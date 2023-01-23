В Восточном Казахстане запущен новый урановый проект - аффинаж закиси-окиси

20:15 23.01.2023 Очередной урановый проект наметили в Усть-Каменогорске



Данияр Сериков

23.01.23,



Его публичные обсуждения пройдут в областном центре в начале февраля.



Запуск нового аффинажного производства закиси-окиси урана мощностью 6 тыс. тонн в год наметили на Ульбинском металлургическом заводе (УМЗ) "Казатомпрома" в Усть-Каменогорске. Об этом говорится в материалах слушаний, размещенных на сайте ecoportal.kz, обнаружил inbusiness.kz. Публичные обсуждения состоятся в областном центре 6 февраля.



"Предусматривается разместить в здании 600 аффинажное производство закиси-окиси урана мощностью 6000 тонн U в год на территории АО "УМЗ" на северной площадке. При реализации намечаемой деятельности планируется осуществлять переход на принципиально новый уровень безопасного хранения отходов и минимизации их образования. Это запланировано за счет перехода к технологии, позволяющей извлекать из промежуточных продуктов и жидких отходов реагенты с возможностью их вовлечения в технологический процесс, а также полным исключением образования жидких радиоактивных отходов", – следует из информации, опубликованной на страничке слушаний.



При разработке технологического регламента проекта был учтен имеющийся опыт переработки химического концентрата природного урана (ХКПУ) на производстве УМЗ и на заводе Blind River канадской компании Cameco. Для аффинажных мощностей в 6 тыс. тонн в год необходимый объем ХКПУ составит примерно 9249 тонн. Согласно отчету "Казатомпрома" за 2021 год, годовая производительность Ульбинского металлургического завода была 3728 тонн закиси-окиси урана U3O8.



Начало строительства объекта на территории УМЗ наметили на сентябрь, монтажные работы могут продлиться 17 месяцев. Их завершение запланировано на первый квартал 2025 года, в то время как ввод в эксплуатацию аффинажного производства с учетом пуско-наладочных работ планируется в мае 2026 года.



При реализации проекта будет использоваться технология аффинажа канадской компании Cameco, переданная "Казатомпрому" еще в 2020 году, где химический концентрат природного урана будет растворяться в азотной кислоте для удаления примесей. Полученный раствор будет проходить экстракционную очистку, выпаривание, денитрацию до трехокиси урана с прокалкой UО3 до UзО8, регенерацией азотной кислоты и переработкой рафинатов. Под рафинатами подразумеваются растворы вещества, оставшиеся в водной фазе после экстракции.



"Предусмотренные проектом процессы упаривания технологических и сбросных растворов позволят регенерировать и вернуть в производственный цикл азотную кислоту и полностью исключить образование жидких радиоактивных отходов с переводом их в более надежную для хранения и транспортирования твердую форму – твердые радиоактивные отходы (ТРО). Состав ТРО будет включать кубовый остаток после упаривания рафинатов экстракции и серый кек – не растворенную в азотнокислой среде часть химического концентрата природного урана. Для минимизации количества твердых радиоактивных отходов в технологии аффинажного производства заложена операция обжига. Общее количество продукта обжига после переработки 6000 т урана составит 713 тонн в год, содержание урана – менее 0,5%. Малые содержания урана исключают возможность переработки продукта обжига по технологии аффинажного производства, поскольку неизбежно повлекут за собой большое число циклов процесса и образование вторичных жидких отходов. Захоронение продукта обжига в специализированных местах хранения ТРО потребует больших финансовых затрат", – поясняется в нетехническом резюме проекта.



В итоге проектное решение предусматривает отправлять продукт обжига с УМЗ на полигоны рудников, где добывается уран, в контейнерах доставки природного урана, которые сейчас идут пустыми. На урановых месторождениях его предлагается растворять путем обработки раствором, содержащим нитрат- и сульфат-ионы, чтобы далее использовать в подземном скважинном выщелачивании урана.



"Переработка продукта обжига предлагаемым способом на добычных рудниках позволит исключить необходимость строительства в Восточно-Казахстанском регионе специальных сооружений для хранения твердых радиоактивных отходов в объеме 713 т/год. Переработка продукта обжига на добычных рудниках не приведет к ухудшению экологической обстановки добычных полигонов, поскольку химический состав продукта обжига полностью идентичен составу химического концентрата природного урана. Кроме того, предлагаемый подход даст возможность вовлечь в производственный цикл до 3,6 т урана в год, содержащегося в продукте обжига", – отмечают разработчики проекта.



После введения в эксплуатацию проектируемого производства действующий аффинажный цех предприятия будет приостановлен. На новом аффинаже будут применяться устройства по очищению исходящих газов с эффективностью более 95%, что снизит нагрузку на окружающую среду, утверждается в документации.



"Для аффинажного производства также характерно загрязнение атмосферного воздуха радиоактивными аэрозолями…Принципы очистки воздуха от радиоактивных аэрозолей являются такими же, как и при очистке его от других загрязнений. Однако, учитывая специфику, необходимо применение устройств с высокой эффективностью очистки. На проектируемом производстве предусмотрены многоступенчатые системы мокрой и сухой очистки вредных выбросов, в том числе и радиоактивных. Мокрая очистка воздуха, содержащего радиоактивные примеси, предусмотрена путем промывки в скрубберах различных типов, в том числе в скоростных промывателях типа трубы Вентури. Для очистки воздуха от радиоактивных газов и аэрозолей на последней стадии используется сухая очистка методом фильтрации на тканях из тонковолокнистых полимеров", – говорится в нетехническом резюме.



Напомним, за последние годы на УМЗ было реализовано несколько проектов, таких как размещение банка низкообогащенного урана и запуск завода по производству тепловыделяющих сборок (ТВС) для китайского рынка. В 2020 году сообщалось, что после 2028 года дочка "Казатомпрома" будет хоронить твердые радиоактивные отходы на территории Семипалатинского полигона из-за заполнения в ближайшие годы участка хвостового хозяйства завода, где размещались сооружения для их приема и захоронения. Кроме того, на УМЗ проходило техническое перевооружение, на которое в 2020-2021 годы тратилось по 1,3 млрд тенге ежегодно.



Согласно годовому отчету урановой нацкомпании за 2021 год, в прошлом году она планировала начать модернизацию аффинажного производства предприятия "Kазатомпром-SaUran". Кроме того, на конец этого отчетного периода продолжалось строительство аффинажного цеха в ТОО "СП "Инкай" на 3,1 млрд тенге.



Естественным образом у обывателя может возникнуть вопрос – почему нельзя разместить новое аффинажное производство на юге Казахстана, где добывается подавляющая часть урана в стране. Ведь, по сути, это могло бы сократить затраты на его перевозку на восток по железной дороге и на возврат продукта обжига на рудники. Тем более что экологическая нагрузка в Усть-Каменогорске из-за промышленных предприятий уже достаточно велика, хотя из-за возможного недостатка сырья получение редких металлов на УМЗ может и снизиться в ближайшие годы.



Можно предположить, что главным фактором для размещения нового аффинажного производства на восточноказахстанской площадке стали уже отлаженные производственные процессы, укомплектованность кадрами и перспектива дальнейшего развития топливного цикла через внедрение там этапа конверсии. Ранее экс-директор по коммерции урановой нацкомпании Аскар Батырбаев напоминал, что в случае интереса энергокомпаний и наличия с ними долгосрочных договоренностей у "Казатомпрома" есть доступ к конверсионной технологии и возможность построить для ее применения завод.



Отметим, что внедрение новой технологии аффинажа урана на УМЗ обсуждалось с Cameco еще в июне. В ноябре бывший финансовый директор нацкомпании Камила Сыздыкова сообщала, что в "Казатомпроме" задумались над проектом по модернизации и увеличению перерабатывающих мощностей на УМЗ в 2026-2027 годы.



"Идея заключается не только в том, чтобы увеличить мощность, но и заменить действующую технологию в целях минимизации жидких отходов. Это второй масштабный проект, который будет реализован на УМЗ, после завода по производству ТВС, имеющий важную роль в улучшении ESG-направления. Повторю, мы объявим детали отдельно, по окончании составления расчетов в части структуры затрат", – пообещала она.



Пока остается только гадать, сколько будет стоить такой проект обновления аффинажного производства на УМЗ. Тем более что в нацкомпании собираются параллельно инвестировать средства в строительство сернокислотного завода в Туркестанской области, которое продлится до 2026 года. Между прочим, недавно "Казатомпром" сообщал о первом выпуске облигаций на месяц на 50 млн долларов. Ранее в компании одобрили размещение таких ценных бумаг в целом на 200 млн долларов по мере потребности в краткосрочной ликвидности. Источник - inbusiness.kz

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