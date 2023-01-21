"Милли Лидер". Новый закон "О Национальном лидере Туркменистана" (текст)

13:04 23.01.2023

Конституционный закон "О Национальном Лидере туркменского народа" (изложение)



В отличии от Закона Туркменистана "О президенте Туркменистана", который определяет статус и перечисляет права и обязанности любого гражданина Туркменистана, если тот, соответствуя требованиям, предъявляемым кандидатам в президенты, участвует в выборах, проведенных в соответствии с Конституцией и законом "О выборах президента Туркменистана", и побеждает на этих выборах, Конституционный закон "О Национальном Лидере туркменского народа" определяет юрисдикцию одного конкретного человека, "видного и авторитетного государственного, политического и общественного деятеля, Героя Туркменистана, Почетного Народного старейшину Туркменистана, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана" Курбанкули Бердымухаммедова.



Обладая статусом "Национальный Лидер туркменского народа" (туркм.: "Милли Лидер") К.Бердымухаммедов имеет постоянное право:

- обращаться к народу Туркменистана по тем или иным важным вопросам;

- выступать с инициативой, обязательной к рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами;

- участвовать в работе Меджлиса и Кабинета министров;

- выступать на заседаниях и съездах политических партий и общественных объединений "с поучительными наставлениями, а также с политико-общественными призывами";

- являться постоянным членом Халк Маслахаты Туркменистана.



К.Бердымухаммедов, члены его семьи, его собственность и находящееся в собственности членов его семьи имущество неприкосновенны. В местах постоянного или временного пребывания К.Бердымухаммедову, а также членам его семьи обеспечивается государственная защита, осуществляемая службами безопасности. Защита его прав и свобод, жизни, чести и достоинства также осуществляется государством.



Финансирование расходов, предусматриваемых данным Законом, осуществляется за счет средств Государственного бюджета Туркменистана. Препятствование деятельности К.Бердымухаммедова, его унижение, действия против его чести и достоинства влекут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.



Причины, придусматривающие лишение К.Бердымухаммедова статуса "Национальный Лидер туркменского народа", в Законе не отражены.



Как сообщалось ранее, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев недавно был лишен аналогичного персонального статуса - "Елбасы" - по решению парламента РК.