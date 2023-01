Украина в центре спекулятивной горячки. - В.Катасонов

00:03 24.01.2023

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 23.01.2023 |



Союз предателей своих народов, или Продать страну тому, кто больше заплатит



Через неделю-другую после начала СВО на Западе зазвучали призывы к созданию фондов помощи Украине.



4 марта 2022 года украинский премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что кабмин начинает работу над созданием четырех фондов, средства которых пойдут на поддержание и восстановление Украины.



В начале октября заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко на конференции "Украина во время войны. Экономика. Безопасность. Энергетика. Перспективы восстановления", проходившей в Варшаве, обещал, что в конце ноября – начале декабря 2022 года состоится полноценный запуск работы Фонда восстановления Украины.



25 марта участники саммита ЕС в Брюсселе заявили: "Евросоюз привержен оказанию поддержки украинскому правительству в удовлетворении его насущных потребностей, как только российское вмешательство прекратится, в восстановлении демократической Украины… С этой целью Европейский совет договорился создать целевой фонд солидарности с Украиной и приглашает своих международных партнеров принять участие".



24-25 мая Совет Европы принял решение учредить Трастовый фонд солидарности с Украиной (Ukraine Solidarity Trust Fund). Этим фондом должна управлять Еврокомиссия, средства будут предоставляться под бюджетные гарантии ЕС.



На конференции в Лугано в июле Европейский инвестиционный банк предложил создать новый трастовый фонд ЕС-Украина (EU–Ukraine Gateway Trust Fund), а также выработать Национальный план восстановления Украины.



Кое-что по части фондов помощи Украине к концу прошлого года удалось сделать. Можно отметить, например, создание под эгидой Всемирного банка Трастового фонда помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF). К середине декабря семь стран Европы внесли в него 250 миллионов долларов.



Можно упомянуть Административный счет, открытый МВФ в начале апреля 2022 г., который фактически имеет статус трастового фонда. В середине июня украинское министерство финансов сообщило, что через счет МВФ в госбюджет Украины поступили средства льготного кредита от Канады в размере 1 млрд канадских долларов (эквивалент 773 млн долл. США), выделенные на 10 лет под 1,69% годовых.



Все "украинские" фонды ориентированы на два основных источника средств.



Первый – средства, которые будут получены от конфискации российских активов. Объем ожидаемой "добычи" не менее 400 млрд долл. Конфискация должна произойти в текущем году.



Второй – средства частных компаний, банков и фондов стран Запада. Конфискованных активов российского происхождения не хватит на покрытие всех расходов.



Выделенные частным бизнесом деньги будут рассматриваться как аванс при покупке "кусочка" Украины. Когда закончится война, Украину начнут делить частные доноры с учетом первоначально сделанных ими взносов. И регулятором дележа станет BlackRock, крупнейший в мире фонд по величине активов под его управлением (10 триллионов долларов, согласно последним оценкам).



BlackRock имеет 22 инвестиционных центра, 70 офисов в 30 странах и клиентов в 100 странах. Ему принадлежат крупные пакеты акций практически всех банков Уолл-стрит, ИТ-корпораций Силиконовой долины, американских компаний Big Pharma и других отраслей американской экономики. Владельцами BlackRock являются Capital Research and Management Company, Inc.; The Vanguard Group, Inc.; Capital Group; Capital World Investors; Management & Research Company LLC; BlackRock Fund Advisors; State Street Corporation; Bank of America; FMR Co., Inc.; JPMorgan Chase; Wells Fargo; Morgan Stanley и многие другие инвестиционные фонды и банки. BlackRock – коллективный финансовый инструмент мировой финансовой олигархии.



Председателем и главным исполнительным директором BlackRock является американо-еврейский финансист Лоренс Дуглас Финк (Laurence Douglas Fink). В сентябре между Ларри Финком и Владимиром Зеленским была проведена видеоконференция, на которой оба выразили готовность выстраивать долгосрочное сотрудничество. В ноябре BlackRock и Министерство экономики Украины подписали Меморандум о взаимопонимании. Бывший депутат Верховной рады Илья Кива следующим образом прокомментировал этот шаг: "Фактически данная сделка является прямой продажей территории Украины. Население, на которое нужно будет нести расходы, не входит в условия договора продажи".



Заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма 17 ноября так высказался по поводу подписания Меморандума: "Мы привлекли команду BlackRock – наибольший инвестфонд в мире… Этим подтверждается, что наибольший финансовый институт в мире верит в перспективы Украины". Шурма пояснил, что крупные корпорации могут напрямую инвестировать в страну, однако есть десятки тысяч более мелких инвесторов, которые хотели бы тоже участвовать, но у них нет соответствующих возможностей, и BlackRock будет для них хорошим вариантом. BlackRock станет посредником между Украиной и множеством международных инвесторов.



Оливия Мюррей (Olivia Murray) опубликовала 1 декабря в American Thinker статью After meeting with BlackRock's CEO, is Zelensky selling Ukraine to the highest bidder? (После встречи с генеральным директором BlackRock Зеленский продает Украину тому, кто больше заплатит?). Она приводит высказывания украинского президента: "Уже сейчас мы создаем специальную систему меценатства. Система позволит ведущим странам и компаниям взять шефство над восстановлением украинских областей, городов, отраслей и предприятий... Мы уже интегрируем Украину в Евросоюз... Мы уже присоединились к Единой энергетической системе ЕС. Мы станем теми, чей потенциал в зеленой энергетике заменит Европе грязное российское ископаемое топливо".



И далее О. Мюррей переходит к теме договоренности между Украиной и BlackRock: "Итак, позвольте мне сказать прямо: Зеленский по очевидному совету Финка "на безвозмездной основе" создал схему "покровительства", по которой украинские юрисдикции продаются с аукциона иностранному покупателю, предложившему самую высокую цену. И затем эти деньги пойдут в котел "реконструкции", прежде чем они, вероятно, исчезнут?"



Договоренность между Зеленским и Финком Оливия Мюррей называет союзом предателей своих народов: "Прыгать в постель с миллиардерами с Уолл-стрит и коррумпированными мировыми лидерами, чтобы продать свою страну?… – похоже, что Зеленский сделан из того же теста, что и некоторые из худших предателей в американской истории".



А вот публикация от 30 декабря в The American Conservative под названием BlackRock Plots to Buy Ukraine (BlackRock замышляет купить Украину). Ее автор Брэдли Девлин (Bradley Devlin) отмечает, что BlackRock пока никаких денег на Украину не принес. Наоборот, он получает от Киева деньги на оказание "консультаций" (разработка так называемой дорожной карты реконструкции). Источником этих денег является помощь, предоставляемая Вашингтоном из средств американского бюджета: "Украинское правительство щедро платит BlackRock за консультации по этой дорожной карте реконструкции. И откуда в настоящее время украинское правительство получает финансирование, учитывая, что его экономика находится в упадке, а война – это дорогое мероприятие? От правительства Соединенных Штатов, конечно".



И последнее. В швейцарском Давосе только что завершился очередной форум, который можно назвать съездом финансового интернационала. Зеленский выступал на форуме по видеосвязи, присутствовал там и глава BlackRock Ларри Финк. Между ними состоялась беседа. Инвесторы хлынут на Украину после окончания войны с Россией, заявил 19 января Ларри Финк. И назвал Украину "маяком для остального мира, свидетельствующим о силе капитализма".