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Американские корпорации требуют войны в Европе
17:39 23.01.2023

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ

Безотлагательность момента

"Американские ястребы хотят мировой войны в Европе!", – заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. Французский политик подчеркивает, что "под давлением США страны ЕС впадают в тотальный бред относительно поставок Зеленскому все более тяжелого вооружения". Илон Маск говорит, что "планы США поддержать Украину, в т.ч. в захвате Крыма, – безжалостная эскалация очень рискованная для мира".

В Пентагоне в открытую рекомендуют Киеву идти на Крым. Украине выделен 30-й, самый большой ($2,5 млрд) пакет военной помощи. Вашингтон давит на союзников по НАТО, требуя от них поставок тяжелых вооружений, в т.ч. ракетных комплексов более широкого радиуса действий. В новый пакет поставляемых Киеву американцами вооружений вошли дополнительные боеприпасы для ракетных систем класса "земля-воздух" (NASAMS) и 8 систем ПВО Avenger, "чтобы помочь Украине противостоять ряду угроз ближнего и среднего радиуса действия", говорится в сообщении Пентагона.



Киеву будут также предоставлены 59 боевых машин Bradley; 90 боевых бронированных машин Stryker; 53 бронетранспортера MRAP; 350 HMMWV; ракеты HARM; 20000 155-мм артиллерийских снарядов; около 600 снарядов Excalibur; ️95000 105-мм артиллерийских снарядов; 11800 120-мм мин; дополнительные боеприпасы HIMARS; 12 транспортно-заряжающих машин; 6 командно-штабных машин; 22 автомобиля с установленными системами TOW; около 2000 противотанковых ракет; более 3000000 патронов к стрелковому оружию; оборудование для разрушения препятствий; противопехотные мины "Клеймор"; приборы ночного видения; запасные части и другое полевое оборудование.

Директор ЦРУ США Уильям Бернс, посетивший Киев, заявил о "безотлагательности момента" на поле боя. Намечается нечто серьезное.

New York Times пишет, что США помогут Украине спланировать "контрнаступление с целью возвращения оккупированных территорий". Целью контрнаступления, скорее всего, будет Крым.

Новая военная помощь позволит Украине начать масштабное наступление, утверждает также генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Сотни новых боевых машин пехоты, бронетехники и боевых танков теперь предоставляются Украине, это будет иметь огромное значение для страны... Эта поддержка не только позволит украинцам защититься от новых наступлений России, но и позволит им начать собственные наступательные действия, чтобы отвоевать территорию".

Аналитики издания The GrayZone уже через месяц после начала СВО написали в статье "Боги войны: как США использовали Украину против России": "С момента организованного США переворота на Украине в 2013-14 годы американские войска обучали украинцев, в том числе неонацистские подразделения, как вести боевые действия в городских условиях и гражданских районах. Превращение Украины в инструмент войны является частью стремления Вашингтона к тому, что Пентагон называет "полным спектром доминирования".

О том что США затягивают конфликт на Украине, чтобы получить максимальную прибыль за счет расширения собственного военного производства, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в начале ноября. По его словам, "США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение". По данным Financial Times, с начала боевых действий на Украине только за 8 месяцев американские производители нефти получили свыше 200 млрд долларов. Совокупная выручка 40 крупнейших топливно-энергетических корпораций США, Канады и Европы за девять месяцев 2022 года превысила $2,64 трлн, что на $1 трлн, или 61%, больше, чем за тот же период 2021 года. Деньги европейцев уверенно уплывают за океан.

Американцы превращаются также в распорядителей мирового рынка СПГ. Россию надеются выкинуть с рынка газа вообще. Только от этого рынка США будут дополнительно иметь до $200 млрд. в год (это в разы покрывает их "подарки" Украине). Заодно европейской экономике наносятся удар за ударом – из-за взлета себестоимости всех товаров.

Выигравшие от подрыва "Северного потока-2": поставки сжиженного газа в Европу в млрд кубометров

Одновременно США существенно упрочивают свои позиции на мировых рынках зерна и оружия, выталкивая оттуда Россию и заодно Украину.

За 3 месяца боевых действий на Украине капитализация крупнейших оружейных компаний Запада выросла на 53 млрд долларов

Отказавшись от возможности поддерживать спрос на войну в Афганистане, американский ВПК обрел замену этому спросу на Украине. США заставили сплотиться одряхлевшую НАТО, европейцев вынуждают довести расходы на вооружения минимум до 2% ВВП (ранее та же Германия тратила почти вдвое меньше). Планируется увеличение количества государств-членов НАТО за счет Швеции и Финляндии.

Наконец, используя вооруженный конфликт на Украине как дипломатический инструмент, США еще больше отдаляют от Москвы бывшие советские республики, ключевая точка здесь – Казахстан.

Источник - Фонд стратегической культуры
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