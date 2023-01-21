Минкульт Кыргызстана обратился в суд с иском о закрытии радио "Азаттык"

12:34 23.01.2023

Служба новостей Центральной Азии



Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана обратилось в Ленинский районный суд с иском о прекращении деятельности учреждения "Азаттык Медиа" как средства массовой информации.



Об этом говорится в уведомлении, отправленном ведомством. Дата обращения в суд не указана, передает Служба новостей Центральной Азии.



В иске Минкульт указывает, что видеоматериал о конфликте на кыргызско-таджикской границе не удален и распространяется в социальных сетях. Действия "Азаттык Медиа", по мнению истцов, противоречат требованиям Закона "О средствах массовой информации". В соответствии со статьей 23 не допускается пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям.



Президент Радио Свобода назвал блокировку счета "Азаттык Медиа" "эскалацией со стороны властей Кыргызстана"

Министерство культуры 26 октября 2022 года приняло решение заблокировать сайты "Азаттыка". 31 октября без уведомления и предупреждения был заблокирован счет учреждения в "Демирбанке". Перед этим, 23 октября, "Биринчи радио" прекратило выпуск в эфир передач "Азаттыка", аргументировав это решение техническими причинами. 13 ноября выпускать радиопередачи "Азаттыка" в эфир прекратил НТС.



26 декабря стало известно, что ограничения на территории Кыргызстана продлены. В ведомстве пояснили, что эта мера будет действовать до тех пор, пока материал, из-за которого принято решение о блокировке, не будет удален.



С первого дня блокировки обоих своих сайтов "Азаттык" заявил о несогласии с принятым решением, пытаясь доказать, что оно незаконно. Ранее учреждение направило в министерство административную жалобу с просьбой отменить принятое решение, которое "незаконно и нарушает гарантированные Конституцией гарантии свободы слова". Но в ведомстве отказали в ее удовлетворении.



Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай отмечал, что "Азаттык" является надежным источником информации и что должны быть обеспечены условия для его беспрепятственной работы. Он заявил, что "Азаттык Медиа" продолжит оспаривать решение министерства.



Адвокаты "Азаттыка" обратились в Первомайский районный суд города Бишкека, чтобы оспорить решение Минкультуры. Первое разбирательство по этому делу назначено на 26 января 2023 года.