцем, приказал, и все партнерство закончилось. Потому что ни Болгария, ни Греция, ни Венгрия не являются независимыми странами. Их правительства делают то, что им приказано. Это невыгодно их странам, но политики находятся под контролем.



- Но орбановская Венгрия довольно успешно сопротивляется подобным попыткам полной вассализации…



- Да, они сопротивляются. Но главное в такого рода вопросах - не процесс, а результат. Вот, возьмем главное государство Евросоюза, а это Германия, государство - донор Евросоюза. Но даже Германия, которая очень заинтересована в экономическом сотрудничестве с Россией, с одной стороны сопротивляется внешнему диктату, а с другой - подчиняется ему! Она предоставляет оружие Киеву, она предоставляет базы для тренировки бойцов ВСУ, а одновременно с этим есть политики, которые пытаются сопротивляться. Но результат - мейнстрим - остается неизменным.



Повторяю, политика США и Великобритании идет вразрез с европейскими интересами, но европейцы не в состоянии эти свои интересы самостоятельно защищать. Рассчитывать на что-либо другое бессмысленно.



- Существует ли единая и скоординированная политика США и Великобритании на постсоветском пространстве?



Безусловно. Лондон где-то с 50-х годов прошлого века постоянно и последовательно идет за США. А может быть и впереди США по ряду вопросов. В Англии наиболее последовательно проводят политику американских интересов, может быть, более умно и последовательно, чем это делают сами США.



- Первый президент Армении Левон Тер-Петросян как-то неожиданно признал, что единственная цель США на постсоветском пространстве состоит в том, чтобы нанести ущерб России. То есть никакой пользы политика Вашингтона постсоветским республикам не приносит?



- Пользу, конечно-же, приносит! Вот, к примеру - Армения. Она большую пользу уже получила. Раньше у нее был президент, который не умел кататься на велосипеде, а сейчас есть премьер-министр, который может. Гигантская разница! Огромная польза! Раньше президент Армении гордился тем, что он мастер проведения футбольной дипломатии. Целый футбольный матч организовал между Турцией и Арменией в Ереване. Помните, сколько внимания уделялось этому чуду? Даже ввели такое понятие - "футбольная дипломатия". Кто сейчас помнит об этих чудесах? Об этой дипломатии? А какие волшебные она преобразования творила! Был Серж Азатович специалистом по шахматам, а стал специалистом по футболу. А теперь вот Никол Воваевич - специалист по велосипедам. Правда, не знаю, по-моему, он уже перестал на нем ездить…



- Сейчас все чаще на бронированных машинах люкс-класса.



- Ну да, это все быстро сменяется. Демагоги обычно быстро пересаживаются. Но начинают они все же с такого рода поездок. Борис Николаевич тоже по Москве один раз на троллейбусе проехался, а потом уже только на бронированных машинах. Зеленский тоже так начинал. В рекламных роликах на велосипеде, а потом тоже пересел в бронированный лимузин. Прием работает эффективно. Как это у Виктора Пелевина - "пипл хавает".



- В связи с такой унификацией целей и задач англосаксов можем ли мы ожидать что процессы в Закавказье и Средней Азии придут к тому же, к чему пришла Украина - к войне?



- Война в Закавказье уже состоялась. В этой войне Армения потерпела поражение. Не только от Азербайджана, а от большой коалиции - Азербайджан, Турция и Израиль.



- Пакистан тоже активничал…



- Да. В общем-то все это - очень важные партнеры Вашингтона. Ну и опять-таки давайте посмотрим, ведь Никол Воваевич не просто пересел в бронированный лимузин. Армения при нем, еще до войны 2020-го года, очень быстро начала перестраиваться в то, что называется "полицайштаат". Наибольшие вклады были сделаны именно в развитие полиции, а не армии. Полиция в Армении получала самое современное вооружение, спецсредства. В нее вложили и вкладывают большие деньги. То есть, под разговоры о демократии, при финансировании США идет формирование диктатуры по ближневосточному образцу, где единственной реально работающей структурой является, как в арабских государствах политическая полиция - какой-нибудь мухабарат.



Главная задача таких структур - обеспечение правящего режима. В том числе путем выявления, вытеснения, а потом, возможно, и уничтожения противников этого режима. Я думаю, что Никол Воваевич к этому и готовится, к превращению Армении в протекторат Турции. Ясно, что многие будут этим недовольны.



Более того, как мне представляется, уже сейчас многие недовольны замечательными достижениями этого велосипедиста. Вот он и готовится. С некоторыми людьми будут расправляться физически. Это характерно для тех, кто на постсоветском пространстве называет себя демократами. Мы видим везде практически одно и то же: они говорят о мире, поддерживают демократию и прогресс, а когда приходят к власти, устанавливают диктатуры и пользуются полной поддержкой американцев. Потому что эти диктатуры работают не в пользу своих народов, а в пользу совершенно других сил.



- Такая глобальная политическая коррупция…



- Да, да, да. Работа с элитами, и работа с общественным мнением. Весьма успешная. Но! Необходимо признать, что все эти успехи были бы невозможными (или не такими масштабными), если бы не так топорно действовали российские организации.



Ведь невозможно не заметить - российские структуры последовательно потерпели поражение повсюду. Даже там, где это считалось невозможным. В принципе. Но они смогли.



Вот, например, Украина, где в начале 1990-х три четверти населения было русскоязычным. Они не хотели воевать с Россией, это знали все. Только часть населения Украины была настроена ультранационалистически. Но все изменилось. А по-другому и быть не могло.



Если с одной стороны ведется последовательная работа в области образования, культуры, а с другой сидят люди, которые вообще не понимают, что это имеет значение, и сводят культурную работу к организации массовых попоек, то каким может быть результат? Но это общая закономерность. А есть и нюансы. Тоже очевидные. Потому что иногда большое значение приобретают, как это принято говорить в спорте, образцово-показательные выступления. Вот, кстати, если взять, например, Армению.



Не секрет, что Россия из всех постсоветских республик удержала под контролем, более или менее, только две - Армению и Белоруссию. И, разумеется, для США важно, чтобы именно в этих республиках Россия потерпела поражение. Потому что это будет образцово-показательный пример. Это будет символ. Причем не только для Армении, но и для всех остальных. Вот, мол, смотрите, вы работаете с русскими, и вот чем это заканчивается. Катастрофой, если не выберете своего собственного велосипедиста. Страшной диктатурой а ля Лукашенко (из него сделали уже просто инфернальный символ). Можно подумать, что на Украине нет диктатуры.



По этой логике, Армения должна была быть наказана, чтобы показать: вот, есть народ, который 300 лет ориентировался на Россию, а теперь его нет. Это была историческая ошибка и этот народ поплатился за это. Это уже произошло в случае с Украиной.



И произошло это не только потому, что хорошо и последовательно работало американское посольство в Киеве и соответствующие европейские и американо-канадские структуры. Если бы было все так просто… Это произошло в том числе потому, что в России, в Москве те люди, которые должны были заниматься борьбой за влияние России в отдельной стране, эти люди попросту не понимают, что из себя представляет эта борьба, как она ведется в современном мире. Ужасно, что за 30 лет ничего не изменилось. Эти микроцефалы не понимают саму природу борьбы за симпатии общества, они игнорируют динамику развития общественного мнения. Они - как Бурбоны после Реставрации - ничему не научились и ничего не забыли.



Вот, к примеру, та же Украина. Ну очевидно же - не вышли люди встречать российские войска с образом Николая II, если образно говорить. Да, бабушка вышла с красным флагом. А прокурорша, которая гладила бронзовый бюст Николая, выступила против СВО. Именно те, на кого ставили, оказались предателями этого же курса. И выходит, что идеология, которую поддерживал Кремль, в том числе и на Украине, оказалась абсолютным пшиком.



Ну как объяснить необходимость проведения социологических опросов, учета культурных и исторических особенностей, как довести до человека понимание термина субэтнос, если он укрылся за инструкцией по оформлению документа и ничего другого и знать в принципе не хочет? И это еще в лучшем случае.



Ну как объяснить, что общеимперской идентичности не существует даже в России, и уж точно ее нет на Украине. Там существовала общесоветская идентичность. А ее с одной стороны громил официальный Киев, а с другой - громила официальная Москва. Поэтому Москва не просто ничего не делала для укрепления связей хотя бы с восточной Украины с Россией, она эти связи уничтожала. Вот не знаю, по недомыслию или в результате вредительского умысла.



В сухом остатке очевидно: ни в одной из постсоветских республик Москва не смогла сформировать более или менее серьезного пророссийского движения.



- А может такая задача и вовсе не ставилась?



- Ну если не было такой задачи - это тоже очень о многом говорит.



- "Пророссийским движениям" надо было много платить. Может причина была в деньгах?



- Небесплатно отряд поскакал на врага? Признаться, я не верю в любовь за деньги. Ну, во-всяком случае, в прочность такой любви.



Если серьезно - думаю, что ни одно серьезное движение не формируется просто за счет денег. Хотя денег-то как раз платили достаточно. Хотя при этом, чего скрывать - немало и воровали. Как это было у старого Райкина: "Два пишем, семь на ум пошло." Вот как раз на этом поле выросли удивительные специалисты. Коня на скаку не остановят, но на скаку подковы срежут - это точно.



Эти специалисты убедительно доказали на практике - дело не в количестве денег, а в том, рационально они используются или нет.



Давайте посмотрим на Украину. Вряд ли я выдам большой секрет, если скажу, что основная ставка России во время Януковича делалась на Партию регионов. Это ведь не составляет государственной тайны. Основная электоральная база ПР была как раз на Левобережной Украине. Но вот наступил кризис 2013-2014 годов, и что стало с этой партией? Когда началась "Русская весна" в Крыму и на Донбассе - то ее ведь возглавили не те, кто получал деньги. Те, кто получал деньги или исчезли, или ходят сейчас в украинских патриотах. Вот такая она - любовь с интересом.



А ведь есть и другой пример, пример силы слова и веры: "Серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи." (Деян. 3:6) Но этот пример, конечно, не современный. Ему соответствовать нужно. Нельзя обращаться к высоким принципам и в то же время шаловливыми ручонками шарить по карманам. На моральную позицию нужно иметь моральное право. Но все же, в любом случае - не все решается деньгами.



В ту же самую Украину денег влили столько, что американцам даже во сне не снилось. А результат какой? Мягко говоря, контрпродуктивный. Деньги - это важно, но пора бы понять, что это всего лишь всеобщий эквивалент, а не универсальный движитель. Те, кто просто продаются - просто и покупаются. Причем в массе своей таким людишкам и платить то не нужно - достаточно намекнуть на возможность изъятия условно законно нажитого.



А вера в универсальность решения проблем путем закидывания их деньгами… Она, конечно, популярна, но все же малоэффективна на практике. Мы же помним, когда начался этот кризис в 2013 году, президент Путин собрал совещание руководителей фракций Государственной Думы, и все как один - Зюганов, Жириновский - все заявили: надо было денег больше дать. Сразу после этого было принято решение о выделении Украине $ 15 млрд, $ 3 млрд из которых выдали незамедлительно. Ну вот, дали денег, очень много. И что с того? Как в анекдоте про Крещатик. "Дывысь Мыкола, яка письменна людына. Скильки мов размовляэ. А допомогло йому это?"



- Вы сказали, что война в Закавказье уже случилась. Однако усиление позиций англосаксов и Израиля в регионе ведет к нервозности в Иране. Возможно ли, на Ваш взгляд, новое военное столкновение в том же Зангезуре или Карабахе, но уже с участием КСИР?



- Я очень сомневаюсь. А зачем это Ирану? Тегеран просто демонстрирует, что с ним тоже нужно считаться. Это естественно. Иранцам не нравится слишком большое усиление Израиля, Турции и так далее. У Ирана свои региональные интересы. Он хочет, чтобы эти интересы учитывались. Но так далеко, чтобы до войны дойти, я очень сомневаюсь в этом.



- То есть Иран не будет воевать с Турцией ради сохранения территориальной целостности Армении?



- Конечно, не будет! Армянская политическая элита уже давно и весьма успешно демонстрирует полную бессмыслицу и несостоятельность. Какое-то фатальное непонимание тех задач, которые стоят перед республикой. На мой взгляд, она демонстрирует свою полную местечковость. И это при наличии колоссальной армянской общины, интеллектуалов практически по всему миру, которые могли бы сотрудничать. Но это ереванских политиков не интересует. Ни футбольных дипломатов, ни велосипедистов.



Политическое поле Армении очень сильно деградировало со времен Сержа Саргсяна, это абсолютно очевидно. Сдается, местных политиков действительно ничего не интересует, кроме финансов. А Никол Пашинян - это политический нарцисс, мелочный человечек, который явно хочет войти в историю. Хотя, между прочим, в историю он уже вошел. Теперь его задача, на мой взгляд, другая - как безболезненно выйти из того, во что он вляпался.



- Ну а что с Арменией будет в среднесрочной перспективе?



- Она погибнет. При правлении Пашиняна она просто обречена. Он, строго говоря, этой перспективы своего правления и не скрывает.



- Вы хотите сказать, что протекторат Турции не приведет армян к позитивным последствиям?



- Я думаю, при нынешних реалиях это может быть и протекторат Азербайджана. О таком партнере, как Никол Воваевич противники Армении могли только мечтать. Это ведь какой-то там Бисмарк говорил - "Я не котенок, который мурчит, когда его гладят". Разве это пример для подражания для таких масштабных личностей, как Никол Воваевич? Для него жизненно важно, чтобы его погладили. И желательно при этом - публично. Чтобы приехал представитель США и заявил, что, вот, мол, мы приветствуем демократию в Армении во главе с Николом Пашиняном. Ради этого он готов что угодно сделать. Как говорится, для милого дружка - хоть сережка из ушка.



Несчастная Армения. Местные идиоты кричат: "Мы пережили все империи!" Задумайтесь - если взять в качестве примера последние 100−150 лет - то Арменией называлась огромная территория, населенная массой людей. Армяне фактически составляли от одной четверти до одной трети населения Османской Империи. А в результате правления интриганов и недоумков от Армении остался маленький кусочек. И он сейчас тоже сокращается.



Неумение армянской политической элиты вовремя принимать решения, особенно в сложном положении, постоянно приводит к катастрофам. Они следует одна за другой. И каждый раз эти катастрофы связаны с надеждой на то, что Запад придет и поможет. А идиоты потом кричат: "Мы пережили еще одну империю!"



В 2005-2006 годах я частенько приезжал в Армению, и некоторым товарищам неоднократно говорил, что в каждой постсоветской республике принято в противовес героям советского периода ставить новых героев-националистов, которые боролись с советской властью. Как правило, эти люди были подручными Гитлера. В России тоже старались тогда играть с Власовым и прочей швалью. Но речь сейчас не о России. Россия, как оказалось, смогла пережить это, а вот Армения - нет.



Так вот - я говорил армянским коллегам, что культ Гарегина Нжде, который начал внедряться, кстати, при Серже Саргсяне, доведет их, как говорится, до цугундера. Задумайтесь - ну просто по формальной логике, это ведь весьма сомнительный пример для подражания. Нжде - это тот человек, который последовательно проиграл все войны, в которых он участвовал, и в конце концов закончил жизнь в тюрьме у своих врагов. Если армянские власти ставят Нжде в качестве примера, которому они призывают следовать, то невольно возникает вопрос - чего они добиваются? Может, Пашинян и Саргсян хотят завершить жизнь в тюрьме в Азербайджане или Турции?



- Это, кстати говоря, в нынешних реалиях не такой уж и невероятный сценарий…



Сценарий волне вероятный. Никол Воваевич - он вообще большой оригинал, как политик. Плюнь в глаза - скажет, Божья роса. Его заявления - это просто какое-то Зазеркалье.



Пусть убивают моих пограничников - а я не обращаю на это внимания. Скажите, что вам нужно уступить - и я уступлю. И далее в этом роде. "Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью…" Или болью… Но похоже, он не страдает от всякого рода комплексов, а получает от них удовольствие. Какой-то садомазохизм от политики.



Да где же еще можно увидеть таких лидеров? В какой стране? И вот за "это создание" народ проголосовал аж целых два раза. И результатом его правления будет полная потеря независимости Армении. Вопрос только в том, кто будет получателем этой независимости. Кто возьмет управление руинами, которые останутся после правления (давайте вещи своими именами называть) не только Пашиняна, а Пашиняна и Саргсяна. Они ведь на деле не противопоставлены друг другу, а неразрывно связаны. Борьба нанайских мальчиков на политической арене в Ереване закончилась тем, чем она обычно заканчивается.



- Как будут развиваться события в Средней Азии, учитывая, что англосаксы и там весьма активно работают?



- Надо понимать, что сейчас мы накануне полного обновления, если угодно - нового смыслового этапа в развитии постсоветского пространства. Мы живем во времена, когда сам этот термин "постсоветское пространство" начинает терять всяческое наполнение.



Завершается неизбежный процесс смены поколений. Люди, которые жили в СССР, ходили в советские школы, которые получили соответствующее воспитание, которые привыкли еще смотреть на "ту страну" как на нечто единое, уходят. Из жизни, из политики, они просто становятся старыми. Их время исчерпывается.



На политическую арену во всех республиках уже вышло новое поколение, для которого что Советский Союз, что Российская Империя - это уже не реальность их жизни, это прошлое, это история. В республиках сформировались новые идентичности: национальные, культурные, политические. И борьба идет уже в рамках этих идентичностей, а не в рамках советского наследия. А это делает понятие "постсоветское пространство" политически бессодержательным.



Тот период, когда можно было апеллировать к единству, был бездарно упущен Москвой. Причины были разные, но разве это важно сейчас при таком результате?



Ну вот, например - та же Украина и та же Белоруссия, кстати. Объективно говоря, если Киев стремится попасть в Европу, и Москва стремится попасть в Европу, то что Москва, собственно говоря, может предложить Киеву? Особые льготы по пути в ЕС? Так их не в Москве выдают. Почему между Киевом и Москвой в процессе их политической европеизации должны были быть особенные отношения? Да и что из себя такие отношения представляли при Кучме и Кравчуке? Диалог элит за счет украденного при транзите газа? Та же любовь за деньги с тем же результатом. Впрочем, подобные вопросы уже в прошлом. Сейчас все это вообще бессмысленно. Ясно, что будущие политики Украины будут политиками, которые прошли через войну. А это будут новые, совсем иные реалии.



Кстати, прошедший кризис в Казахстане показал, что там тоже сформировался совершенно другой политический класс. Ну, и если диктатура Назарбаева, а это была диктатура, играла в баланс, то этот баланс она явно выравнивала не по московскому времени. Ведь, например, в ООН по всем важным вопросам Казахстан голосовал против России. Кризис показал, что внутри казахского общества сформировались собственные и абсолютно казахоцентричные политические идеи. Это значит, что с ними придется работать. Если хватит мозгов. В чем я лично сомневаюсь.



Пока Россия разговаривает о том, что нужно платить деньги за любовь, уже в самой России давным-давно работают фонды не только проамериканские, но и проказахские, проазербайджанские. Хорошо только одно - эта любовь за деньги не даст ничего, кроме того, что дает любовь за деньги.



Понятно, что в Средней Азии активно работает Анкара. Понятно, что Турция старается реализовать в Средней Азии свою собственную версию единства, построить свой собственный общетюркский мир. Это логично. Но я очень сомневаюсь, что туркам это удастся. В культурном отношении, конечно, работа идет большая. И довольно продуктивная. Но у турок в настоящее время для роли ведущего в таком огромном регионе вряд ли не хватит сил, в том числе материальных. Экономика Турции не потянет роль лидера для Средней Азии.



- Да, но в случае пантюркизма есть одна особенность, местные элиты зачастую сами готовы вкладываться, не ожидая турецкого вклада.



- Местные элиты привыкли получать и быть очень требовательными. Это уже общие рассуждения. Тем не менее, культурная политика - это очень важно. Недооценка ее будет очень дорого стоить.



- То есть, если резюмировать, дистанция между бывшими постсоветскими республиками и Россией будет нарастать, что повлечет рост напряженности по всеми периметру наших границ?



- Конечно. Под разговор о дружбе между руководителями стран, личном доверии и прочее.



- Российские общество монолитно в эту решающую годину? Много говорится о том, что у нас нет идеологии.



- Идеология у нас была. Это была антисоветская идеология. Идеология накопления. Идеология хищничества. Чубайсизм-гайдаризм. "После нас - хоть потоп!". На практике получалось, как у одного из героев Мамина-Сибиряка: "Есть золото - есть человек, нет золота - и человека нет."



С этой идеологией всякого рода фигуристые девицы, ставшие чиновницами, недавно объясняли людЯм, что если нет денег - ешьте макарошки, потому как они дешевые, а государство не просило ваших родителей вас рожать.



А всякого рода деятели от придворной культуры 20 лет, и даже больше, вдалбливали, что все те, кто воюет за страну - полные кретины, а настоящие герои - это те, кто думает про себя, про свою семью и так далее. Снимали фильмы про Великую Отечественную войну, фактически под лозунгом "Германская армия - твой защитник и друг!", пускали на Первый канал "исторический" сериал, фактически натравливающий один народ России на другой, вытравливали само название "Великая Отечественная война" и заменяли его "Второй мировой войной"…



Ну вот, а потом наступает, что называется, момент истины, и что вы после всего этого хотите получить? Чтобы все само собой произошло, как в 1941 году, когда люди ломились в военкоматы добровольцами? Тогда ломились в военкоматы, а сейчас ломятся за границу. Причем именно "элитка", социально близкие, выгодополучатели той самой политики. А воевать будут те, кого государство не просило рожать?



Вот и выходит - "культур-мультур" чиновников не интересовала. Они искали "политический выхлоп" для себя, в текущий момент, чтобы использовать его для своей отчетности, а долгосрочные результаты, достигаемые в период 10−15 лет их не интересовали. И вроде бы зла они не хотели, но и о деле, как таковом, не думали. Как тут не вспомнить слова апостола Якова: "Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих". Вот в результате и выходит - как вышло.



- А общество может в подобной ситуации самоорганизоваться?



- Знаете, доктору Геббельсу приписывают такую фразу: "Не надо недооценивать широкие народные массы, они гораздо более примитивны, чем это принято думать".



И именно поэтому столь велика ответственность тех, кто облечен властью и полномочиями. Если это действительно нужно - то рецепт известен: нужна идея, которая предполагает постановку цели, нужны средства, в том числе не только материальные, то есть нужны адекватные кадры, нужна последовательная работа. И будет результат. В том числе и "самоорганизованное" общество. Источник - eadaily.com

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