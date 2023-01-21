Весь Пакистан сегодня с утра сидит без света. Сбой в системе

12:36 23.01.2023

Весь Пакистан остался без электроэнергии



Весь Пакистан сегодня остался без электроэнергии после сбоя в системе. Отключение произошло после скачка напряжения в национальной сети, сообщило министерство энергетики этой страны в Twitter.



"Согласно первоначальным сообщениям, системная частота Национальной сети снизилась в 7.34 сегодня утром, что привело к широкомасштабному сбою в энергосистеме", - отмечается в сообщении.



Власти уже проводят работы по восстановлению электроснабжения, работу нескольких электросетевых станций восстановили у Исламабадской электроснабжающей компании и у Пешаварской электроснабжающей компании.



В Пакистане зимой энергоблоки временно отключаются по ночам для экономии топлива и затрат на него, сообщил министр энергетики Хуррум Дастагир. Он уточнил, что после сегодняшнего утреннего включения было зарегистрировано изменение частоты в южной части страны между Джамшоро и Даду.



"Из-за этого случилось колебание напряжения, и системы отключились одна за другой. Это не серьезный кризис", - заключил Дастагир.



Такое же полномасштабное отключение света в Пакистане произошло в ночь с 9 на 10 января 2021 года, без электричества остались Исламабад, Карачи, Равалпинди, Лахор и Мултан. Электричество отключилось вечером 9 января предположительно из‑за неисправности в системе распределения электроэнергии.