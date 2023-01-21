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Без послов. Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией
13:22 23.01.2023

"Получил, что заслужил" - Москва понизила уровень дипотношений с Таллином

МИД России сегодня, 23 января, заявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонской Республикой.

Во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией, а "тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики".

"Сейчас Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами. В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах",
- говорится в коммюнике МИД России.

В итоге сегодня, 23 января, в МИД России был вызван посол Эстонии Маргус Лайдре, которому был заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова кратко прокомментировала событие в своем телеграм-канале:

"Эстонский режим получил, что заслужил".

Источник - eadaily.com
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