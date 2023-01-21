Россия планирует построить в Кыргызстане 9 школ... кому, зачем?!

17:03 23.01.2023

В Кыргызстане будет построено 9 общеобразовательных школ со стороны России.



Соответствующий проект Соглашения между правительствами двух стран о строительстве русскоязычных школ представил министр образования Уланбек Мамбетакунов в ходе заседания Комитета по соцполитике.



По его словам, школы будут построены в:



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№ Область/город Район Село/Улица Проектная мощность Площадь земельного участка

1 г. Бишкек Октябрьский ул. Сухэ-Батора 1224 3 га

2 г. Ош ул. Ленина лагерь "Жаштык" 1224 3 га

3 Баткенская область г. Баткен квартал Чет-Булак, участок Айгүл-Таш 1224 3 га

4 Ошская область Узгенский район село Прогресс 1224 3 га

5 Жалал-Абадская область г. Жалал-Абад ул. Пушкина 1224 3 га

6 Таласская область г. Талас ул. А.Оторбаева 1224 3,3 га

7 Чуйская область Сокулукский район село Новопавловка, пересечение улиц Э.Иманалиева-Гагарина 1224 3,1 га

8 Нарынская область Нарынский район село Кенеш 1224 3 га

9 Иссык-Кульская область г. Каракол пересечение улиц Элебаева-Карасаева 1224 3 га

По данным министра образования, на строительство одной школы уйдет примерно 450 млн рублей. Школы будут построены в течение 3-х лет.



Тендер на строительство будет проводить российская сторона, где могут принять участие стройкомпании и Кыргызстана, и России.