FT: многополярный мир ставит под угрозу непомерное преимущество доллара

12:35 23.01.2023

Financial Times

Великобритания



Конфликт крупных держав ставит под угрозу непомерное преимущество доллара

FT: многополярный мир ставит под угрозу непомерное преимущество доллара



Формирующийся многополярный мир разрушает существующую международную валютную систему, пишет аналитик Credit Suisse Золтан Пожар в статье для FT. Появление цифровых валют центробанков подстегивает и без того ускоряющуюся дедолларизацию.



Золтан Пожар (Zoltan Pozsar)



С момента окончания холодной войны в мире воцарилась однополярная система: Соединенные Штаты были бесспорным гегемоном, глобализация стала основой экономического порядка, а доллар превратился в приоритетную валюту. Но сегодня геополитические реалии снова оборачиваются целым рядом грозных вызовов для существующего мирового порядка. А это значит, что инвесторам необходимо учитывать новые риски.



Китай активно пишет новый свод правил, пытаясь воспроизвести "Большую игру": он закладывает основы нового типа глобализации посредством таких институтов, как инициатива "Один пояс, один путь", группа развивающихся экономик БРИКС+, а также Шанхайская организация сотрудничества, которая представляет собой альянс восьми стран, призванный обеспечивать коллективную безопасность.



Находясь еще в условиях ковидных локдаунов, Пекин сумел наладить особые отношения с Москвой и Тегераном. Крепкие связи с Россией – при невольном содействии глобального потепления – помогают Китаю расширять его инициативу "Один пояс, один путь" посредством новых судоходных маршрутов, пролегающих через Арктику. А в конце прошлого года мы стали свидетелями первого в истории саммита Китая и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, то есть углубления связей Пекина с ОПЕК+. Все это в конечном счете может привести к формированию модели "один мир, две системы".



Если мы движемся от однополярного к многополярному миру и если "Большая двадцатка" распадется на несколько лагерей – "Большая семерка" плюс Австралия, страны БРИКС+ и страны, не присоединившиеся к каким-либо блокам, – эти расколы неизбежно будут оказывать мощное влияние на международную валютную систему. И эти риски усугубляются растущим макроэкономическим дисбалансом в Соединенных Штатах.



Основанный на долларе денежный порядок уже сталкивается с целым рядом вызовов, однако среди них следует выделить расширение усилий по дедолларизации и цифровые валюты центробанков.



Дедолларизация давно уже перестала быть чем-то новым. Этот процесс начался с запуска количественного смягчения после финансового кризиса, поскольку странам с профицитом счета текущих операций не нравилась идея отрицательной реальной доходности их сбережений. Но в последнее время темпы дедолларизации, похоже, ускорились.



На протяжении всего прошлого года Китай и Индия расплачивались за российские товары юанями, рупиями и дирхамами ОАЭ. Индия запустила механизм расчетов в рупиях для своих международных транзакций, а Китай попросил государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в полном объеме использовать Шанхайскую биржу нефти и природного газа для расчетов по сделкам с энергоресурсами в юанях в течение следующих трех-пяти лет. С учетом расширения группы БРИКС за пределы Бразилии, России, Индии и Китая дедолларизация торговых потоков может ускориться.



Цифровые валюты центробанков могут подстегнуть этот переход. Китай меняет стратегию интернационализации юаня. Учитывая, что финансовые санкции осуществляются через балансовые таблицы западных банков и что эти институты составляют основу системы банков-корреспондентов, которая подкрепляет доллар, использование этой же системы для интернационализации юаня может нести в себе множество рисков. И, чтобы обойти это препятствие, необходима новая система.



В настоящее время цифровые валюты центробанков распространяются по всему миру и в первую очередь на глобальном Востоке и Юге, подобно быстрорастущему лианообразному растению кудзу: по данным МВФ, более половины центробанков мира либо изучают возможность, либо уже разрабатывают цифровые валюты. Со временем эти валюты будут становиться все более взаимосвязанными. Центробанки, связанные друг с другом посредством цифровых валют, в сущности, воссоздадут сеть банков-корреспондентов, на которой основана долларовая система – просто вместо банков-корреспондентов представьте себе корреспондентские центробанки. Развивающаяся, основанная на цифровых валютах сеть – подкрепляемая двусторонними соглашениями о валютных свопах – может позволить центробанкам глобального Востока и Юга выступать валютными дилерами, то есть посредниками для обеспечения валютных потоков между региональными банковскими системами – и все это без привязки к доллару и западной банковской системе.



Изменения уже начались. Профициты счетов текущих операций Китая, России и Саудовской Аравии достигли рекордного уровня. Но теперь эти излишки не переводятся в традиционные резервные активы, такие как казначейские ценные бумаги, которые при нынешнем уровне инфляции предлагают лишь отрицательную реальную доходность. Вместо этого мы наблюдаем рост спроса на золото (главным образом со стороны Китая), сырьевые товары (обратите внимание на планы Саудовской Аравии инвестировать в добычу полезных ископаемых), а также геополитические инвестиции, такие как финансирование инициативы "Один пояс, один путь" и оказание помощи союзникам и соседям, оказавшимся в трудном положении, таким как Турция, Египет или Пакистан. Оставшиеся излишки все чаще хранятся на банковских депозитах в ликвидной форме, чтобы в условиях меняющегося мира ими можно было в любой момент воспользоваться.



В мире финансов все упирается в маржинальные потоки. Они имеют наибольшее значение для крупнейшего маржинального заемщика – Министерства финансов США. Если все меньше торговых операций будут осуществляться в долларах, и если все меньше долларовых излишков будут переводиться в традиционные резервные активы, такие как казначейские облигации, то "непомерное преимущество", которым обладает доллар как международная резервная валюта, может оказаться под угрозой.



Золтан Пожар – управляющий директор и глава отдела стратегии краткосрочных процентных ставок в Credit Suisse.