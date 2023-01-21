 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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БандерАрмия откатывается к Запорожью
18:11 23.01.2023

Драп укро-вояк из Каменского: Последний бой 128-й бригады ВСУ
Киевская хунта уже вовсю готовится к генеральному сражению за Запорожье

Александр Ситников
Драп укро-вояк из Каменского: Последний бой 128-й бригады ВСУ

На фоне неожиданной нашей подвижки в районе городов Орехов и Гуляйполе укро-эксперты выдали коллективную печальку. Жовто-блакитные админы телеграм-каналов убеждены, что с Запорожьем может получиться "Херсон наоборот". Они буквально на пальцах объясняют майданутой публике, почему ВСУ, даже крупными силами, не смогут удержать город с довоенным населением более 700 тысяч человек.

"Гарнизон окажется без снабжения из-за небольшого количества уязвимых переправ через Днепр. Если у русских нашлась сила воли уйти из Херсона, чтобы сберечь своих солдат, то у нас (бандеровцев) все будет с точностью до наоборот. Зеленский прикажет драться до последнего без брони, снарядов и патронов", - рубит правду-матку известный в неньке правдоруб.

В целом ситуация в Запорожье, с подачи информационного провокатора Арестовича, которого Зе-команда отрядила пудрить мозги русскоязычным громадянам, выглядит для ВСУ как не очень хорошая. Оказывается, в самостийной армии вдруг обнулились резервы, поэтому русские и предприняли серию ударов, причем ограниченными силами, по ослабленному южному фронту.

Понятно, для чего это делается. Медийщики Банковой даже из наших успехов под Ореховым пытаются получить информационные дивиденды - то есть оправдать шестую (по другим источникам восьмую) волну мобилизации для якобы пополнения резервов. Типа, вы же не хотите, чтобы Запорожье стал русским городом.

Отдельно отметим, что некоторые говоруны в неньке уже, подмигивая майданутой публике, заговорщицки объясняют, что ВСУшники сдали русским несколько заброшенных деревень в "серой зоне" только для того, чтобы подсунуть свинью "Вагнеру".

Киев пытается противодесантными заграждениями под Херсоном сорвать планы русских снова захватить плацдарм на Правобережье
Мол, Пригожин уже не ловит тот хайп, который был после сдачи ВСУшниками Соледара, а это якобы дорогого стоит. Думается, что Евгению Викторовичу глубоко пофиг на эту болтовню. Вообще-то об этом можно было вообще не упоминать, однако в рунете уже появились сторонники бандеровской версии.

Между тем жители Запорожья сообщают, что ВСУшники готовятся к уличным боям, причем без показухи. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, "сейчас крупные заводы превращают в бункеры и оборонительные опорные пункты". Такие предприятия, как "Мотор Сич", "Запорожсталь", "Запорожкокс", "Запорожтрансформатор", "Искра", бандеровцы хотят превратить в новые "азовстали".

В самостийной телеграм-тусовке эта тема обсуждается особенно бурно, дескать, расклад сил на южном фронте являет собой настоящую загадку, и, если бы не варварская "могилизация" в неньке, все это могло напоминать ловушку, в которую заманивают русскую армию.

Ведь буквально пару недель назад только ленивый укро-блогер не написал о скором наступе ВСУ на Мелитополь/Бердянск, а сейчас копья ломаются вокруг боев за Каменское, расположенное в непосредственной близости от Каховского водохранилища. Отсюда, к слову, до "Запора", как любя называют свой город местные жители, чуть больше 30 километров. Разговор идет о том, ушли ли захисники незалежностi из этого села, или, как утверждают говоруны бандеровского Генштаба, "успешно отражают атаки".

Но, похоже, точка в этом споре уже поставлена. "Благодаря нашим наступательным действиям боевики Зеленского выбиты из села Каменское и в данный момент находятся в северных окрестностях села", - сообщил Рогов, который сейчас, похоже, стал ньюсмейкером № 1 даже для западных СМИ по "начавшейся битве за Запорожье".

Бандеровские источники пишут, что бои в Запорожской области будут носить совсем другой характер, чем в Донбассе или Кременском лесу. Здешняя местность представляет собой степь с многочисленными поперечными ложбинами и речками, над которыми возвышаются холмы, напоминающие гряды. Причем большинство дорог в сторону Донецка идут как раз в низинах, в которых также расположены наиболее крупные населенные пункты.

Так, Орехов находится на отметке 40−60 м над уровнем моря, как и поселок Камышеваха, находящийся на том же шоссе на полпути к Запорожью. Что касается населенных пунктов Новоандреевка и Даниловка, подпирающих город с юга, то они чуть-чуть выше, где-то на 10 метров, зато между ними, а также восточнее и западнее, имеются высоты с отметкой 120 м.

Вот и за Каменским тоже есть большой холм (между Каменским и Степногорском), куда и отошли захисники незалежностi, чтобы сверху бить по русским солдатам. Там же ВСУшники срочно обустраивают "фортецю" в виде очередного "муравейника".

Правда, судя по выражению лиц укро-солдат и тревоге в глазах, когда они смотрят на небо, им сейчас очень грустно. По оценке одного бойца підрозділа 128-й ОГШБр (скрывающего лицо повязкой), скоро по ним будет бить русская авиация. "Нас просто зрівняють з землею", - сказал он.

Обзор других источников, заслуживающих доверия, пока не дает основания предполагать, что начинается масштабное наступление наших войск на Запорожье. Зато можно сказать, что ВС РФ по-прежнему заняты минусовкой ВСУ. В Сети прошла информация, что 128-я ОГШБр, держащая оборону в окрестностях Орехова, неожиданно обнулилась. На чате ее укро-солдат уже говорят об очередном шестом (!) переформировании, что означает, как минимум, 70% потерь личного состава.

Вроде бы в здешних местах так громко, как в Бахмуте/Артемовске, не было, но, судя по всему, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ было нанесено весьма жесткое поражение пункту управления ОГШБр в районе н.п.Лежино под Запорожьем, что и стало причиной большого числа "двухсотых" и "трехсотых".

Теперь вишенка на торте от админа 79-й ОДШБр ВСУ, который опубликовал видео, на котором видно, что во Львове раздавали повестки во время похорон самостийного солдата. Бывалый укро-вояка вынужен был признать: "У людей (бандеровцев) не осталось вообще ничего святого! Пускай военкомы сами попробуют на вкус „передок", посмотрим потом, как просто будут раздавать повестки".

Если летом 2022 года министр обороны неньки хвастался миллионой армией, то сейчас, согласно инсайдам из бандеровского Генштаба, перед военкомами поставлена задача довести число ВСУшников хотя бы до 600 тысяч. Все это говорит о том, что захисники незалежностi уже понесли катастрофические и даже невосполнимые потери из-за дурости своего клоуна.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674486660


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