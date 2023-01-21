Партия власти проиграла выборы на Тайване. Почему это произошло и что это означает для Китая?

17:14 23.01.2023

ПАРТИЯ ВЛАСТИ ПРОИГРАЛА ВЫБОРЫ НА ТАЙВАНЕ. ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО И ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ КИТАЯ?



Осенью 2022 года на #Тайване состоялись масштабные выборы в местные органы власти, получившие название "9 в 1". Итогом кампании стало поражение правящей Демократической прогрессивной партии и победа партии #Гоминьдан. Многие СМИ поспешили заявить, что прошедшие выборы привели к кардинальному изменению политического ландшафта #Тайваня. Тем не менее прошедшее голосование не стоит переоценивать: кампания 2022 года лишь продемонстрировала усталость населения от засилья китайской проблематики в ущерб решению проблем острова. Подробнее - в материале Ia-centr.ru.



Кампания 2022: оглушительная победа партии Гоминьдан или сохранение status-quo?

26 ноября 2022 года на Тайване состоялись выборы, по итогам которых представители партии Гоминьдан победили в 13 городах и округах, представители Демократической прогрессивной партии - в пяти, представители Тайваньской народной партии - в одном.



Остальные места достались беспартийным кандидатам. Гоминьдану удалось восстановить позиции на муниципальном уровне, взяв реванш после местных выборов 2014 года. Президент Тайваня Цай Инвэнь подала в отставку с поста главы Демократической прогрессивной партии, взяв на себя ответственность за поражение. Оно и понятно, ведь Цай Инвэнь в период предвыборной кампании сделала ставку на противостояние с КНР, в то время как избирателей значительно больше интересовало решение внутренних проблем.



Например, одним из провалов Демократической прогрессивной партии стала потеря контроля над распространением коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что Тайвань когда-то называли образцом для подражания в борьбе с пандемией, к июню 2022 года число заболеваний COVID-19 на острове значительно увеличилось.



Более того, сама предвыборная кампания сопровождалась чередой скандалов, связанных с плагиатом в диссертациях тайваньских политиков, коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств. Как следствие, партийные силы были сосредоточены на критике оппонентов, а не на продвижении позитивной муниципальной программы.



Выборы продемонстрировали, что Демократическая прогрессивная партия чрезмерно сосредоточилась на международной повестке, переоценивая ее значимость, однако оказалась несостоятельной в решении внутренних проблем, включающих падение доходов населения, недоступность жилья и демографический спад. Как итог - наихудший результат Демократической прогрессивной партии за последние годы, ухудшившей свои позиции даже по сравнению с выборами 2018 года, когда была одержана победа лишь в шести муниципалитетах.



Результат прошедших выборов в первую очередь можно расценить как отказ тайваньцев от Демократической прогрессивной партии, чем рост доверия к Гоминьдану. Подсчет голосов демонстрирует, что у избирателей снизился интерес к обеим партиям.



В 2022 году порядка 5,7 млн избирателей проголосовали за Гоминьдан, а Демократическая прогрессивная партия получила 4,74 млн голосов. Для сравнения, в 2018 году за Гоминьдан проголосовали 6,1 млн избирателей, а за Демократическую прогрессивную партию - 5 млн. Заметен спад интереса к выборам со стороны населения, учитывая, что в 2022 году наблюдалась рекордно низкая явка.



По результатам выборов Гоминьдан смог создать задел на предстоящие президентские выборы, получив контроль над большинством специальных муниципалитетов (административных единиц, находящихся под непосредственным подчинением центральному правительству Тайваня).



Параллельно с выборной кампанией прошел референдум по снижению возрастного ценза для голосования с 20 до 18 лет. Несмотря на поддержку большинства проголосовавших, референдум был признан несостоявшимся из-за низкой явки избирателей. Тем не менее можно ожидать, что Демократическая прогрессивная партия продолжит проталкивать вопрос, желая заполучить голоса молодежи на президентских выборах, тогда как Гоминьдану сложнее работать с данной возрастной группой: типичные сторонники этой партии - граждане старше 40 лет.



Гоминьдан и Демократическая прогрессивная партия: все дело в молодежи

Российская пресса часто акцентирует внимание на том, что ключевое отличие Гоминьдана от Демократической прогрессивной партии заключается в степени готовности идти на диалог с Пекином. Однако в реальности партийные элиты лишь реагируют на изменения идентичности тайваньского общества.



В сентябре 2022 года был проведен опрос, по результатам которого оказалось, что лишь 2 % тайваньцев идентифицируют себя как китайцы, а 62,6 % респондентов воспринимают себя исключительно как тайваньцев, остальные видят себя одновременно и как тайваньцев, и как китайцев. При этом тайваньская идентичность в большей степени характерна для молодого поколения островитян.



Читайте также: Память КНР о Второй мировой войне:



противодействие фальсификациям и укрепление международных позиций



Изменение общественной идентичности запустило внутрипартийное обсуждение Гоминьданом новых подходов по отношению к КНР. Старшее поколение партии, представленное бывшим президентом Тайваня Ма Инцзю (2008 - 2016 гг.), настаивает на необходимости придерживаться так называемого "Консенсуса 1992 года", согласно которому Пекин и Тайбэй признают, что Китай и Тайвань не отдельные государства. Однако молодое поколение считает, что Гоминьдан может изменить свою позицию для получения большей поддержки на Тайване.



В пользу позиции молодого поколения говорят прошедшие муниципальные выборы. Они продемонстрировали, что оппоненты Гоминьдана могут использовать приверженность "Консенсусу 1992 года", заявляя, что Гоминьдан якобы готов продать суверенитет Тайваня КНР.



Продолжающееся изменение самоидентификации населения Тайваня будет оказывать прямое влияние на политические подходы партий, которые в погоне за голосами избирателей будут позиционировать себя прежде всего как тайваньские силы, продвигающие тайваньские ценности.



Сможет ли кандидат от Гоминьдана победить на президентских выборах 2024 года?

Хотя выборы 2022 года стали реваншем Гоминьдана, невозможно спрогнозировать, в какой степени эта победа повлияет на президентские выборы 2024 года. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что Гоминьдан получил необходимый для борьбы политический импульс.



Наиболее значительным результатом выборов 2022 года пока что стала отставка Цай Инвэнь с поста председателя Демократической прогрессивной партии, что, бесспорно, осложнит внутрипартийную координацию действий в начале 2023 года, хотя и может привести к работе над ошибками по преодолению вызовов, которые привели к падению рейтингов партии.



Владимир Нежданов