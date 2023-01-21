В поисках смыслов. Казахстан готов к очередным внеочередным выборам, - Данияр Ашимбаев

19:16 23.01.2023 Второй после президента: кто из депутатов не вернется в Мажилис после 19 марта?



В #Казахстан'е завершились выборы в #Сенат. Впереди страну ждут выборы в #Мажилис (нижняя палата парламента) и маслихаты (местные представительные органы). Что изменится в Казахстане после завершения всех выборных кампаний и что они дадут президенту Касым-Жомарту #Токаев'у? Об этом в интервью Ia-centr.ru рассказал политолог Данияр Ашимбаев.



- Итоги выборов в Сенат не принесли особых сюрпризов. На 19 марта назначены выборы в Мажилис. Какие из выборов наиболее значимы для Казахстана: в Сенат, Мажилис или маслихат?



- Важны все выборы. Сенат - это верхняя палата, представляющая регионы и избираемая не на прямых, а на косвенных выборах. Отсутствие интереса к прошедшим выборам можно объяснить двумя причинами - особенностью избирательной кампании и спецификой работы самого Сената. Его деятельность менее заметна для населения.



Вместе с тем надо понимать, что руководящий состав Сената во многом зависит от так называемых президентских сенаторов (после поправок, принятых в ноябре 2022 года, президент имеет право назначать только 10 сенаторов вместо 15, как было ранее. При этом 5 из 10 кандидатов предлагаются советом Ассамблеи народа Казахстана - Ред.).



Фактически за весь период истории Сената только один спикер - самый первый - был из тех, кто избирался от регионов. Все последующие председатели палаты были из президентских сенаторов. Кроме того, ключевые комитеты в Сенате тоже возглавляют, как правило, президентские сенаторы. Сейчас ситуация, возможно, изменится за счет сокращения президентской квоты на треть. Так что изменения в руководящем составе вполне вероятны. Но о них будет объявлено совсем скоро, думаю, либо после роспуска Мажилиса, либо (что менее вероятно) после избрания нового состава Мажилиса. Казахстанские власти любят небольшие сюрпризы, поэтому с объявлением указов не торопятся.



Что касается Мажилиса и маслихатов, то здесь ситуация достаточно равнозначная. Во-первых, изменения в избирательной модели. Про партии скажу немного позже, а что касается одномандатных округов, то избиратели от них во многом отвыкли. А ведь треть Мажилиса и половина главных маслихатов избираются по одномандатным округам.



Я думаю, что здесь будет достаточно высокая конкуренция - до 20 человек на место, а то и более. Это связано с тем, что существующие и даже новые партии устраивают далеко не всех.



Кроме того, несмотря на то, что оппозиция всевозможных типов не смогла создать какую-либо единую партию, движение или организацию, в ней есть немало очень ярких фигур, которые хотят попасть в парламент. Еще один немаловажный аспект - выборы будут проводиться по системе относительного большинства. То есть достаточно будет набрать не 50 % голосов, а просто больше, чем другие кандидаты. Такая модель требует консолидации сил и достаточно яркой кампании.



Что касается партий, то партийная модель тоже поменялась. Не стоит забывать, что правящая партия (имеется в виду партия "Аманат", бывшая "Нур Отан" - Ред.) прошла через смену руководства, смену названия, акимы были освобождены от постов председателей филиалов партии - в общем, произошла полная перезагрузка. И эта новая модель ставит "Аманат" в достаточно сложное конкурентное поле. Тем более в условиях непростой политической и экономической ситуации .



С другой стороны, партия прошла неплохую обкатку в ходе референдума и президентских выборов, привлекла новых людей. Как показали дебаты во время предвыборной президентской кампании, на которых Токаева представлял председатель партии "Аманат" Ерлан Кошанов, он к полемике более чем готов. Поэтому конституционное большинство в Мажилисе, как было в предыдущих созывах, "Аманат", может, и не получит, но большинство мест будет все же за этой партией. С остальными партиями ситуация сложная.



Наиболее вероятным кандидатом на второе место вновь является партия "Ак жол". Безусловно, лидер партии Азат Перуашев достаточно опытный политик, но теперь на поле правого "Ак жола" выходит новая партия Respublica, которая официально была зарегистрирована 18 января. Эта партия тоже позиционирует себя как партия работающего бизнеса. За ней отмечается и определенная поддержка "сверху". С другой стороны, маркетинговые приемы и предвыборная кампания имеют свои нюансы - что хорошо продемонстрировало поражение партии "Адал" на прошлых выборах.



Что касается Народной партии Казахстана (НПК), то она после смены руководства - в довольно сложной ситуации. ОСДП и "Ауыл" после участия в президентских выборах себя особо не проявили публично. Что касается новой партии "Байтак", зарегистрированной осенью прошлого года, то пока непонятно, как она разыграет предвыборную кампанию.



Полагаю, что вместо трех партий в Мажилисе будут представлены 4–5. Но каким будет расклад, станет понятно ближе к началу предвыборной кампании.



- На выборах в Сенат был избран 21 депутат. В том числе три женщины. Чем-то еще примечателен список победителей?



- Состав депутатского корпуса традиционный. Из 20 избранных депутатов 16 человек - новички, то есть 80 % (не считая избранного на прошедших одновременно довыборах Андрея Лукина). Это достаточно большой показатель.



Что касается вновь избранных депутатов, то состав стандартный: мужчины-казахи средних лет, представляющие местную управленческую элиту: это секретари маслихатов, заместители акимов области и акимы районов. За небольшим исключением сенатский корпус остался достаточно традиционным. Уходят депутаты, которые более-менее известны, вместе с тем пришла достаточно большая группа неизвестных и не имеющих опыта парламентской работы лиц.



Какой будет расклад и как они себя покажут, будет зависеть от президентской квоты. Кроме того, не стоит забывать, что половина Сената осталась прежней.



Кстати, по поводу отсутствия сюрпризов я немного не соглашусь. Была небольшая интрига по поводу кандидатов от Астаны. Буквально сразу после объявления выборов от Астаны было выдвинуто три кандидата, основным претендентом из которых считался ректор Евразийского университета Ерлан Сыдыков. Однако буквально через 2–3 дня его регистрация была отменена, и кандидатом от этого округа стал уже упоминавшийся генерал Лукин. Это достаточно известный человек и один из наиболее активных депутатов Сената. То есть интрига была больше аппаратно-политическая, нежели медийная.



- По действующей Конституции спикер Сената, пост которого сейчас занимает ваш однофамилец - Маулен Ашимбаев. Спикер - второй человек в государстве после президента. Как-то изменится этот расклад после прошедших выборов?



- Согласно новой квоте, число президентских сенаторов составляет 10 вместо прежних 15. Следовательно, полномочия всех сенаторов по президентскому списку будут прекращены. Их сейчас по факту 13, включая спикера, вице-спикера и 4 глав комитетов. Одновременно с прекращением их полномочий должны назначить новую десятку. После принесения присяги новые сенаторы изберут новое руководство. С большой вероятностью можно говорить, что смены спикера не ожидается.



- И все же хотелось бы понять: Маулен Ашимбаев сейчас вторая фигура в стране после президента - фактически или номинально?



- Фактически он является вице-президентом и конституционным преемником. Не забывайте, что нынешний президент в свое время тоже пересел на это кресло из кресла спикера Сената. Так что де-факто и де-юре Ашимбаев - второе лицо в стране.



Марсель Хамитов Источник - ia-centr.ru

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