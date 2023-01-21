ЭкономБум. Казахстанские нечитаемые газеты слиты в единый блок-бренд

14:05 23.01.2023

Отечественные газеты реорганизованы в единый бренд "Қазақ газеттері". Об этом корреспонденту Zakon.kz 23 января 2023 года сообщили в Министерстве информации и общественного развития РК.

С коллективом "Қазақ газеттері" встретился глава МИОР РК Дархан Кыдырали, прибывший с рабочим визитом в Алматы.



"В состав недавно реорганизованных коллективов вошли издания "Егемен Қазақстан", "Казахстанская правда", "Ана тілі", "Ақиқат", "Мысль", "Тенге монитор", "Уйгур авази", "Уркер", "Акжелкен", "Балдырган", "Улан", "Дружные ребята".

Пресс-служба МИОР РК



В связи с объединением двух коллективов во время встречи с министром информации был произведен ряд назначений.



"Думан Анаш назначен заместителем генерального директора – руководителем Алматинского филиала "Қазақ газеттері", Ерлан Жунус назначен главным редактором газеты "Ана тілі" и Асыл Сагымбеков назначен главным редактором журнала "Мысль".

Пресс-служба МИОР РК