Американцы хотят вытеснить Россию и Катар с газовых рынков, - А.Комраков

00:11 24.01.2023 Освоить технологию СПГ в РФ планируют за ближайшие три-четыре года

Анатолий Комраков



Американский сжиженный газ пойдет в Германию через плавучие терминалы и бывшие российские трубы.

США готовы объявить о планах стать мировым лидером по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). К 2027 году американцы собираются запустить проекты с суммарным объемом поставок в 170 млн т СПГ. Американская спецоперация по вытеснению России с европейского газового рынка в целом оказалась успешной. Сегодня сухопутные продолжения бывших "Северных потоков" в Германии готовятся к заполнению не российским, а американским газом. Россия планировала нарастить собственное производство СПГ к 2035 году до 100 млн т. Но для этого нужно преодолеть технологические препятствия по замещению иностранных технологий сжижения и перевозок газа.

США намерены более чем удвоить свои мощности по сжижению газа в течение следующих пяти лет, что позволит им стать мировым лидером по экспорту СПГ, сообщило агентство Bloomberg. На волне успеха поставок газа в Европу США в 2023 году планируют принять инвестиционные решения по трем проектам, реализация которых поднимет годовой объем экспорта СПГ до почти 170 млн т к 2027 году с нынешних 80 млн, что позволит им обойти ныне первого экспортера в мире – Катар.



В России чиновники долгие годы отдавали приоритет трубопроводным поставкам газа. А технологии производства СПГ считались вспомогательными. Поэтому сегодня РФ сложно догонять лидеров по экспорту СПГ. Хотя формально, согласно принятой в 2022 году стратегии, объемы производства сжиженного природного газа должны увеличиться с 30 млн т в 2021-м до 80–120 млн т к 2035 году. Впрочем, и эти планы могут быть омрачены отказом западных стран предоставлять необходимые технологии крупнотоннажного сжижения газа. Возникли проблемы и при строительстве в РФ специальных танкеров-газовозов, которые начали строить при содействии японских и корейских компаний. Но санкции на экспорт российского сжиженного газа могут быть введены в любой момент.



Производство сжиженного природного газа в России в прошлом году выросло на 8%, до 46 млрд куб. м, заявил вице-премьер РФ Александр Новак (с учетом того, что 1 т газа СПГ составляет 1,38 тыс. куб. м, речь примерно о 33,3 млн т). Как заявило на днях Главное таможенное управление КНР, в 2022 году поставки СПГ из РФ в Китай увеличились на 43,9%, до 6,5 млн т. По поставкам СПГ в Китай Россия вышла на четвертое место в мире после Австралии (21,85 млн т), Катара (15,7 млн) и Малайзии 7,36 млн т. В целом, по оценке Bloomberg, РФ находится на шестом месте в мире по производству этого ресурса.



СПГ остался единственным видом топлива, поставки которого из России в Европу выросли по итогам 2022 года. Компания НОВАТЭК увеличила поставки СПГ в Европу с завода "Ямал СПГ" примерно на 13,5%. С сентября по Балтике пошли поставки с нового среднетоннажного газпромовского завода "Портовая СПГ", откуда танкеры пока принимает в основном Турция. В понедельник на терминале в Мраморном море разгружался танкер "Псков" с очередными 100 млн куб. м газа.



Сокращение поставок российского трубопроводного газа в ЕС привело к тому, что доля СПГ в российском экспорте газа выросла до 25%. Россия по итогам года заняла третье место по поставкам СПГ в Европу, уступив США и Катару. При этом Великобритания и страны Балтии приступили в прошлом году к отказу от покупок СПГ из РФ, а в декабре Лондон и Вашингтон заключили соглашение о снижении зависимости от энергоносителей из России в глобальном масштабе.



Однако, как сообщала в ноябре британская Financial Times, страны Евросоюза за первые 10 месяцев 2022 года купили на 42% больше российского СПГ по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Было куплено 17,8 млрд куб. м СПГ, почти весь объем предназначался для Франции, Бельгии, Испании и Нидерландов.



Новак ожидал, что падение добычи газа в РФ составит в 2022 году 12%, а экспорт сократится на четверть, что, конечно, связано в первую очередь с остановкой работы экспортной инфраструктуры, в частности разрушением "Северных потоков". По некоторым оценкам, Россия в 2023 году может поставить в Европу одинаковое количество газа по еще работающим трубам ("Турецкий поток" и через Украину) и в виде СПГ – на уровне 20–25 млрд куб. м.



Но этим планам также могут мешать США, которые агрессивно продвигают свою продукцию на полузачищенный от российского трубопроводного газа европейский рынок.



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Вице-премьер Александр Новак зафиксировал

спад в производстве магистрального газа

и рост производства сжиженного.

Фото ReutersЕвропейцы агрессивно скупали в 2022 году по любым ценам любые свободные объемы газа (речь именно о СПГ, который должен был заместить поставки по трубам из РФ). СПГ-захват Европы со стороны США развивался стремительно: с января по октябрь 2022-го поставки американского СПГ достигли 62 млрд куб. м по сравнению с 24,2 млрд в 2021-м (рост в 2,6 раза). А если сравнивать с 2019-м, то рост составил 4,5 раза, за тот же период тогда было поставлено 13,6 млрд куб. м, сообщает финансовый аналитик Павел Рябов (канал Spydell_finance).

Теплая погода и зеленая энергетика резко снизили спрос на газ в Европе, и цена газа здесь опустилась в январе до минимума с декабря 2021 года. Ожидается, что на континент еще вернется зима, и на этот случай три танкера с американским СПГ поджидают, не разгружаясь, у берегов Испании в надежде увеличить свою выручку.



Европейцы готовятся и к следующим зимам. В Германию, в город Брунсбюттель рядом с Гамбургом, на днях прибыло регазификационное судно – танкер, это третий терминал СПГ в стране, первые два, в Вильгельмсхафене и Любмине, уже запущены, туда направляются газовозы из США. Как сообщают СМИ, 29 января танкер Cool Voyager доставит с американского завода Calcasieu Pass в немецкий порт 100 млн куб. м СПГ, которые после регазификации подадут на немецкий участок "Северного потока" – станцию приема газа и сухопутные продолжения газопровода.



Ближайшие два-три года могут стать решающими для РФ, если она хотя бы гипотетически хотела вернуться на рынок Европы в прежних объемах, считают эксперты "НГ". СПГ на каком-то этапе также может попасть под западные санкции, но он востребован по всему миру, и способ доставки продукции гораздо более гибкий по сравнению с трубами, поэтому проблем со сбытом быть не должно, считают они.



"К 2035 году много чего может произойти. Поэтому могут возникнуть риски недостижения увеличения производства СПГ до 120 млн т, – сказал "НГ" ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович. – Вопрос в том, какими темпами Россия сможет импортозаместить производство для крупнотоннажного сжижения газа и производства танкеров. Представители наших компаний заявляют, что для замещения ключевых технологий для СПГ нужно три-четыре года. Но вопрос о возвращении РФ на европейский рынок будет зависеть от того, как пройдут ближайшие два года. Если у РФ провалится проект "Турецкого хаба", то у Европы не будет стимула договариваться с РФ, там пройдет этап деиндустриализации, и им нужно будет меньше газа. Тогда Европа может заключить договоры с США, которые под это запустят новый инвестиционный цикл и начнут в районе 2027 года производить дополнительные объемы газа. Тогда у РФ не будет перспектив возвращения на рынок Европы".



Митрахович считает необходимым запуск масштабного нацпроекта по созданию ключевых технологий в сфере СПГ. "Он должен объединять усилия правительства, разработчиков технологий, наших крупнейших производителей: "Газпрома", НОВАТЭКа, "Роснефти". Надо чтобы компании не занимались по отдельности этими технологиями, так как если этот процесс затянется, то значительная часть рынка может быть занята конкурентами – США и Катаром", – говорит эксперт.



"Сейчас у РФ и США разные целевые рынки сбыта. Американские производители СПГ в долгосрочной перспективе станут одними из главных бенефициаров того, что "Газпром" из-за действий правительства РФ потеряет ключевой для себя европейский рынок", – сказал "НГ" аналитик "Финам" Сергей Кауфман.



Российские производители СПГ в своих новых проектах, по словам эксперта, ориентируются в первую очередь на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), которые, согласно существующим прогнозам, станут локомотивом роста спроса на СПГ в ближайшие 10–15 лет. "План по производству СПГ в РФ уже был снижен со 120–140 млн т до 80–120 млн т, однако гарантий выполнения даже менее амбициозных целей нет, – говорит Кауфман. – Основные надежды возложены на проекты "Арктик СПГ-2", "Обский СПГ", "Якутский СПГ", проект "Газпрома" в Усть-Луге и, возможно, более поздние проекты НОВАТЭКа. Однако для всех проектов, кроме первых двух линий "Арктик СПГ-2", остро стоит вопрос возможности реализации в условиях санкций на поставку оборудования для производства СПГ. НОВАТЭК утверждает, что его технология "Арктический каскад" уже может использоваться для реализации среднетоннажных проектов, но гарантий здесь пока нет. Нижняя граница прогнозного диапазона (80 млн т) является, на наш взгляд, реализуемой целью, учитывая высокую вероятность завершения проекта "Арктик СПГ-2" (мощностью почти 20 млн т в год) и наличия технологии для реализации хотя бы среднетоннажных проектов. При этом для достижения верхней границы, на наш взгляд, необходим либо прорыв в импортозамещении, либо улучшение отношений с Западом", – говорит эксперт.



23.01.23 Источник - НГ

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